Grupo La Pastina terá mais de 400 rótulos na ProWine SP

O Grupo La Pastina está presente na ProWine São Paulo 2026, feira que reúne produtores internacionais e profissionais do mercado brasileiro de vinhos, azeites e destilados. O estande, localizado nos pavilhões R1 e R3 do Expo Center Norte, exibe mais de 400 rótulos distribuídos entre as três unidades de negócio da empresa — La Pastina, World Wine e Inspirits — e tem como público-alvo compradores, distribuidores, sommeliers, varejistas e operadores do canal HoReCa.

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A participação ocorre em um contexto de expansão do consumo de vinho no país. Dados da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) indicam que o consumo brasileiro chegou a 4,4 milhões de hectolitros em 2025, representando alta de 42% em relação a 2024. No mesmo período, o mercado nacional de vinhos e espumantes movimentou R$ 21,1 bilhões, cerca de 9% a mais do que no ano anterior, impulsionado pelo aumento do tíquete médio e pela maior presença de produtos de valor agregado, segundo levantamento da Ideal.BI apresentado no 11º Seminário Adega Ideal e divulgado pela Bloomberg Línea.

A ProWine São Paulo tem ampliado sua dimensão a cada edição. Em 2025, a feira recebeu mais de 20 mil visitantes e 1.500 marcas de 36 países, conforme dados da organização do evento. A estimativa para a edição de 2026 aponta negócios diretos no valor de aproximadamente R$ 250 milhões durante os três dias de exposição, com um volume adicional de cerca de R$ 500 milhões registrado nos três meses subsequentes.

Na unidade La Pastina, serão apresentados mais de 150 itens de 20 produtores, incluindo vinhos orgânicos da Emiliana (Chile), marcas da González Byass (Espanha) e rótulos argentinos da Andeluna. O portfólio também incorpora espumantes italianos da Masottina e vinhos da região de Chablis (França) sob a marca L de Laroche, além da linha Terre di San Vincenzo, que recebeu nova identidade visual.

A unidade World Wine levará à feira 49 produtores e mais de 250 rótulos. Entre os lançamentos, destacam?se vinhos da Sacramentos (Brasil), da Herdade do Rocim (Portugal) e da Finca Sophenia (Argentina). Também estarão presentes marcas portuguesas de António Maçanita, vinhos franceses da Château Recougne (Bordeaux) e da Prosper Maufoux (Bourgogne), além de novos participantes italianos como Luciano Ercolino (Campania) e M. Chapoutier Domaine de Bila?Haut (Roussillon).

A divisão Inspirits apresentará destilados, entre eles a cachaça Cê Ipê Roxo em edição limitada, whiskies americanos da Michter's e rótulos europeus como Cotswolds (Inglaterra), Alfred Giraud (França), Nomad (Espanha) e Kilchoman (Escócia). O estande contará com degustações conduzidas por enólogos e um bar em formato speakeasy dedicado aos destilados, reforçando a estratégia de atender tanto o canal on?trade quanto o consumo doméstico.

Juliana La Pastina, CEO do Grupo La Pastina, enfatiza o papel da ProWine como ponto de convergência entre curadoria e mercado. "A ProWine é um encontro decisivo para transformar curadoria em negócios e aproximar produtores internacionais dos profissionais que formam o mercado brasileiro", afirmou. Ela acrescentou que o objetivo da empresa é demonstrar a complementaridade das três unidades de negócio na construção de cartas, sortimentos e experiências para diferentes públicos.

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A ProWine São Paulo 2026 ocorrerá de 6 a 8 de outubro, das 12h às 19h, no Expo Center Norte, na Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, São Paulo (SP). O Grupo La Pastina mantém atuação na importação, distribuição e desenvolvimento de mercado de vinhos, destilados e alimentos, atendendo varejo, e?commerce e canal HoReCa em todo o território nacional.