GasEntec anuncia nova estrutura de propriedade, acelerando a próxima fase de crescimento mundial

A GasEntec Holdings Inc., empresa multinacional de tecnologia e ativos de GNL, anunciou hoje uma nova estrutura de propriedade projetada para acelerar a próxima fase de crescimento da GasEntec e expandir a comercialização de suas tecnologias e soluções proprietárias de GNL.

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Um consórcio liderado pelo Groupe Mimran adquiriu uma participação majoritária na GasEntec Holdings Inc., a holding americana, apoiando o crescimento mundial da GasEntec. Sob a nova estrutura, a GasEntec Holdings passa a ser a controladora das operações da GasEntec na Coreia do Sul. Os acionistas anteriores se desfizeram integralmente de suas participações. Os relacionamentos com clientes, contratos, estrutura de engenharia e operações internacionais da GasEntec permanecem inalterados.

A GasEntec continuará operando de modo independente, com o desenvolvimento tecnológico, a engenharia e as operações concentrados na Coreia do Sul e uma crescente presença comercial nos mercados mundiais.

A nova estrutura proporciona à GasEntec capital adicional e recursos estratégicos para consolidar seu histórico de inovação em GNL e execução de projetos. A GasEntec está expandindo seu portfólio tecnológico, acelerando a comercialização de soluções proprietárias e buscando novas oportunidades de infraestrutura em toda a cadeia de valor global do GNL.

Fundada na Coreia do Sul em 2013, a GasEntec construiu uma plataforma diferenciada de tecnologia e infraestrutura de GNL, abrangendo regaseificação, terminais flutuantes e terrestres, manuseio de gás, sistemas criogênicos e logística de GNL. Suas tecnologias modulares proprietárias e capacidades de ponta a ponta permitem que a infraestrutura crucial de GNL seja implantada de modo mais rápido, flexível e em grande escala. Com base em um histórico comprovado em diferentes regiões geográficas e tipos de ativos, a GasEntec vem acelerando o investimento em desenvolvimento tecnológico e expandindo para oportunidades adjacentes.

Arieh Mimran, Diretor de Investimentos do Groupe Mimran, atua como Presidente do Conselho da GasEntec Holdings.

"Este é um novo e importante capítulo para a GasEntec", disse Arieh Mimran. "A GasEntec construiu uma base excepcional em tecnologia de GNL, experiência em engenharia e execução de projetos reais. O investimento visa fornecer o capital a longo prazo e o suporte estratégico necessários para ajudar a empresa a expandir estas capacidades a nível mundial. O mercado precisa cada vez mais de infraestrutura energética que possa ser entregue com rapidez, implantada com flexibilidade e expandida conforme a demanda cresce, sendo exatamente aí que a GasEntec se destaca."

A GasEntec entra nesta próxima fase como uma empresa multinacional independente e bem capitalizada de tecnologia e infraestrutura de GNL, com foco em ampliar suas tecnologias proprietárias, expandir seu portfólio de projetos e atender à crescente demanda por infraestrutura de energia mais rápida e flexível ao redor do mundo.

Sobre a GasEntec

A GasEntec é uma plataforma de tecnologia energética que fornece infraestrutura de GNL rápida e modular, essencial para atender à crescente demanda mundial por infraestrutura digital, expansão da IA, combustíveis de base flexíveis e segurança energética soberana.

Seu modelo de negócios duplo combina uma empresa de tecnologia construída sobre propriedade intelectual comprovada de GNL modular com uma plataforma de ativos escalável que vende, loca ou freta soluções integradas de GNL.

Os sistemas modulares flutuantes e terrestres de GNL da GasEntec permitem a implantação rápida e escalável de infraestrutura de GNL na fase posterior à produção, oferecendo aos clientes soluções integradas, a fim de distribuir GNL para e dentro de mercados essenciais.

Fundada em 2013 na Coreia do Sul, a GasEntec se tornou um fornecedor chave de infraestrutura e equipamentos modulares de GNL, dando suporte à logística e à regaseificação de GNL a nível internacional.

Sobre o Groupe Mimran

O Groupe Mimran é um conglomerado industrial e escritório de investimentos global, de propriedade familiar, fundado em 1946 por Jacques Mimran. A família desenvolve, opera e transforma negócios em setores essenciais e mercados de alta complexidade, com foco principal em independência energética, segurança alimentar, logística e infraestrutura. Abrangendo empresas familiares, aquisições estratégicas e reestruturações, o legado do Groupe Mimran inclui investimentos de destaque em agricultura, bancos, commodities, hotelaria e recursos naturais.

O escritório de investimentos Mimran supervisiona alocações em um portfólio mundial de empresas operacionais e portfólios financeiros diversificados. Os ativos históricos e ativos do portfólio incluem The Alpina Gstaad, CBAO, Compagnie Sucrière Sénégalaise, Endeavor Mining, Les Grandes Moulins D’Abidjan, Les Grandes Moulins De Dakar, Lamborghini, Olida e Teranga Gold Corporation.

O Groupe Mimran é liderado por Jean Claude Mimran, junto com seus filhos, Arieh Mimran, que atua como Diretor de Investimentos, e Nachson Mimran, que atua como Copresidente.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260910187434/pt/

Steve Olson

Diretor do Marketing

steveo@gasentec.com

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Montieth & Company

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