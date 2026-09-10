Inteligência da Elliptic foi utilizada pelo Serviço Secreto dos EUA para agir contra a Xinbi, mercado criminoso de US$ 30 bilhões e operação de lavagem de dinheiro

Elliptic, líder mundial em inteligência de risco para finanças 'on-chain', confirmou hoje que forneceu as informações utilizadas pelo Serviço Secreto dos EUA na ação realizada hoje contra o mercado Xinbi.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O Serviço Secreto dos EUA congelou carteiras pertencentes ao mercado e a seus comerciantes, contendo US$ 52,8 milhões em criptoativos vinculados ao mercado Xinbi.

A Elliptic forneceu os dados e a inteligência que nenhum outro fornecedor obteve. Os dados foram extraídos das soluções Data Fabric da Elliptic para os sistemas do Serviço Secreto dos EUA (USSS), dando aos investigadores uma visão abrangente, ao conectar dados 'on-chain' e 'off-chain' para pintar um quadro completo da atividade ilícita, em vez de uma imagem estática em uma única tela de dados.

O Data Fabric fornece acesso aos mesmos dados e inteligência de blockchain que estão por trás das soluções da Elliptic, e que a própria equipe de inteligência da Elliptic usou para expor tanto a Huione como a Xinbi antes de qualquer outra pessoa.

Desde o início de suas operações em 2022, a Xinbi Guarantee e seus comerciantes processaram pelo menos US$ 24 bilhões em transações, se convertendo no segundo maior mercado online ilegal de todos os tempos. Como serviço de pagamentos intimamente conectado, o Xinbi Pay, processou outros US$ 6 bilhões.

Esta ação do Serviço Secreto dos EUA é a mais recente de uma série de resultados de fiscalização contra infraestrutura de golpes online e organizações chinesas de lavagem de dinheiro, criadas com base na inteligência da Elliptic, que foi essencial para fechar a Huione Guarantee do Telegram em maio de 2025, a designação do Huione Group pelo FinCEN do Tesouro dos EUA como principal preocupação de lavagem de dinheiro, e para sanções do Reino Unido contra a Xinbi em maio de 2026.

Simone Maini, Diretora Executiva da Elliptic, disse: "Durante anos, a Xinbi Guarantee explorou a lacuna entre os dados 'on-chain' e 'off-chain' para se manter oculta. A inteligência da Elliptic preencheu esta lacuna, fornecendo aos investigadores tudo o que precisavam para agir. A ação de hoje é a prova do que as agências governamentais e a indústria podem alcançar em parceria, sendo que continuaremos expondo estas redes onde quer que operem."

Sobre a Elliptic

A Elliptic é líder mundial em inteligência de risco para finanças 'on-chain', impulsionando a conformidade em tempo real com a velocidade agêntica. Criada para a conformidade desde o primeiro dia, nossa plataforma oferece os dados e a inteligência de blockchain mais abrangentes do setor, combinando cobertura, precisão e disponibilidade incomparáveis ??para que organizações exigentes possam gerenciar riscos, atingir a conformidade e impulsionar suas operações de inteligência com confiança.

Fundada em 2013, a Elliptic tem sede em Londres e escritórios em Nova York, Washington, D.C., Miami, Dubai, Hong Kong, Singapura e Tóquio. Para saber mais, acesse www.elliptic.co e siga-nos no LinkedIn e X.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260909752786/pt/

Carl Bakenhus

Vice-Presidente da Cognito

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

carl.bakenhus@cognitomedia.com