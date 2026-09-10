SASE OpsLab Ltd Nomeia Veterano de Segurança Cibernética Franck Burtin como Diretor de Receita para Impulsionar a Expansão Global da Automação SASE

LONDRES, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A SASE OpsLab Ltd, empresa de plataforma de automação e orquestração SASE orientada por software, anunciou hoje a nomeação de Franck Burtin como Diretor de Receita (CRO). Com mais de 30 anos de experiência em TI e segurança cibernética, o Sr. Burtin se junta à empresa com sede em Londres para expandir sua presença comercial global, acelerar a adoção do seu catálogo "OpsKit" e liderar a estratégia de vendas nos principais mercados internacionais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Sua contratação ocorre em um momento de um forte impulso para a SASE OpsLab Ltd, diante da crescente complexidade operacional enfrentada pelas organizações que navegam pelas migrações da infraestrutura local para os modelos de Secure Access Service Edge (SASE) nativos da nuvem. A SASE OpsLab aborda isso com a substituição das configurações manuais arriscadas por kits de automação de produção.

Recentemente, o Sr. Burtin foi Diretor Geral (CEO) da SNS Security, onde estruturou ofertas de serviços corporativos, desenvolveu parcerias com ecossistemas e ampliou as operações comerciais. Ele ocupou cargos de liderança na distribuidora global Exclusive Networks.

“A implantação e a gestão de uma arquitetura SASE é um enorme desafio operacional para as empresas, devido aos ambientes multivendedor e às configurações legadas fragmentadas”, disse Franck Burtin. “A SASE OpsLab transforma esses obstáculos em soluções automatizadas e prontas para uso. Estou pronto para expandir nosso ecossistema comercial para ajudar mais parceiros e empresas a viabilizar implementações de SASE sem atrito.”

Sob a liderança do Sr. Burtin, a SASE OpsLab dará continuidade à expansão da sua estrutura de automação agnóstica independente de fornecedores, que se integra às principais soluções de segurança e rede - incluindo Netskope, Zscaler, Fortinet, Cato Networks e Cisco. Seu foco imediato inclui a expansão do pipeline corporativo e incentivo ao recrutamento para a área de vendas na região EMEA.

"Franck é a escolha perfeita com o seu conhecimento técnico da infraestrutura cibernética e o seu histórico comprovado na expansão de empresas de segurança de alto crescimento", disse Nabil Lawrence Souli, CEO da SASE OpsLab Ltd. "Sua liderança será fundamental para posicionar a SASE OpsLab como a estrutura padrão para a orquestração global da SASE."

Sobre a SASE OpsLab

A SASE OpsLab Ltd é um mercado de automação para casos de uso de implantação e migração pré-empacotados, criados para simplificar e dimensionar as operações da SASE. Com sede em Londres, a empresa oferece "Ops Kits" prontos para uso, para que clientes, revendedores e fornecedores acelerem as implantações, simplifiquem as migrações e reduzam o risco operacional. Saiba mais em sase-opslab.com.

Nabil L. Souli

CEO

Para mais informações contate:

mci@sase-opslab.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9824694)