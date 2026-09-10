The Rock-It Company expande a Dynamic Dox para oferecer serviços de Carnet ATA em todos os EUA e Canadá

A The Rock-It Company anunciou hoje a expansão da Dynamic Dox — líder do setor no fornecimento de Carnets ATA — para atender agora parceiros e projetos sediados nos Estados Unidos, no Canadá e em outras regiões.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260909684029/pt/

Com mais de uma década de experiência e liderança na prestação de serviços no Reino Unido desde 2014, a Dynamic Dox passará a oferecer a novas regiões serviços dedicados de preparação de documentos para projetos logísticos com prazos críticos, bem como a emissão urgente de Carnets ATA para remessas internacionais e necessidades essenciais de viagens de negócios. A notícia da expansão segue a recente renovação da marca Dynamic Dox, que introduziu uma identidade atualizada e reforçou sua conexão com a The Rock-It Company sob o nome "Dynamic Dox By Rock-It". A expansão é liderada por Amanda Barlow, Vice-Presidente Global de Carnês ATA da The Rock-It Company, que tem impulsionado o crescimento da plataforma nas áreas de Carnets ATA, serviços alfandegários e outros segmentos.

Recentemente, a The Rock-It Company viabilizou o maior evento esportivo da história como Fornecedora Oficial de Logística da Copa do Mundo da FIFA 2026™ no Canadá, nos EUA e no México, contando, durante o torneio, com os serviços robustos de Carnet ATA oferecidos por meio desta expansão. A Dynamic Dox continuará apoiando equipes globais em grandes eventos ao redor do mundo nos próximos anos.

A The Rock-It Company e a Dynamic Dox conquistaram reconhecimento e apoio internacionais de organizações de destaque, como o World ATA Carnet Council, o US Council for International Business e a UK National ATA Carnet Organisation. No último ano e meio, os líderes da The Rock-It Company e da Dynamic Dox participaram como palestrantes em eventos do World Chambers Congress, da Association of Exporters and Importers (AAEI), da AirCargo Conference e da London Chamber of Commerce and Industry (LCCI), oferecendo aos exportadores insights e estratégias para otimizar processos alfandegários, o uso de Carnets ATA e operações de movimentação global.

Como parte da The Rock-It Company, a Dynamic Dox oferece serviços e soluções diretamente aos clientes — incluindo suporte 24 horas — e fornece à plataforma logística global insights, estratégias e acesso a soluções inigualáveis ??de Carnet ATA. A The Rock-It Company representa uma plataforma global de soluções logísticas especializadas, que inclui a Rock-It Cargo, a CARS By Rock-It, a DIETL By Rock-It e divisões dedicadas aos setores de eventos ao vivo e artigos de luxo. Agora, a Dynamic Dox presta serviços essenciais relacionados a carnês para todo o portfólio da empresa nos EUA e no Canadá.

Sobre a The Rock-It Company

A Rock-It Company é líder global em logística especializada de missão crítica, contando com a confiança de clientes para transportar ativos insubstituíveis e viabilizar momentos extraordinários nos setores de eventos ao vivo e artigos de luxo. Com um legado de 48 anos, a Rock-It oferece serviços de agenciamento de carga multimodal, planejamento logístico de eventos, embalagem e armazenamento especializados, serviços alfandegários e de Carnet ATA, seguros, suporte no local, entre outros.

A Rock-It gerencia a logística de turnês de shows, grandes eventos esportivos, produções de transmissão, cinema e mídia, eventos corporativos, ativações de marca, operações de resposta rápida e infraestrutura, além do transporte e proteção de obras de arte, automóveis raros e outras coleções de valor inestimável. Com atuação em mais de 160 países e realizando mais de 10.000 operações anuais, a Rock-It atende uma lista diversificada de parceiros, incluindo a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Pebble Beach Concours D’Elegance®, a RM Sotheby’s, principais fabricantes de hipercarros, diversos comitês olímpicos, ligas e federações, além de outras marcas líderes em todo o mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260909684029/pt/

Angus Brown, Vice-Presidente Sênior de Marketing e Parcerias

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

angus.brown@rockitcompany.com