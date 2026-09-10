Grupo Piracanjuba leva educação a colaboradores em 9 estados

Levar educação para cidades distantes dos grandes centros é um desafio para a democratização do conhecimento no país. Essa dificuldade se traduz em números menores: a população rural brasileira de 18 a 29 anos de idade tem, em média, 10,5 anos de estudo, enquanto a população urbana da mesma faixa etária tem 12,1 anos. Os dados aparecem no relatório do Censo da Educação Superior, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

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A baixa escolaridade se reflete na oferta de mão de obra. O relatório Top 10 Riscos e Oportunidades no Agro, da EY, coloca “atração, desenvolvimento e retenção de pessoas, e cultura organizacional” como o 2º maior risco para o setor no país. O relatório destaca que “há escassez de pessoas preparadas”.

Esse problema impacta diretamente empresas, mas a solução também passa por elas. O Grupo Piracanjuba, um dos maiores do setor de alimentos no Brasil, definiu como estratégia central no desenvolvimento de pessoas o investimento em educação. Em parceria com a Unico Skill, a empresa passa a oferecer a seus colaboradores acesso a mais de 40 mil opções de graduações, pós, cursos livres, técnicos e de idiomas, pós-graduações e MBAs, além de educação de jovens e adultos (EJA), de mais de 100 instituições de ensino nacionais e estrangeiras.

"As pessoas estão no centro da nossa estratégia, e investir no desenvolvimento delas é um dos pilares do Grupo Piracanjuba. Essa parceria amplia o acesso à qualificação para colaboradores de todas as nossas unidades, independentemente da região onde atuam, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento dos times e a valorização dos talentos internos", destaca Edilson Vieira dos Anjos, diretor de Gente e Gestão do Grupo Piracanjuba.

O benefício permite levar todo esse portfólio educacional para todas as cidades onde a Piracanjuba tem unidades fabris, como Bela Vista de Goiás (GO), Maravilha (SC), Governador Valadares (MG), Antônio Carlos (MG), Sulina (PR), São Jorge D’Oeste (PR), Três Rios (RJ), Araraquara (SP), Nossa Senhora da Glória (SE), entre outras. Ao todo, são 12 unidades em nove Estados. “Democratizar o acesso à educação de qualidade é nosso verdadeiro propósito. A parceria com a Piracanjuba reafirma esse compromisso", afirma o CEO da Unico Skill, Joca Oliveira.

Sobre a Unico Skill

A Unico Skill é uma empresa brasileira que busca democratizar o conhecimento no ambiente corporativo por meio do benefício educação ilimitado. A plataforma da Unico Skill conecta empresas, trabalhadores e algumas das melhores instituições de ensino do Brasil, como Mackenzie, PUCPR, PUCRS, Ibmec, Estácio, Fundação Dom Cabral, Coursera, CNA, entre outras, além das melhores universidades estrangeiras.

Em 2025, a Unico Skill foi eleita uma das 100 Startups to Watch pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios.

Sobre o Grupo Piracanjuba

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Com raízes no interior de Goiás, o Grupo Piracanjuba faz parte do dia a dia das famílias brasileiras e é reconhecido como um excelente lugar para trabalhar, conforme certificação GPTW 2026. Reúne mais de 200 produtos em marcas que levam qualidade e inovação à mesa: Piracanjuba, Emana, LeitBom e as licenciadas Almond Breeze (bebidas à base de amêndoas), Ninho e Molico (leite longa vida). Seu time conta com mais de 4,7 mil colaboradores, que atuam em 12 unidades fabris e 15 postos de resfriamento de leite, garantindo uma capacidade de processamento de mais de 7 milhões de litros de leite por dia. Além disso, investe em sustentabilidade, com fazendas de eucalipto, e incentiva o desenvolvimento contínuo por meio de programas de educação.????