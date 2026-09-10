Como contratar e pagar prestador de serviço internacional

Já existem plataformas especializadas na contratação de prestadores de serviços internacionais e freelancers. A empresa de tecnologia 4dev, por exemplo, oferece infraestrutura para empresas administrarem contratos com freelancers e prestadores de serviços em mais de 150 países ao redor do mundo. Segundo o site oficial da empresa norte-americana, a plataforma também reúne onboarding, verificações de compliance, gestão de tarefas, documentação e gestão de pagamentos em um mesmo ambiente.

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Na prática, a empresa pode cadastrar o prestador, definir uma tarefa e estabelecer o valor e a moeda do pagamento. As tarefas podem ser enviadas individualmente ou por importação de arquivos, e a plataforma acompanha diferentes etapas deste processo. Os documentos de encerramento correspondentes a cada tarefa são gerados na própria plataforma, auxiliando na gestão de trabalhadores remotos.

Para otimizar a gestão de empresas e contratos com profissionais remotos, a 4dev.com utiliza um modelo de cobrança baseado no uso. Para empresas, a taxa de serviço anunciada é de 3% ou menos, com redução associada ao aumento do volume mensal. Para freelancers, profissionais de tecnologia e prestadores de serviços internacionais, a empresa informa não cobrar taxa de serviço pela plataforma.

Novas vagas devem aumentar a contratação de prestadores de serviços internacionais

A transformação do mercado de trabalho deve ampliar a oferta de profissionais remotos em diferentes países nos próximos anos. Um levantamento do World Economic Forum projeta um crescimento de cerca de 25%, passando de 73 milhões de pessoas para aproximadamente 92 milhões até 2030. O levantamento identificou 218 tipos de ocupação, entre 5.400 analisados, com características compatíveis com esse modelo de trabalho.

O estudo também aponta que a expansão dos empregos remotos cria uma alternativa para empresas que precisam acessar profissionais especializados sem limitar a busca ao mercado de trabalho local.

Em áreas como desenvolvimento de software, tecnologia da informação, finanças, marketing e comunicação, parte significativa das atividades pode ser realizada à distância, permitindo a formação de equipes distribuídas internacionalmente. O movimento também alcança funções como atendimento ao cliente, contabilidade e atividades jurídicas.

De acordo com o levantamento sobre trabalho remoto publicado pelo World Economic Forum, cerca de 40% dos empregos digitais globais identificados estão concentrados em funções de contabilidade, direito e finanças.

Profissionais de atendimento ao cliente, tecnologia da informação e marketing, publicidade e comunicação representam, cada um, cerca de 10% dos potenciais empregos digitais globais. Entre os exemplos citados pelo estudo estão desenvolvedores de software, gestores financeiros, especialistas em risco financeiro, designers gráficos, representantes de atendimento e profissionais de marketing.

Vantagens em contratar prestadores de serviços e trabalhadores internacionais

Para o World Economic Forum, os empregos digitais globais podem ajudar empresas de países com escassez de profissionais a ampliar suas fontes de recrutamento, ao mesmo tempo em que criam oportunidades para trabalhadores de países com populações em idade ativa em crescimento. Neste sentido, o modelo de negócios desenvolvido pela 4dev.com surge em paralelo à expansão do trabalho remoto ao redor do mundo.

A publicação feita pelo World Economic Forum sobre trabalhadores remotos ressalta que a expansão desse mercado exige gestão adequada. Entre os desafios estão diferenças salariais entre regiões, deslocamento de determinadas funções para outros mercados e questões relacionadas às regras tributárias e trabalhistas. Para aproveitar o potencial do trabalho digital, o relatório aponta a necessidade de infraestrutura tecnológica, formação profissional e modelos de gestão capazes de lidar com uma força de trabalho distribuída internacionalmente.

Nesse cenário, contratar no exterior deixa de ser apenas uma estratégia para preencher uma vaga específica. Para empresas de tecnologia, serviços digitais e outras atividades compatíveis com o trabalho remoto, a possibilidade de acessar profissionais de diferentes países pode ampliar o mercado de talentos disponível.

O estudo do World Economic Forum conclui que, quando administrado de maneira adequada, o crescimento dos empregos digitais globais pode representar uma oportunidade para países, empresas e trabalhadores. Para as empresas, a principal mudança está na ampliação do universo de profissionais que podem ser contratados. Para os trabalhadores, a possibilidade de prestar serviços remotamente permite acessar oportunidades que antes estavam restritas à localização geográfica.

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Com a expansão de cerca de 25% dos empregos remotos prevista para os próximos anos, a contratação internacional tende a depender cada vez menos da capacidade de uma empresa de encontrar pessoas próximas de sua sede e mais da sua capacidade de estruturar processos para trabalhar com profissionais distribuídos pelo mundo.