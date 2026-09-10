Grupo Barbieri exibe Perfilados Granado durante Fesqua 2026

O grupo Barbieri apresenta oficialmente ao mercado, durante a Fesqua 2026, a Perfilados Granado como nova empresa integrante do grupo. A operação faz parte da estratégia de expansão dos negócios da Barbieri no Brasil e de diversificação de sua atuação no setor da construção.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Perfilados Granado mantém sua marca, estrutura operacional e estratégia comercial próprias. Com a integração, passa a contar com o suporte de um acionista voltado à continuidade dos investimentos e ao desenvolvimento da empresa no longo prazo.

“Essa nova etapa combina o conhecimento acumulado pela Perfilados Granado em mais de 70 anos de atuação com a experiência industrial do grupo Barbieri. Nosso objetivo é preservar a identidade da empresa e seu relacionamento com os clientes, ao mesmo tempo em que criamos condições para ampliar seu desenvolvimento”, afirma André Rossi, gerente de Desenvolvimento e Novos Negócios do Grupo Barbieri no Brasil.

A Fesqua será o primeiro evento do setor a apresentar a Perfilados Granado com a identificação “uma empresa do grupo Barbieri”. A participação também marca o início de uma nova fase da comunicação institucional da companhia.

Reforços para esquadrias de PVC

No estande, o principal destaque será a linha de reforços metálicos para portas e janelas de PVC. Os componentes são instalados no interior dos perfis de PVC e contribuem para a estabilidade, a resistência e o desempenho estrutural das esquadrias.

A Perfilados Granado fabrica os reforços em aço galvanizado Z275, com revestimento mínimo de 14,5 micra por face e tolerâncias dimensionais definidas conforme as especificações dos fabricantes de perfis de PVC. A empresa mantém mais de 110 itens dessa linha em estoque para pronta entrega.

Para demonstrar a aplicação dos componentes, o espaço contará com uma janela de PVC em escala real. A montagem permitirá que fabricantes de esquadrias, serralheiros, arquitetos, engenheiros e demais profissionais observem a posição e a função dos reforços no interior da estrutura.

Uma das paredes do estande também mostrará a conexão entre as esquadrias de PVC e o Light Steel Frame, sistema construtivo atendido pela Barbieri. A proposta é apresentar como as duas tecnologias podem ser integradas em projetos industrializados.

Portfólio industrial

Além dos reforços para esquadrias, a Perfilados Granado apresentará outras linhas de seu portfólio, como trilhos DIN, trilhos para portas e máquinas, longarinas, laterais e pilares para veículos de carga, perfis para bandejas e grades e perfis especiais desenvolvidos sob encomenda.

A empresa produz perfis conformados em diferentes materiais, entre eles aço carbono, aço galvanizado e aço inoxidável. Sua unidade industrial está localizada em Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo, e atende segmentos como construção civil, indústria automotiva, eletroeletrônica, química, telecomunicações e movimentação de materiais.

“A Fesqua permite apresentar a Perfilados Granado diretamente aos profissionais que especificam, fabricam e instalam esquadrias. Queremos mostrar não apenas o produto final, mas a função técnica que o reforço metálico exerce no desempenho das portas e janelas de PVC”, acrescenta Rossi.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia