Coulson Aviation define o próximo capítulo da inovação com EmberWorks

A Coulson Aviation está avançando com a EmberWorks, sua divisão de inovação dedicada, criada para transformar desafios operacionais do mundo real em novas capacidades para combate a incêndios aéreos, aviação e resposta a emergências.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260910507914/pt/

Comparison imagery demonstrates how ORBIT uses airborne thermal sensing and automated processing to identify wildfire activity and generate geolocated fire intelligence.

Apresentado inicialmente na Conferência Global de Combate a Incêndios Aéreos em Roma, no início deste ano, a EmberWorks formaliza uma abordagem de inovação que existe ao longo da história da Coulson. Desde a modificação de aeronaves e o desenvolvimento de sistemas de missão até programas como o avião tanque C-130, o Boeing 737 Fireliner e o helicóptero CH-47 Chinook, a Coulson há muito tempo desenvolve soluções em resposta a necessidades operacionais reais. A EmberWorks se baseia nesta história, dando a este enfoque uma estrutura dedicada e um caminho mais amplo para o futuro.

O que diferencia a EmberWorks é sua posição dentro de uma organização mundial ativa de combate a incêndios florestais por via aérea. No setor de combate a incêndios florestais, tecnologias especializadas como retardantes de fogo, sensores aéreos e sistemas de missão são normalmente desenvolvidas de modo independente. A EmberWorks reúne estas disciplinas, proporcionando acesso direto às pessoas, aeronaves e infraestrutura necessárias para desenvolver, integrar e avaliar novas capacidades em um ambiente operacional.

"O corpo de bombeiros não precisa de tecnologia pela tecnologia em si. Ele precisa de informações e ferramentas que se adaptem à forma como as pessoas realmente operam em uma ocorrência", disse Stu Sprung, Vice-Presidente da EmberWorks. "Podemos começar com um problema operacional, trabalhar diretamente com as pessoas que o vivenciam, desenvolver uma solução e avaliá-la no ambiente onde ela precisa ser executada. Este ciclo de feedback é fundamental para a EmberWorks."

Embora o foco imediato seja o combate a incêndios florestais e o combate aéreo a incêndios, a EmberWorks está estruturada em torno de desafios operacionais, em vez de um portfólio fixo de tecnologias, permitindo que a divisão busque novas capacidades à medida que os requisitos da agência e os ambientes operacionais evoluem.

Este trabalho já está em andamento. Na área de inteligência aérea, a EmberWorks vem desenvolvendo a ORBIT, uma tecnologia de sensoriamento e missão projetada para converter as aeronaves operacionais em contribuintes ativas para o quadro de inteligência de incidentes. Os sistemas iniciais estão instalados a bordo de duas aeronaves de supervisão aérea tática, fornecendo uma plataforma operacional para desenvolver e avaliar capacidades que podem aperfeiçoar a consciência situacional e a tomada de decisões. Aplicações adicionais estão sendo implementadas para os aviões tanque C-130 e 737 e as plataformas de helicópteros da Coulson.

A EmberWorks também está aprimorando a ciência da supressão de incêndios através do retardante de fogo Coulson, que combina química avançada com décadas de experiência em combate aéreo a incêndios e aplicação de retardantes, a fim de formular soluções de supressão de última geração. Começando com o CFR HALO, o programa traz conhecimento operacional do mundo real para desenvolver maior resistência à queima, consistência na cobertura, compatibilidade com aeronaves, eficiência operacional e maiores margens operacionais para as equipes de voo.

"A Coulson passou décadas desenvolvendo soluções, pois a operação exigia algo melhor", disse Britt Coulson, Presidente e Diretor de Operações da Coulson Aviation. "A EmberWorks oferece um ambiente dedicado a esta mentalidade. Temos as aeronaves, os operadores, a experiência técnica e o ambiente operacional para desenvolver e testar novas ideias dentro de nossa própria organização, criando um caminho direto desde a identificação de um problema até a comprovação de uma solução."

À medida que a EmberWorks avança, a Coulson planeja introduzir novos programas e parcerias conforme atinjam marcos significativos de desenvolvimento, teste e operação. Seus primeiros programas estão concentrados em desafios relacionados a incêndios florestais, comuns a agências em todo o mundo, com o modelo projetado para abordar uma gama mais ampla de desafios na área de aviação e resposta a emergências ao longo do tempo.

Sobre a EmberWorks

A EmberWorks é a divisão de inovação da Coulson Aviation, criada para desenvolver e integrar tecnologias que impulsionam a aviação, melhoram a resposta a emergências e resolvem problemas operacionais complexos. Ela reúne operadores, engenheiros, cientistas, equipes de software e aeronaves para desenvolver tecnologia voltada às necessidades operacionais reais. Para mais informações: emberworks.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Grace Nakazawa

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