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C4 Parceiros firma acordo comercial com Embracon

Acordo amplia a distribuição de consórcios por meio da rede da C4, que reúne mais de 200 empresas parceiras comercializando produtos das administradoras credenciadas pelo Brasil

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DINO
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Repórter
10/09/2026 19:35

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C4 Parceiros firma acordo comercial com Embracon
C4 Parceiros firma acordo comercial com Embracon crédito: DINO

A C4 Parceiros acaba de firmar contrato com a Embracon para ampliar a distribuição de consórcios por meio de sua rede de parceiros em todo o Brasil. A novidade fortalece o portfólio da empresa, que já atua com Itaú, Santander, Banco do Brasil, Roma e Stellantis Consórcios.

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Com um modelo de atuação voltado exclusivamente ao desenvolvimento de canais parceiros, a C4 concentra sua operação no credenciamento, suporte e capacitação de empresas que comercializam consórcios. Atualmente, são mais de 200 empresas integradas à sua rede de distribuição, atendidas por uma estrutura comercial formada por seis executivos.

A chegada da Embracon faz parte da estratégia de diversificação do portfólio, principalmente no segmento imobiliário. A C4 buscava uma administradora independente de bancos e com forte atuação comercial em consórcios de imóveis.

“A Embracon chega para ocupar um espaço estratégico dentro do nosso portfólio. Nosso objetivo é oferecer cada vez mais alternativas para que os parceiros encontrem produtos adequados aos diferentes perfis de clientes e possam ampliar seus negócios”, afirma Bruno Spíndola Fernandes, Head Comercial e de Novas Parcerias da C4 Parceiros.

Com sede em Belo Horizonte e atuação em todo o território nacional, a C4 Parceiros segue ampliando sua rede de distribuição e conectando empresas de diferentes regiões do país às principais administradoras de consórcios. Além da nova parceria com a Embracon, a empresa conta em seu portfólio com Banco do Brasil, Itaú, Santander, Roma e Stellantis Consórcios, oferecendo diferentes produtos e possibilidades comerciais para sua rede de parceiros.

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Empresas de todo o Brasil interessadas em integrar a rede da C4 e comercializar consórcios por meio das administradoras parceiras podem entrar em contato com a equipe comercial pelo (31) 98373-9586, pelo site www.c4parceiros.com.br ou pelo Instagram @c4parceiros.



Website: https://www.c4parceiros.com.br

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