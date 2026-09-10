INDSH lança Guia Farmacoterapêutico para uso de medicamentos

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) lançou em agosto o Guia Farmacoterapêutico INDSH, documento que reúne informações essenciais sobre os medicamentos padronizados nas 23 unidades administradas pelo instituto em todo o país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O conteúdo contempla indicações, apresentações, posologias, ajustes de dose, formas de preparo, administração, monitoramento clínico, precauções, condições de armazenamento e aspectos relacionados à segurança do uso de medicamentos, com orientações técnicas para apoiar a equipe multidisciplinar das unidades.

O guia foi elaborado em conjunto por todas as equipes de Farmácia do INDSH e pela Comissão Científica do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente (IBSP), com o objetivo de disponibilizar informações técnico-científicas sobre os medicamentos padronizados na instituição.

“O guia constitui um instrumento fundamental para apoiar a prática assistencial, garantindo o uso seguro de medicamentos e aprimorando o atendimento como um todo”, avalia o presidente executivo do INDSH, José Carlos Rizoli.

A iniciativa reforça o compromisso do INDSH com a segurança do paciente, a qualidade da assistência e a melhoria contínua dos processos de cuidado, oferecendo aos profissionais uma fonte de consulta que favorece o uso seguro e racional dos medicamentos nas unidades da instituição.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, entidade filantrópica sem fins lucrativos fundada em 1959, emprega cerca de 7.600 trabalhadores diretos e administra 23 unidades de saúde — hospitais e Unidades de Pronto Atendimento — em sete estados, totalizando mais de 1.360 leitos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS) e atendendo a aproximadamente nove milhões de pacientes potenciais.