IBRAMED é indicada ao Prêmio Reclame AQUI 2026

O Prêmio Reclame AQUI 2026 entrou na fase de votação popular em setembro, e a IBRAMED está entre as empresas indicadas na categoria Saúde – Equipamentos médicos e hospitalares – Grandes Operações. Esta é a terceira participação consecutiva da empresa nessa etapa da premiação. As marcas indicadas também passam a integrar o Guia das Melhores Empresas para o Consumidor 2026, iniciativa do Reclame AQUI que reúne empresas com histórico positivo de atendimento e reputação na plataforma.

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Segundo o Reclame AQUI, apenas empresas com histórico positivo de atendimento podem participar do processo que leva à indicação, e as marcas aprovadas formam o grupo de destaque da edição anual. No perfil da IBRAMED na plataforma, os dados referentes ao período de março a agosto de 2026 apontam 100% das reclamações respondidas e 100% de resolução. A votação começou em 2 de setembro, às 12h, e segue até 5 de novembro de 2026.



Indicação destaca atuação em estética e reabilitação



A categoria reúne dez empresas ligadas a diferentes áreas da saúde, entre elas monitoramento, terapia respiratória, mobilidade e equipamentos médico-hospitalares. Considerando a atuação pública das marcas indicadas, a IBRAMED se diferencia por concentrar seu desenvolvimento tecnológico simultaneamente nas áreas de estética, medicina estética e reabilitação.

“Para a IBRAMED, é significativo estar novamente entre as indicadas e representar, dentro da categoria, uma atuação diretamente ligada à estética e à reabilitação. Esse reconhecimento também evidencia a importância de construir uma relação contínua com os profissionais, que envolve tecnologia, atendimento, capacitação e suporte”, afirma Letícia Souza, supervisora de Marketing da IBRAMED.



Formação e pesquisa integram atuação da empresa



A atuação da empresa não se limita à fabricação de equipamentos eletromédicos. A estrutura inclui assistência técnica, produção de conteúdo técnico-científico e o IBRAMED Academy, plataforma de educação que reúne treinamentos de equipamentos, cursos e conteúdos voltados à atualização de profissionais das áreas de estética, saúde e reabilitação. A trajetória da companhia também registra a exportação de tecnologias brasileiras desde 2008.

A pesquisa científica integra essa estrutura. Em julho de 2026, pesquisadores ligados à IBRAMED e à Universidade Brasil publicaram no Journal of Dermatology Research o artigo “High-Frequency Therapeutic Ultrasound Combined with Microcurrent Stimulation for Facial Skin Rejuvenation: A Case Series”. No mesmo período, o Brazilian Journal of Development publicou “Combined use of intense pulsed light and dermocosmetics in acne treatment: a clinical study”, assinado por Fabiele Chieregato, Patricia Brassolatti e José Ricardo de Souza.

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A indicação ao Prêmio Reclame AQUI insere a IBRAMED em uma avaliação baseada na experiência do consumidor e ocorre em paralelo a uma atuação institucional que reúne desenvolvimento tecnológico, capacitação profissional e pesquisa científica. A votação permanece aberta até 5 de novembro, quando os votos dos consumidores contribuirão para definir as empresas vencedoras de cada categoria.