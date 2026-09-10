Zebec e MoneyGram expandem folha de pagamento corporativa com acesso global a conversão para moeda fiduciária na rede Stellar

A Zebec Network, a Stellar Development Foundation e a MoneyGram anunciaram a integração do MoneyGram Ramps à plataforma de folha de pagamento corporativa da Zebec. A MoneyGram é a primeira parceira de conversão para moeda fiduciária na experiência de folha de pagamento da Zebec na rede Stellar, conectando funcionários e prestadores de serviços a dinheiro em espécie para transações cotidianas por meio da rede global de pagamentos da MoneyGram.

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A implementação nativa da Zebec na rede Stellar permite que empregadores realizem pagamentos contínuos (streaming) a funcionários e prestadores de serviços em stablecoins. Os beneficiários podem receber os recursos em carteiras digitais à medida que a remuneração é acumulada e, então, manter ou transferir o valor digital, gastá-lo por meio de cartões Zebec compatíveis ou acessar os fundos globalmente em moeda local em pontos de atendimento participantes da MoneyGram, sujeitos à disponibilidade e à legislação aplicável.

O MoneyGram Ramps permite que carteiras e aplicativos compatíveis facilitem a entrada e a saída de recursos (cash-in e cash-out) em USDC na rede Stellar. Por meio da ampla rede de pontos de atendimento da MoneyGram, os usuários podem converter saldos elegíveis em dólares digitais para moeda local em estabelecimentos participantes em mais de 170 países e territórios, sem a necessidade de uma conta bancária tradicional.

"A rede Stellar fornece a infraestrutura de pagamentos, a MoneyGram estende essa infraestrutura para o acesso a moedas fiduciárias locais e a Zebec une a experiência do empregador e do destinatário", disse Simon Babakhani, CEO da Zebec Network.

Sobre a Zebec Network

A Zebec Network é uma empresa de infraestrutura de pagamentos e folha de pagamento em tempo real que viabiliza fluxos de valor programáveis ??para empresas e consumidores.

Sobre a Stellar

A rede Stellar é uma blockchain de código aberto projetada para pagamentos, emissão de ativos e acesso financeiro transfronteiriço. A Stellar conecta a infraestrutura financeira globalmente por meio de transações rápidas e de baixo custo, além de dar suporte a um ecossistema crescente de aplicações voltadas para stablecoins, remessas e pagamentos institucionais.

Sobre a MoneyGram

A MoneyGram é uma rede global de pagamentos que viabiliza transferências de dinheiro fluidas por meio de uma plataforma omnichannel habilitada digitalmente, oferecendo suporte a transações tanto em moedas fiduciárias quanto em stablecoins. Com mais de 85 anos de credibilidade, a empresa oferece soluções financeiras transfronteiriças rápidas e confiáveis ??para consumidores, desenvolvedores e agentes em todo o mundo.

Atendemos mais de 60 milhões de clientes globalmente por meio de quase meio milhão de pontos de atendimento físico e de um ecossistema digital em rápida expansão que alcança bilhões de dispositivos. Como uma das marcas mais reconhecidas e confiáveis ??no setor de pagamentos globais, a MoneyGram continua a reinventar a forma como o dinheiro circula, ajudando pessoas ao redor do mundo a apoiar seus entes queridos e a construir um futuro melhor.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260908956204/pt/

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