Os pagamentos criptográficos agentivos aumentaram 500%1 nos últimos três meses; a conformidade em criptomoedas também deve se tornar agentiva

A Elliptic, líder global em gestão de riscos na on-chain,, publicou hoje o Padrão Elliptic: oito princípios para governar o risco agentivo, ou risco agêntico, na on-chain.

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A Elliptic atua na interseção entre crimes financeiros e finanças on-chain desde 2013, tempo suficiente para reconhecer a mudança para transações autônomas como um ponto de inflexão decisivo no risco de crimes financeiros e para ser a primeira a definir o que é necessário para regulamentá-las.

As finanças on-chain agora operam com a mesma velocidade dos agentes. Máquinas estão gerando, autorizando e liquidando transações em um volume que nenhuma equipe humana consegue revisar. Atores ilícitos estão utilizando inteligência artificial (IA) para escapar da detecção com uma velocidade e um volume que os processos manuais não conseguem acompanhar. Modelos construídos em torno da revisão humana nunca foram projetados para esse mundo. Eles já estão sobrecarregados.

Três forças estão impulsionando essa mudança. Primeiro, agentes autônomos estão cada vez mais atuando como contrapartes em ambos os lados de uma transação, em vez de simplesmente iniciar atividades para que um software as analise: uma pesquisa dos projetos PHD e WARC2 projeta que os gastos dos consumidores facilitados por agentes chegarão a US$ 3,35 trilhões até 2030. Em segundo lugar, agentes ilícitos estão explorando essa mesma velocidade e tecnologia; o Centro de Denúncias de Crimes na Internet3 do FBI registrou US$ 893,3 milhões em perdas ajustadas em 2025 relacionadas a um nexo identificado com a IA. Em terceiro lugar, as finanças on-chain estão se tornando cada vez mais populares, com os volumes de transações de stablecoins, por si só, atingindo US$ 33 trilhões4 em 2025.

A análise de blockchain foi desenvolvida para um mundo pré-agentivo. Grande parte do setor ainda opera com um modelo investigativo e retrospectivo, incapaz de processar uma ameaça que surge mais rapidamente do que uma equipe consegue analisá-la. Esse modelo não consegue gerenciar um sistema em que a decisão sobre o risco precisa ser tomada antes da liquidação de uma transação, e não depois.

“Precisamos de uma nova abordagem para o risco financeiro on-chain, baseada em um sistema operacional capaz de operar na velocidade dos agentes”, afirmou Simone Maini, CEO da Elliptic. “Um criminoso só precisa acertar uma vez. Nossos clientes precisam acertar sempre, e isso só é possível se impedirmos os agentes mal-intencionados de entrar, em vez de investigá-los depois.”

Uma década de dados on-chain continua sendo valiosa. O que precisa mudar é a arquitetura redundante construída sobre esses dados. Estruturas baseadas em perícia, que investigam crimes depois que eles acontecem, não identificam os riscos antes que se tornem sistêmicos. O que o setor precisa, em vez disso, são modelos de detecção em tempo real desenvolvidos para oferecer velocidade, resiliência e capacidade de defesa.

O Padrão Elliptic define oito princípios sobre o que um sistema de inteligência de risco agentivo, defensável e credível perante os órgãos reguladores, deve fazer:

Qualidade excepcional dos dados; em tempo real, comprovados e com atribuição abrangente. Transparência e validação dos modelos; sem “caixas-pretas”; todos os modelos devem ser explicáveis, testados e validados de forma contínua. Segurança da IA; desvios, alucinações, viés, injeção de prompts e envenenamento de dados são identificados diretamente e levados em conta. Agnosticismo em relação a modelos de base; não está vinculado a um único modelo, para reduzir o risco de concentração e manter flexibilidade suficiente para cumprir as obrigações jurisdicionais. Configurabilidade; a empresa mantém o controle sobre seu próprio apetite de risco, lógica de escalonamento e procedimentos; nunca se utilizam as configurações padrão do fornecedor. Supervisão humana incorporada ao projeto; não acrescentada posteriormente. Os agentes tomam decisões de conformidade, mas a capacidade de definir, auditar e anular a forma como os agentes operam está incorporada desde o início. Resiliência dos negócios; agentes integrados deliberadamente aos fluxos de trabalho existentes, não substituindo-os: um plano de contingência definido para quando os agentes estiverem indisponíveis, de modo que a empresa mantenha o controle independentemente do que acontecer. Treinamento e capacitação dos funcionários; compreensão profunda de como os sistemas baseados em agentes funcionam, não apenas de como usá-los: as habilidades para questionar, desafiar e anular os agentes, e para assumir a responsabilidade pelas decisões que se seguem.

“Um agente que consegue agir rapidamente, mas não consegue explicar por que agiu, não é uma solução em conformidade, é apenas automação”, afirmou Maini. “Todo sistema agentivo precisa atender aos princípios estabelecidos na Norma, começando pela nossa própria plataforma, que submetemos aos mais altos padrões.”

“A questão que os reguladores vão fazer é se você consegue explicar o que ele fez e por quê, e não se está usando IA. O Elliptic Standard acerta nesse ponto. A supervisão humana precisa estar incorporada a esses sistemas desde o início, e não ser adicionada quando algo dá errado”, afirmou Joanna Marathakis, vice-presidente de Conformidade em Crimes Financeiros da Circle.

“A IA agentiva tem um enorme potencial, e é animador ver a Elliptic colocando o uso responsável dessa tecnologia no centro da discussão. O foco do Elliptic Standard em transparência, supervisão humana e responsabilização é uma contribuição bem-vinda, à medida que o setor explora o que essa tecnologia pode fazer”, afirmou Todd Mcelduff, diretor de Conformidade da CoinFlip.

O Padrão Elliptic foi desenvolvido com a contribuição de instituições regulamentadas que colaboram com a empresa para criar recursos baseados em IA. A empresa se compromete a seguir os mesmos oito princípios ao desenvolver suas próprias soluções de risco on-chain baseadas em agentes e solicita que todos os demais provedores, como também todas as empresas que estejam avaliando tais soluções, façam o mesmo.

“Os sistemas agentivos já estão tomando decisões hoje”, afirmou Maini. “O setor não pode esperar o momento ideal para incorporar a responsabilização; é preciso fazer isso agora.”

O texto completo do Elliptic Standard está disponível em: https://www.elliptic.co/the-standard-for-agentic-on-chain-risk

Sobre a Elliptic

A Elliptic é líder global em gestão de riscos na on-chain e possibilita a conformidade em tempo real com velocidade de agente. Desenvolvida para assegurar a conformidade desde o início, nossa plataforma fornece os dados e a inteligência de blockchain mais abrangentes do mercado, combinando cobertura, precisão e disponibilidade sem igual, permitindo que organizações exigentes administrem riscos, garantam a conformidade e impulsionem suas operações de inteligência com confiança.

Fundada em 2013, a Elliptic tem sede em Londres e escritórios em Nova York, Washington, D.C., Miami, Dubai, Hong Kong, Singapura e Tóquio. Para saber mais, acesse www.elliptic.co e siga-nos no LinkedIn e X.

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1 Com base em observações realizadas de 31 de maio a 31 de agosto de 2026, a equipe de Inteligência da Elliptic registrou um aumento de 522% no número de transações de criptomoedas em infraestruturas agentivas.

2 PHD e WARC, “From abundance to agents,” julho de 2026. https://www.phdmedia.com/new-phd-x-warc-research-from-abundance-to-agents-how-the-delegation-of-choice-is-transforming-marketing/

3https://www.ic3.gov/AnnualReport/Reports/2025_IC3Report.pdf

4 Artemis Analytics

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260910332492/pt/

Assessoria de Mídia

Rachel Matthews

Diretora Global de Marketing e Comunicação, Elliptic

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rachel.matthews@elliptic.co