Bom Dia RH aborda a Liderança Integral em Curitiba

A ABRH-PR realiza, no dia 30/09 (quarta-feira), a partir das 8h, no auditório do Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE-PR, mais uma edição do Bom Dia RH, com o tema “Liderança Integral – como as Lógicas de Ação podem transformar o seu jeito de liderar”. O encontro é voltado a líderes, gestores e profissionais que atuam com pessoas, cultura organizacional e performance. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no link.

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A palestra será conduzida por José Vicente, fundador da Integral Works e da BRAIN Inteligência Estratégica e autor do livro “Liderança Integral: a evolução do ser humano e das organizações” e idealizador do programa executivo Integral Leadership Program. Mais do que apresentar conceitos, a apresentação pretende provocar uma reflexão sobre o próprio modo de liderar e estimular os participantes a reconhecerem padrões que podem influenciar a tomada de decisões, a gestão de conflitos e a relação com as equipes.

Conhecimento aplicado à liderança

Em sua participação no Bom Dia RH, José Vicente apresentará as Lógicas de Ação como um mapa de desenvolvimento das lideranças e da cultura organizacional. “Compreender esse mapa ajuda a revelar por que determinadas estratégias são planejadas, mas não conseguem sair do papel. As competências de liderança são os principais fatores a influenciar a capacidade de implementação de uma estratégia e, consequentemente, o alcance da alta performance sustentável no longo prazo”, explica.

Para José Vicente, um dos principais desafios da transição para modelos mais complexos de liderança está em entender que o desenvolvimento não se resume a identificar um perfil predominante. “O mais importante não é o líder ou a líder conhecer apenas o seu centro de gravidade, mas principalmente entender qual a Lógica de Ação ativa quando dá feedback, quando toma uma decisão difícil ou quando precisa se posicionar em relação a um conflito com um par”, destaca.

Instrumento para orientar decisões

“Para os profissionais de Recursos Humanos, as Lógicas de Ação podem, portanto, servir como instrumento para orientar decisões sobre desenvolvimento e transformação organizacional”, ressalta. Segundo ele, os próximos passos podem ser desenhados de forma mais realista e viável, criando condições para que o desenvolvimento das lideranças deixe de ser apenas uma iniciativa de capacitação e passe a contribuir efetivamente para a transformação da organização.

Programas de desenvolvimento de líderes não podem ser padronizados e não podem consistir apenas de uma série de treinamentos ou workshops. “A proposta é partir do diagnóstico para compreender quais comportamentos e Lógicas de Ação estão presentes na organização e, a partir daí, construir caminhos de evolução capazes de aproximar cultura e estratégia”, defende.

Serviço:



Bom Dia RH – Liderança Integral – como as Lógicas de Ação podem transformar o seu jeito de liderar

Data: 30/09 (quarta-feira), das 08h às 11h30

Local: Auditório do Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE-PR

Endereço: Rua Dr. Faivre, 398, Centro – Curitiba (PR)

Realização: Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná – ABRH-PR

Patrocínio: CIEE-PR

Apoio: Rádio Band News FM

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Para mais informações, basta acessar ?https://abrh-pr.org.br/