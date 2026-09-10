Comitê de Mulheres será lançado na Fenasan 2026

A Fenasan 2026 será palco do lançamento oficial do Comitê de Mulheres, Meio Ambiente e Saneamento, iniciativa da Associação dos Engenheiros da Sabesp (AESabesp) voltada ao fortalecimento da participação feminina no setor de saneamento ambiental. Com o conceito "Elos Entre Elas", o Comitê nasce com o propósito de criar uma rede de apoio, promover o intercâmbio de experiências e incentivar o desenvolvimento profissional e a liderança de mulheres que atuam ou colaboram nas áreas de saneamento e meio ambiente.

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O lançamento integra a programação da edição que celebra os 40 anos da AESabesp, reforçando uma trajetória marcada pelo incentivo à diversidade, à inovação e ao desenvolvimento do setor.



Segundo Alzira Garcia, facilitadora da estruturação do Comitê, a iniciativa surgiu durante o planejamento estratégico da Associação, a partir do desafio de criar um espaço permanente de conexão entre profissionais: "A meta era criar um grupo de profissionais que, juntas, construíssem caminhos alternativos para o protagonismo, a liderança e a superação das mulheres no setor de saneamento", afirma.

O Comitê reunirá profissionais de empresas públicas e privadas, órgãos reguladores, universidades, consultorias, prestadoras de serviços e demais instituições ligadas ao saneamento e ao meio ambiente, em âmbito nacional e internacional. A participação é aberta e gratuita.

Mais do que ampliar o networking, a proposta é integrar diferentes experiências e perspectivas para fortalecer o desenvolvimento do setor. "Mais do que uma simples conexão, a proposta é buscar integrar diferentes visões e unir forças para gerar uma perspectiva transformadora dentro dos setores de saneamento e meio ambiente", reforça Alzira.

Para ela, a mulher faz diferença no saneamento não por uma competência exclusivamente feminina, mas porque a diversidade de experiências traz um olhar mais próximo do cotidiano: "Esse olhar atento às questões humanas e às realidades locais contribui de forma significativa para o desenvolvimento de soluções verdadeiramente sustentáveis", destaca.

Um legado construído ao longo de quatro décadas

A criação do Comitê dá continuidade ao trabalho desenvolvido pela AESabesp ao longo de seus 40 anos na valorização da participação feminina. A entidade já contou com três presidentes mulheres — Nercy Bonato, Eliana Kitahara e Viviana Borges — e mantém ampla participação feminina em diretorias, conselhos e coordenações.

Esse compromisso também se reflete no Encontro Técnico AESabesp 2026, cuja programação contará com 45% de especialistas mulheres entre palestrantes e moderadoras.

Para a facilitadora da estruturação do Comitê, a receptividade à iniciativa demonstra que ela atende a uma necessidade crescente do setor: "O Comitê faz parte de um movimento em franca expansão: mulheres que se unem e criam redes para fortalecer trajetórias, ampliar oportunidades e atuar de forma mais efetiva, tanto no âmbito profissional quanto nas demandas pessoais".



Lançamento acontece durante a Fenasan 2026

O lançamento oficial do Comitê será realizado no dia 20 de outubro, às 14h, durante a programação da Fenasan e do Encontro Técnico AESabesp.

As interessadas poderão aderir gratuitamente ao Comitê por meio de formulário disponível no site da AESabesp, onde também estarão publicadas as Diretrizes para Adesão.

Fenasan e Encontro Técnico

A Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente (Fenasan) e o Encontro Técnico AESabesp, promovidos pela AESabesp, serão realizados de 20 a 22 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. A expectativa é reunir cerca de 40 mil visitantes e representantes de diversos países, consolidando o evento como o maior encontro de saneamento ambiental das Américas.

Com o tema "AESabesp 40 anos: conectando pessoas, conhecimento e inovação pelo saneamento", a programação abordará assuntos estratégicos como inovação tecnológica, inteligência artificial, recursos hídricos, mudanças climáticas, controle de perdas, saneamento rural, resíduos sólidos, eficiência energética e sustentabilidade.

Na feira, o público poderá conhecer produtos, serviços e tecnologias voltados para sistemas de tratamento de água, adução e abastecimento, coleta e tratamento de esgotos, drenagem, disposição final de resíduos e outras áreas do saneamento ambiental.

Já o Encontro Técnico, composto por 15 mesas e nove painéis, terá uma programação voltada para temas importantes para o setor, entre eles controle de perdas em sistemas de água, desenvolvimento tecnológico e inovação, drenagem urbana, educação ambiental, energias alternativas e eficiência energética, gestão empresarial e institucional, manutenção, operação e automação de equipamentos, meio ambiente e mudanças climáticas, recursos hídricos, resíduos sólidos, saneamento rural e saneamento em comunidades isoladas, saúde pública, sistemas de abastecimento e tratamento de água e sistemas de coleta, tratamento de esgotos e reúso.

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Serviço:



Evento: Encontro Técnico AESabesp/Fenasan 2026

Data: 20 a 22 de outubro

Local: Expo Center Norte – São Paulo (SP)

Congresso: das 9h às 18h

Feira: das 13h às 20h

Visitação à feira: gratuita

Para conferir a programação, se inscrever para o Congresso e fazer seu credenciamento gratuito, basta acessar aqui.