Pan-American Life Insurance Group designa John Price, especialista em negócios na América Latina, para o Conselho Administrativo

A Pan-American Life Insurance Group (PALIG), um dos principais provedores de seguros de vida, acidentes e saúde nas Américas, anunciou hoje a designação de John Price para seu Conselho Administrativo, com efeito a partir de novembro de 2026. Price irá integrar os Comitês de Finanças e Auditoria do Conselho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260909216675/pt/

Pan-American Life Insurance Group Appoints Latin America Business Expert John Price to Board of Directors

Price é Fundador e Diretor Geral da Americas Market Intelligence (AMI), uma empresa de consultoria com foco na América Latina e no Caribe. Ao longo de sua carreira, ele e seus colegas realizaram mais de 5.000 projetos de consultoria para organizações nos setores de serviços financeiros, saúde, tecnologia, energia, logística, mineração e serviços ao consumidor.

Em 2022, Price cofundou a Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI) como uma cisão da AMI. Hoje, é a principal empresa de inteligência de mercado do setor de pagamentos. Em 2024, Price fundou a Horizontes, um fórum executivo que reúne líderes seniores da América Latina para examinar oportunidades e desafios regionais. Ele publicou mais de 200 artigos sobre tendências de negócios na América Latina, sendo coautor do livro Can Latin America Compete? (Será que a América Latina consegue competir?), e atua como professor adjunto na Florida International University e como palestrante convidado na University of Miami.

"John é um dos líderes mais respeitados nos mercados latino-americanos. Sua profunda experiência prática e visão sobre oportunidades e desafios regionais irão intensificar a tomada de decisões estratégicas de nosso Conselho à medida que continuamos expandindo nas Américas", disse José S. Suquet, Presidente do Conselho e Diretor Executivo do Pan-American Life Insurance Group.

Price integra o Conselho Canadense das Américas e anteriormente fez parte do conselho da Nuestros Pequeños Hermanos, uma organização sem fins lucrativos que apoia crianças vulneráveis ??na América Latina.

Sobre o Pan-American Life Insurance Group

O Pan-American Life Insurance Group (PALIG) é um dos principais provedores de seguros de vida, acidentes e saúde, atendendo a mais de 7,3 milhões de clientes nos EUA, América Latina e Caribe. Fundado em 1911 e com sede em Nova Orleans, Louisiana, o PALIG opera através de mais de 30 empresas associadas e 2.200 funcionários, com presença em 22 países. Tendo uma Classificação de Solidez Financeira de A (Forte) da Fitch Ratings e A (Excelente) da AM Best, o PALIG oferece produtos de seguros individuais e em grupo de alta qualidade, além de benefícios para funcionários criados para promover o bem-estar ao longo da vida. Orientado por um propósito: estar presente quando as pessoas mais precisam, o PALIG está comprometido em oferecer soluções de proteção financeira e benefícios. Saiba mais sobre como são as pessoas em quem você pode confiar por toda a vida no palig.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260909216675/pt/

Contatos de Relações com a Mídia

Marta C. Reeves

MReeves@palig.com

Isabel Abislaiman

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Isabel.Abislaiman@omc.com