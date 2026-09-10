Conexa oferece mil sessões de terapia gratuitas em setembro
Durante o Setembro Amarelo, a Conexa lançou a campanha “Cuidado que nos conecta à vida”, disponibilizando mil cupons para a primeira sessão de terapia psicológica gratuita. Os cupons podem ser agendados até 30 de setembro, enquanto houver disponibilidade, e são destinados a pessoas que ainda não utilizam os serviços da Conexa ou do Zenklub.
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Durante o Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio e valorização da vida, a Conexa, maior healthtech de saúde física e mental da América Latina, lança a campanha “Cuidado que nos conecta à vida”, com a iniciativa de ampliar o acesso ao cuidado psicológico, oferecendo mil cupons para a primeira sessão gratuita com um profissional de saúde mental.
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A ação é voltada para pessoas que ainda não têm acesso à Conexa ou ao Zenklub e estará disponível para agendamento até 30 de setembro, enquanto houver cupons. Para participar, basta acessar a página da campanha e realizar o cadastro.
A iniciativa parte da ideia de que reconhecer quando algo precisa de atenção é um passo importante para cuidar da saúde mental. Nesse contexto, pedir ajuda não deve ser encarado como sinal de fraqueza, mas como uma atitude de cuidado consigo mesmo e o início de uma jornada em busca de bem-estar.
“Cuidar da saúde mental também significa reconhecer os sinais de que algo não vai bem e entender que buscar ajuda é um ato de cuidado. Com esta campanha, queremos contribuir para que mais pessoas tenham acesso ao acompanhamento psicológico e, principalmente, percebam que não precisam enfrentar seus desafios sozinhas. Ampliar o acesso ao cuidado é parte do nosso compromisso com uma saúde mais conectada às necessidades das pessoas.”, afirma Guilherme Weigert, CEO da Conexa.
A campanha também apresenta o Zenklub como alternativa para pessoas que não possuem vínculo com a Conexa, com uma condição especial por tempo limitado. A proposta é ampliar as possibilidades de acesso ao cuidado em saúde mental e estimular que mais pessoas reconheçam a importância de buscar apoio profissional quando necessário.
A campanha “Cuidado que nos conecta à vida” está disponível na página da Conexa.
Sobre a Conexa
A Conexa é o maior ecossistema digital de saúde física e mental do Brasil. Desde 2017, conecta pacientes, empresas, operadoras e profissionais de saúde por meio de soluções integradas de telemedicina, saúde mental, coordenação do cuidado, atenção primária, pronto atendimento digital e gestão populacional.
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Com mais de 35 milhões de vidas elegíveis, 10 mil empresas clientes e presença em mais de 70% das operadoras de saúde do país, a companhia atua com foco na Saúde Baseada em Valor para ampliar o acesso, melhorar os desfechos clínicos e aumentar a eficiência do sistema de saúde. Seu ecossistema inclui a Zenklub, referência em saúde mental corporativa. A Conexa é apoiada por investidores como Goldman Sachs, General Atlantic, Pátria e Vivo Ventures.
Website: https://www.conexasaude.com.br/