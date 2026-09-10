GoodStorage inaugura unidade de self?storage no Itaim Bibi
A GoodStorage, empresa líder em self?storage urbano, abriu em agosto de 2024 uma nova unidade de 4.952,05?m² no bairro Itaim Bibi, em São Paulo. O empreendimento, localizado na Rua Tabapuã, 540, oferece 12 pavimentos, três elevadores de alta capacidade e opções de boxes de 1 a 60?m², atendendo a demandas residenciais e empresariais em uma das áreas mais dinâmicas da cidade.
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GoodStorage, operadora especializada em espaços de armazenagem urbana, inaugurou, em agosto de 2024, sua nova unidade no bairro Itaim Bibi, em São Paulo. A instalação, situada na Rua Tabapuã, 540, e com acesso adicional pela Rua Jesuíno Arruda, 573, possui área total edificada de 4.952,05?m² em um terreno de 967,06?m². O edifício compreende subsolo, térreo, doze pavimentos e cobertura técnica, além de três elevadores de alta capacidade projetados para movimentação de cargas e atendimento ao cliente.
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A nova unidade foi concebida para suprir a crescente demanda por espaço de armazenagem de empresas e moradores de uma região caracterizada por alta densidade empresarial e atividade econômica. O projeto inclui doca de carga e descarga de 16?m² com acesso para caminhões, recepção moderna, áreas de apoio ao colaborador e sistemas de segurança e manutenção, além de reservatórios de incêndio distribuídos em todos os andares.
Os boxes oferecidos variam de aproximadamente 1?m² a 60?m², permitindo a adaptação a necessidades individuais e corporativas. No térreo, a infraestrutura contempla facilidades logísticas que favorecem operações de entrada e saída de mercadorias, alinhando-se ao modelo de operação logística eficiente dentro da cidade.
Thiago Cordeiro, fundador e CEO da GoodStorage, destacou que o lançamento reforça a estratégia da empresa de ocupar regiões centrais com soluções alinhadas às novas dinâmicas urbanas. "O Itaim Bibi concentra alta atividade econômica e densidade empresarial, tornando a demanda por espaço crítica para empresas e pessoas", afirmou o executivo.
A construção incorpora práticas sustentáveis; a GoodStorage é membro do Green Building Council Brasil, o que evidencia o compromisso da companhia com padrões construtivos mais eficientes. O acabamento segue a identidade visual da marca, com divisórias em telha trapezoidal, pisos de alta resistência e cobertura metálica na cor característica da empresa.
Fundada em 2013, a GoodStorage opera mais de 70 ativos, totalizando cerca de 500 mil?m² de áreas de armazenagem distribuídas principalmente na cidade de São Paulo. A empresa recebeu investimento da Evergreen Investment Advisors, gestora que administra veículos de longo prazo com mais de US$?18?bilhões em ativos globais.
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Com a nova unidade no Itaim Bibi, a GoodStorage amplia sua presença em áreas estratégicas da capital paulista, consolidando sua atuação no segmento de armazenagem urbana e oferecendo soluções flexíveis adaptadas às exigências logísticas das grandes cidades.
Website: https://goodstorage.com.br/