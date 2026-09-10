Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Coulson Aviation define o próximo capítulo da inovação com EmberWorks

Divisão especializada conecta experiência operacional ao desenvolvimento e teste de novas tecnologias de combate a incêndios florestais e resposta a emergências

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
10/09/2026 15:38

compartilhe

A Coulson Aviation está avançando com a EmberWorks, sua divisão de inovação dedicada, criada para transformar desafios operacionais do mundo real em novas capacidades para combate a incêndios aéreos, aviação e resposta a emergências.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260910507914/pt/

Comparison imagery demonstrates how ORBIT uses airborne thermal sensing and automated processing to identify wildfire activity and generate geolocated fire intelligence.

Comparison imagery demonstrates how ORBIT uses airborne thermal sensing and automated processing to identify wildfire activity and generate geolocated fire intelligence.

Apresentado inicialmente na Conferência Global de Combate a Incêndios Aéreos em Roma, no início deste ano, a EmberWorks formaliza uma abordagem de inovação que existe ao longo da história da Coulson. Desde a modificação de aeronaves e o desenvolvimento de sistemas de missão até programas como o avião tanque C-130, o Boeing 737 Fireliner e o helicóptero CH-47 Chinook, a Coulson há muito tempo desenvolve soluções em resposta a necessidades operacionais reais. A EmberWorks se baseia nesta história, dando a este enfoque uma estrutura dedicada e um caminho mais amplo para o futuro.

O que diferencia a EmberWorks é sua posição dentro de uma organização mundial ativa de combate a incêndios florestais por via aérea. No setor de combate a incêndios florestais, tecnologias especializadas como retardantes de fogo, sensores aéreos e sistemas de missão são normalmente desenvolvidas de modo independente. A EmberWorks reúne estas disciplinas, proporcionando acesso direto às pessoas, aeronaves e infraestrutura necessárias para desenvolver, integrar e avaliar novas capacidades em um ambiente operacional.

"O corpo de bombeiros não precisa de tecnologia pela tecnologia em si. Ele precisa de informações e ferramentas que se adaptem à forma como as pessoas realmente operam em uma ocorrência", disse Stu Sprung, Vice-Presidente da EmberWorks. "Podemos começar com um problema operacional, trabalhar diretamente com as pessoas que o vivenciam, desenvolver uma solução e avaliá-la no ambiente onde ela precisa ser executada. Este ciclo de feedback é fundamental para a EmberWorks."

Embora o foco imediato seja o combate a incêndios florestais e o combate aéreo a incêndios, a EmberWorks está estruturada em torno de desafios operacionais, em vez de um portfólio fixo de tecnologias, permitindo que a divisão busque novas capacidades à medida que os requisitos da agência e os ambientes operacionais evoluem.

Este trabalho já está em andamento. Na área de inteligência aérea, a EmberWorks vem desenvolvendo a ORBIT, uma tecnologia de sensoriamento e missão projetada para converter as aeronaves operacionais em contribuintes ativas para o quadro de inteligência de incidentes. Os sistemas iniciais estão instalados a bordo de duas aeronaves de supervisão aérea tática, fornecendo uma plataforma operacional para desenvolver e avaliar capacidades que podem aperfeiçoar a consciência situacional e a tomada de decisões. Aplicações adicionais estão sendo implementadas para os aviões tanque C-130 e 737 e as plataformas de helicópteros da Coulson.

A EmberWorks também está aprimorando a ciência da supressão de incêndios através do retardante de fogo Coulson, que combina química avançada com décadas de experiência em combate aéreo a incêndios e aplicação de retardantes, a fim de formular soluções de supressão de última geração. Começando com o CFR HALO, o programa traz conhecimento operacional do mundo real para desenvolver maior resistência à queima, consistência na cobertura, compatibilidade com aeronaves, eficiência operacional e maiores margens operacionais para as equipes de voo.

"A Coulson passou décadas desenvolvendo soluções, pois a operação exigia algo melhor", disse Britt Coulson, Presidente e Diretor de Operações da Coulson Aviation. "A EmberWorks oferece um ambiente dedicado a esta mentalidade. Temos as aeronaves, os operadores, a experiência técnica e o ambiente operacional para desenvolver e testar novas ideias dentro de nossa própria organização, criando um caminho direto desde a identificação de um problema até a comprovação de uma solução."

À medida que a EmberWorks avança, a Coulson planeja introduzir novos programas e parcerias conforme atinjam marcos significativos de desenvolvimento, teste e operação. Seus primeiros programas estão concentrados em desafios relacionados a incêndios florestais, comuns a agências em todo o mundo, com o modelo projetado para abordar uma gama mais ampla de desafios na área de aviação e resposta a emergências ao longo do tempo.

Sobre a EmberWorks

A EmberWorks é a divisão de inovação da Coulson Aviation, criada para desenvolver e integrar tecnologias que impulsionam a aviação, melhoram a resposta a emergências e resolvem problemas operacionais complexos. Ela reúne operadores, engenheiros, cientistas, equipes de software e aeronaves para desenvolver tecnologia voltada às necessidades operacionais reais. Para mais informações: emberworks.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Grace Nakazawa

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

grace@the-aml.com


Fonte: BUSINESS WIRE

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay