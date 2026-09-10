American Tourister apresenta campanha com Kaká criada com IA

A American Tourister Brasil apresenta “Mais viagens, mais histórias”, campanha protagonizada por Kaká, que completa em 2026 seu terceiro ano como embaixador da marca. A iniciativa utiliza inteligência artificial como recurso de criação para construir uma jornada por diferentes destinos e estações do ano, conectando viagem, tecnologia e os atributos funcionais dos produtos da marca.

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O conceito parte da ideia de que cada nova aventura pode se transformar em uma história. A campanha relaciona essa proposta à trajetória de Kaká, marcada por deslocamentos internacionais ao longo de sua carreira no futebol. Esse repertório serve como ponto de partida para uma narrativa que passa por cenários inspirados em Xangai, Londres, Kyoto, Paris, Amsterdã, na capital carioca e no Nordeste brasileiro.



Em cada destino, mudanças de paisagem, clima e contexto criam novas situações de viagem. Kaká e as malas American Tourister estabelecem a continuidade entre esses cenários, enquanto a inteligência artificial permite construir digitalmente diferentes ambientações dentro de uma mesma narrativa. O recurso é utilizado para ampliar as possibilidades de representação dos destinos, sem substituir a experiência real de viajar, que orienta o conceito da campanha.

A escolha da inteligência artificial também estabelece uma conexão entre a linguagem da campanha e a presença da tecnologia no desenvolvimento de produtos da American Tourister. A relação da marca com inovação aplicada às bagagens faz parte de sua trajetória: nos anos 1950, a empresa trabalhou com novos materiais no desenvolvimento de bagagens moldadas e, na década seguinte, foi a primeira companhia a realizar testes de suas malas em voo com tripulações de grandes empresas aéreas.

Atualmente, essa relação também aparece em tecnologias como a Shield Pro, presente em modelos de polipropileno da marca. Sua construção combina a flexibilidade do material com reforços estruturais e uma camada adicional de proteção, desenvolvidos para lidar com impactos, quedas e pressões externas sem comprometer o peso e a praticidade da bagagem. O polipropileno utilizado permite que a estrutura se flexione sob pressão e recupere seu formato original.

Ao aproximar o uso da tecnologia na comunicação de sua aplicação no produto, a campanha insere a inteligência artificial dentro de um contexto já relacionado à atuação da American Tourister. Nas malas que acompanham Kaká pelos diferentes destinos, atributos como resistência, leveza, mobilidade, organização e funcionalidade passam a integrar a narrativa junto às variações de design e cores das coleções.

“Mais viagens, mais histórias” também dá continuidade à parceria iniciada entre American Tourister e Kaká em 2023, com o ex-jogador como elemento de conexão entre os diferentes capítulos da campanha e o território de viagens da marca.

A campanha será desdobrada em conteúdos digitais e nas redes sociais da American Tourister e de Kaká, acompanhando os diferentes destinos e etapas da narrativa.

Sobre a American Tourister

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A American Tourister, com mais de 90 anos de história, é uma marca reconhecida globalmente na indústria de bagagens. A empresa foi pioneira ao lançar a primeira bagagem moldada, o modelo Tri-Taper, que transformou a experiência de viagem. Desde sua aquisição pela Samsonite Brasil em 1978, a American Tourister tem se comprometido com a inovação e a qualidade, atendendo às demandas dos viajantes modernos.