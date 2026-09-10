GoodStorage inaugura unidade de self?storage no Itaim Bibi

GoodStorage, operadora especializada em espaços de armazenagem urbana, inaugurou, em agosto de 2024, sua nova unidade no bairro Itaim Bibi, em São Paulo. A instalação, situada na Rua Tabapuã, 540, e com acesso adicional pela Rua Jesuíno Arruda, 573, possui área total edificada de 4.952,05?m² em um terreno de 967,06?m². O edifício compreende subsolo, térreo, doze pavimentos e cobertura técnica, além de três elevadores de alta capacidade projetados para movimentação de cargas e atendimento ao cliente.

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A nova unidade foi concebida para suprir a crescente demanda por espaço de armazenagem de empresas e moradores de uma região caracterizada por alta densidade empresarial e atividade econômica. O projeto inclui doca de carga e descarga de 16?m² com acesso para caminhões, recepção moderna, áreas de apoio ao colaborador e sistemas de segurança e manutenção, além de reservatórios de incêndio distribuídos em todos os andares.

Os boxes oferecidos variam de aproximadamente 1?m² a 60?m², permitindo a adaptação a necessidades individuais e corporativas. No térreo, a infraestrutura contempla facilidades logísticas que favorecem operações de entrada e saída de mercadorias, alinhando-se ao modelo de operação logística eficiente dentro da cidade.

Thiago Cordeiro, fundador e CEO da GoodStorage, destacou que o lançamento reforça a estratégia da empresa de ocupar regiões centrais com soluções alinhadas às novas dinâmicas urbanas. "O Itaim Bibi concentra alta atividade econômica e densidade empresarial, tornando a demanda por espaço crítica para empresas e pessoas", afirmou o executivo.

A construção incorpora práticas sustentáveis; a GoodStorage é membro do Green Building Council Brasil, o que evidencia o compromisso da companhia com padrões construtivos mais eficientes. O acabamento segue a identidade visual da marca, com divisórias em telha trapezoidal, pisos de alta resistência e cobertura metálica na cor característica da empresa.

Fundada em 2013, a GoodStorage opera mais de 70 ativos, totalizando cerca de 500 mil?m² de áreas de armazenagem distribuídas principalmente na cidade de São Paulo. A empresa recebeu investimento da Evergreen Investment Advisors, gestora que administra veículos de longo prazo com mais de US$?18?bilhões em ativos globais.

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Com a nova unidade no Itaim Bibi, a GoodStorage amplia sua presença em áreas estratégicas da capital paulista, consolidando sua atuação no segmento de armazenagem urbana e oferecendo soluções flexíveis adaptadas às exigências logísticas das grandes cidades.