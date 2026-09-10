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Dr. Marco Demange realiza cirurgia MAKO, inédita no Brasil

Procedimento realizado no Hospital Vila Nova Star inaugura no país uma nova aplicação da cirurgia robótica para o tratamento da artrose localizada no joelho

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Repórter
10/09/2026 15:39

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Dr. Marco Demange realiza cirurgia MAKO, inédita no Brasil
Dr. Marco Demange realiza cirurgia MAKO, inédita no Brasil crédito: DINO

A cirurgia robótica do joelho ganha um novo capítulo no Brasil. O Dr. Marco Demange, ortopedista dedicado à cirurgia do joelho e professor associado do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), realizou no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, a primeira artroplastia unicompartimental do joelho (UKA) com o sistema robótico MAKO no país.

O procedimento representa a chegada ao Brasil de uma tecnologia utilizada internacionalmente há 19 anos em cirurgias parciais do joelho e que já soma mais de 240 mil procedimentos desse tipo realizados no mundo, segundo dados da fabricante. A artroplastia unicompartimental é indicada para pacientes selecionados que apresentam artrose localizada em apenas um dos compartimentos do joelho. Diferentemente da prótese total, que substitui toda a articulação, a técnica permite tratar especificamente a região comprometida, preservando as estruturas que permanecem saudáveis.

“Existe uma diferença importante entre ter artrose no joelho e ter toda a articulação comprometida pela artrose. Em alguns pacientes, o desgaste está restrito a um compartimento. Nesses casos, quando existe indicação, podemos tratar somente a região comprometida e preservar o restante do joelho”, explica o Dr. Marco Demange.

Tecnologia que transforma o planejamento em precisão

Um dos diferenciais do sistema MAKO está na possibilidade de criar um planejamento cirúrgico personalizado para cada paciente. Antes da operação, uma tomografia computadorizada é utilizada para construir um modelo tridimensional do joelho. Com base nessa reconstrução, o cirurgião define previamente os parâmetros da cirurgia de acordo com a anatomia e as características específicas daquela articulação.

Durante o procedimento, o braço robótico auxilia o médico na execução desse planejamento por meio da tecnologia háptica AccuStop™?, que estabelece limites virtuais para a área de atuação dos instrumentos. Na prática, o recurso funciona como uma espécie de “zona de segurança” virtual, ajudando o cirurgião a permanecer dentro dos limites definidos no planejamento e a trabalhar com maior precisão na região que será tratada.

“O robô não decide e não realiza a cirurgia sozinho. A indicação, o planejamento e a condução continuam sendo do cirurgião. A tecnologia acrescenta informações e ferramentas para que possamos executar aquilo que planejamos com precisão”, afirma Demange.

Na artroplastia unicompartimental, essa possibilidade ganha importância especial. A proposta não é substituir mais, mas substituir apenas o necessário, preservando o máximo possível da anatomia original do paciente. A artroplastia unicompartimental pode ser indicada para pacientes que apresentam desgaste localizado em uma região do joelho, desde que as demais estruturas da articulação estejam em condições adequadas para serem preservadas.

É justamente nesse cenário que a tecnologia MAKO Partial Knee se destaca. A plataforma foi desenvolvida para auxiliar o cirurgião em procedimentos parciais do joelho e, de acordo com estudos clínicos citados pela fabricante, apresenta maior acurácia no posicionamento dos componentes quando comparada à cirurgia parcial realizada manualmente, além de evidências relacionadas à preservação de tecidos adjacentes e ao equilíbrio das partes moles.

“Mais tecnologia não significa necessariamente fazer uma cirurgia maior. Neste caso, ela nos permite justamente ser mais específicos: tratar aquilo que está comprometido e preservar aquilo que permanece saudável”, diz o médico.

A realização do primeiro procedimento com MAKO Partial Knee no Brasil também representa um marco pessoal na trajetória do Dr. Marco Demange. O médico teve seu primeiro contato com a plataforma em 2012, durante seu pós-doutorado no Hospital for Special Surgery (HSS), em Nova York, referência mundial em ortopedia. Na época, acompanhou de perto o desenvolvimento da cirurgia robótica aplicada ao joelho.

“Meu primeiro contato com o MAKO foi durante meu pós-doutorado no Hospital for Special Surgery, em 2012. Naquele momento, pude acompanhar uma tecnologia que estava mudando a forma de planejar e executar esse tipo de cirurgia. Quatorze anos depois, participar da realização do primeiro procedimento no Brasil é muito especial”, conta.

A experiência adquirida ao longo dos anos integra uma trajetória de pioneirismo na incorporação da robótica à cirurgia do joelho no país. Em dezembro de 2020, Demange realizou a primeira cirurgia com assistência robótica para colocação de prótese de joelho no Brasil, utilizando o sistema ROSA Knee. Desde então, já realizou mais de 200 procedimentos com assistência de diferentes plataformas robóticas. Agora, seis anos depois daquele primeiro marco, o especialista participa da introdução de uma nova aplicação da cirurgia robótica no país.

“São tecnologias diferentes e momentos diferentes, mas que fazem parte de uma mesma evolução. A cirurgia do joelho está se tornando cada vez mais individualizada. A robótica é uma ferramenta que nos permite planejar e executar o tratamento considerando cada vez mais as particularidades de cada paciente”, afirma.

Sobre o Dr. Marco Demange

Dr. Marco Demange é médico ortopedista dedicado à cirurgia do joelho e Professor Associado do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Formado pela Unicamp, realizou residência médica no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da FMUSP, além de mestrado, doutorado e livre-docência pela Faculdade de Medicina da USP. Nos Estados Unidos, realizou pós-doutorado pela Harvard Medical School/Brigham and Women’s Hospital, em Boston, e pelo Hospital for Special Surgery, em Nova York.

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Sua atuação clínica e acadêmica é concentrada na cirurgia do joelho, com experiência no tratamento da artrose, artroplastias, reconstruções ligamentares e incorporação de novas tecnologias à prática cirúrgica. Em 2020, realizou a primeira cirurgia com assistência robótica para colocação de prótese de joelho no Brasil. Em 2026, realizou a primeira artroplastia unicompartimental do joelho com assistência do sistema robótico MAKO no país, consolidando mais um marco em sua trajetória de inovação na cirurgia do joelho.



Website: https://www.demange.com.br

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