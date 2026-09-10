Trajetória empresarial impulsiona diversificação patrimonial

Administrar uma empresa por anos ensina o empreendedor a enxergar oportunidades de investimento de outra forma, avaliando risco, fluxo de caixa e retorno antes de qualquer decisão. É essa a experiência do empresário e investidor Afrânio Silva, que construiu trajetória na indústria cosmética e, a partir dela, passou a atuar também como investidor imobiliário, com aplicações no Brasil e nos Estados Unidos.

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Silva atua na fabricação e comercialização de produtos de cuidados capilares, categoria do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, que faturou cerca de R$ 200 bilhões em 2025 e coloca o Brasil na terceira posição entre os maiores mercados consumidores do mundo, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec). O segmento é marcado por renovação constante de produtos e forte concorrência, o que exige atenção permanente a custos, inovação e posicionamento de marca.

Segundo o empresário, a rotina de gestão de uma indústria muda a forma como o empresário passa a olhar para oportunidades fora do próprio negócio. “Quando você está à frente de um negócio, aprende na prática a analisar risco, fluxo de caixa, retorno, custos e, principalmente, a pensar no longo prazo. Com o tempo, você deixa de olhar apenas para o potencial de ganho e começa a avaliar também o que pode dar errado, quanto capital ficará comprometido e se aquele investimento realmente faz sentido dentro de uma estratégia maior”, afirma.

Diversificação como estratégia de proteção patrimonial

Foi essa bagagem de gestão que levou Silva a olhar para o mercado imobiliário como forma de diversificar receitas. A prática é reconhecida por entidades de apoio a empresários: segundo o Sebrae, a diversificação de negócios permite que companhias fiquem mais preparadas para enfrentar desacelerações em setores específicos, já que passam a contar com fontes alternativas de receita.

“A diversificação acontece quando o empresário percebe que depender de um único negócio também significa concentrar riscos. Mesmo uma empresa saudável está sujeita a mudanças de mercado, aumento de custos, concorrência, oscilações de demanda e outros fatores que nem sempre estão sob o nosso controle”, avalia o investidor. Ele acrescenta que a decisão não significou abandonar a atividade principal, mas direcionar parte dos resultados, de forma planejada, para novas fontes de renda.

Impacto na geração de empregos e na cadeia produtiva

A movimentação de uma indústria de cosméticos e de operações imobiliárias também gera efeitos além do patrimônio do investidor. O setor de beleza e cuidados pessoais brasileiro gerou cerca de 6,9 milhões de oportunidades de trabalho em sua cadeia produtiva em 2025, conforme a Abihpec, volume que inclui fornecedores, embalagens, distribuidores e representantes comerciais.

Para Silva, esse é um ponto central de sua trajetória. “Quando novos investimentos começam a gerar atividade econômica, eles também movimentam outras pessoas e empresas ao redor. Na empresa, o crescimento da operação gera demanda por mão de obra, fornecedores de matérias-primas e embalagens, logística, representantes comerciais e outros prestadores de serviço. Já no setor imobiliário, cada aquisição ou imóvel em operação também movimenta uma cadeia própria, envolvendo profissionais de manutenção, reformas, seguros, administração, serviços jurídicos e outros parceiros”, descreve.

Investimentos imobiliários no Brasil e nos Estados Unidos

Na área de investimentos, ele atua na aquisição e administração de ativos imobiliários próprios, sem intermediar negociações de terceiros. O interesse de investidores estrangeiros por imóveis norte-americanos é acompanhado de perto pelo setor: a Flórida é, há dezesseis anos consecutivos, o principal destino de compradores internacionais nos Estados Unidos, aponta relatório da National Association of Realtors (NAR).

Questionado sobre as diferenças entre investir em imóveis no Brasil e nos Estados Unidos, Silva destaca que cada mercado tem particularidades próprias. “Cada mercado tem regras, custos, formas de financiamento, tributação e até uma dinâmica de locação diferente. Por isso, antes de investir, procuro entender não só o imóvel, mas também o ambiente ao redor: localização, demanda, potencial de valorização, custos recorrentes, possibilidade de aluguel e os riscos envolvidos”, relata.

Para o investidor, um bom negócio se define antes da compra, com planejamento que evite decisões baseadas apenas em expectativa de valorização.

Sobre os cuidados de um empresário ao transformar resultados da empresa em novas fontes de patrimônio, Silva pondera que o primeiro passo é preservar a operação principal. “O principal cuidado é não confundir resultado da empresa com dinheiro disponível para qualquer tipo de investimento. Antes de diversificar, o empresário precisa ter clareza sobre o capital necessário para manter a operação saudável, formar reservas, cumprir compromissos e continuar investindo no próprio negócio. Só depois disso faz sentido direcionar parte dos resultados para novas fontes de receita e patrimônio”, explica.

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O investidor resume sua visão, destacando que o crescimento sustentável depende de equilíbrio entre três frentes: fortalecer a atividade principal, preservar o que já foi construído e buscar novas oportunidades de forma planejada. Para Silva, esse aprendizado reúne a experiência à frente da indústria cosmética e a atuação como investidor imobiliário em diferentes países, sempre apoiada em análise de risco, retorno e potencial de longo prazo antes de qualquer decisão.