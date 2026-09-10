Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Cirurgia refrativa e catarata possibilitam visão sem óculos

Dr. Igor Mota, oftalmologista especializado em cirurgia refrativa e cirurgião de catarata, explica como as duas cirurgias diferentes atendem públicos de idades distintas, mas compartilham o objetivo de ampliar a independência dos óculos e a qualidade de vida visual.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
10/09/2026 15:40

compartilhe

×
Blue eyes of young middle aged woman with black mascara on eyelashes looking away, smiling, laughing. Cropped shot banner. Female model upper face with natural makeup, dry facial skin with wrinkles
Blue eyes of young middle aged woman with black mascara on eyelashes looking away, smiling, laughing. Cropped shot banner. Female model upper face with natural makeup, dry facial skin with wrinkles crédito: DINO

O desejo de viver sem óculos não é exclusividade dos pacientes mais jovens. Enquanto a cirurgia refrativa a laser segue popular entre pessoas de 18 a 40 anos que buscam corrigir miopia, hipermetropia e astigmatismo, a cirurgia de catarata moderna também passou a incorporar o tratamento do grau e da presbiopia, ampliando a independência visual de pacientes acima dos 50 anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A demanda por ambos os procedimentos é significativa no país: segundo levantamento recente, a cirurgia de catarata lidera a procura por cirurgias eletivas no Brasil, com crescimento de 9% em relação ao período anterior. Estima-se ainda que 14 milhões de brasileiros acima de 50 anos, ou 25% dessa faixa etária, apresentem a doença.

Para o oftalmologista Igor Mota, cirurgião de catarata e cirurgia refrativa, com atuação em Belo Horizonte, a evolução tecnológica mudou significativamente as duas frentes de tratamento. Sobre a correção a laser de miopia, hipermetropia e astigmatismo, ele lembra que as técnicas atuais substituíram métodos antigos e menos previsíveis.

“Anteriormente, a cirurgia refrativa era feita por meio de cortes com bisturi de diamantes, chamada de ceratotomia radial. Os resultados eram imprecisos e pouco duradouros. Com o desenvolvimento do laser para refrativa, temos maior previsibilidade, resultados mais duradouros e, o mais importante, maior segurança no procedimento”, explica.

Um censo brasileiro de cirurgiões refrativos, publicado nos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, já registrava a técnica de LASIK como a mais utilizada pelos especialistas do país, com boa parte dos profissionais personalizando o procedimento conforme as características de cada olho.

Lentes intraoculares tornam a cirurgia de catarata mais completa

Na avaliação de Dr. Igor Mota, a cirurgia de catarata deixou de ser apenas um procedimento restaurador da visão e passou a ter também caráter refrativo. “A cirurgia de catarata tornou-se uma cirurgia refrativa. Renovamos o cristalino com perda de transparência e implantamos lentes intraoculares específicas para cada olho, dando ao paciente a maior liberdade possível ao uso de óculos para longe ou até mesmo longe e perto”, afirma.

De acordo com ele, cada programação cirúrgica depende das condições estruturais e de saúde do olho operado, o que justifica o caráter individualizado do procedimento. O aumento da demanda por esse tipo de cirurgia também aparece em levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), que já apontava, em 2020, que o número de cirurgias de catarata realizadas no país havia dobrado em uma década.

Critérios clínicos definem elegibilidade para cada procedimento

Segundo Dr. Igor Mota, nem todo paciente que deseja reduzir a dependência dos óculos é elegível para a cirurgia refrativa a laser. “Os principais critérios para um paciente ser submetido ao laser da cirurgia refrativa são estabilidade de grau e boa saúde da córnea, com espessura suficiente para ablação do laser. Cada caso deve ser analisado criteriosamente e de forma individualizada”, pontua.

O médico destaca que fatores como regularidade da córnea, presença de olho seco, traumas ou cirurgias oculares prévias e idade são determinantes na avaliação de candidatos. “A avaliação individualizada é de extrema importância. Características específicas dos olhos, como espessura e regularidade da córnea, presença de olho seco, traumas ou cirurgias oculares prévias, idade, todos são fatores fundamentais para definir se um paciente é bom candidato para a cirurgia refrativa”, diz.

Sobre a recuperação pós-operatória, o oftalmologista acentua que o tempo varia conforme o tipo de cirurgia e as condições de cada paciente. “O tempo de recuperação varia caso a caso. Na cirurgia de renovação do cristalino, a recuperação depende da dureza da catarata e das condições de saúde do paciente. Já na refrativa a laser, técnicas como o LASIK proporcionam recuperação em dias. O PRK, o processo é um pouco mais lento, com flutuações na visão, porém mais seguro para o paciente”, acrescenta.

Informações sobre riscos e etapas do pós-operatório da cirurgia refrativa também são detalhadas em material do Drauzio Varella voltado ao público geral.

Para Dr. Igor Mota, o ponto em comum entre as duas cirurgias, voltadas a públicos de idades distintas, é o objetivo de ampliar a autonomia visual e a qualidade de vida dos pacientes, sempre a partir de uma avaliação individualizada das características de cada olho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar: https://drigormota.com.br/?



Website: https://drigormota.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay