Simmons chega a 200 lojas e amplia presença no DF e Goiás

A Simmons Colchões, uma das marcas mais tradicionais e reconhecidas mundialmente no segmento de colchões premium, avança em seu plano de expansão no Brasil e reforça sua presença em Brasília. Depois de inaugurar uma nova unidade na Asa Norte, a marca prepara a abertura mais duas lojas ainda em 2026: uma no Jardim Botânico, no Distrito Federal, e outra em Goiânia, no Flamboyant Shopping, totalizando cinco operações na região.

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Com a expansão, a Simmons alcança a marca de 200 unidades no Brasil, com quatro lojas no DF e a primeira em Goiânia, no Flamboyant Shopping, consolidando uma estratégia de crescimento voltada principalmente para mercados com forte potencial de consumo e público interessado em produtos de alto padrão, tecnologia e bem-estar.

A nova loja em Brasília será instalada em um dos empreendimentos que prometem movimentar o mercado de varejo e serviços da capital. A Simmons Colchões também chegará ao Lake Mall, novo shopping localizado na região do Jardim Botânico, em uma área estratégica de ligação com o Lago Sul. O empreendimento terá aproximadamente 36 lojas e foi projetado para atender uma região que passa por forte crescimento imobiliário, impulsionado principalmente pela expansão dos condomínios residenciais. O mall terá como público não apenas os moradores do Jardim Botânico, mas também consumidores de áreas próximas, consolidando-se como uma nova opção de compras, serviços e conveniência para uma das regiões de maior poder aquisitivo do Distrito Federal.

O empreendimento contará com uma combinação de varejo, serviços, saúde, gastronomia e bem-estar, reunindo marcas e operações como academia, drogaria, laboratório e estabelecimentos gastronômicos, entre outras. A expectativa dos empreendedores é acompanhar o crescimento acelerado da região, que deve alcançar mais de 200 mil habitantes no futuro próximo, criando um novo polo comercial em uma área que ainda não conta com um shopping ou mall com essa proposta.

À frente da operação da Simmons no Centro-Oeste, o empresário Antônio Vicente Jr. destaca que a expansão representa um novo momento para a marca em Brasília. “A Simmons não vende apenas colchões. Nós entregamos tecnologia, conforto e qualidade de vida. Hoje, dormir bem é um dos maiores luxos da vida moderna, e nosso propósito é proporcionar essa experiência aos clientes.”

Para o empresário, a abertura de novas unidades acompanha o amadurecimento do mercado e a busca crescente dos consumidores por produtos capazes de unir tecnologia, conforto e durabilidade. “Brasília é um mercado muito importante para a Simmons. A cidade reúne um público que valoriza qualidade, design, inovação e experiências diferenciadas. A chegada ao Jardim Botânico reforça nossa estratégia de estar cada vez mais próximos desse consumidor. Goiânia também é uma localização muito importante. Já estava estruturando este ponto há um tempo”, afirma Antônio Vicente Jr.

Experiência de compra

A expansão ocorre após a inauguração da loja da Asa Norte, localizada na quadra 708. Com aproximadamente 200 metros quadrados, o espaço foi desenvolvido dentro de um conceito que busca transformar a compra do colchão em uma experiência de conforto e descoberta.

A arquitetura sensorial e o ambiente sofisticado foram planejados para permitir que o consumidor conheça diferentes tecnologias e encontre o produto mais adequado às suas necessidades. A proposta rompe com o modelo tradicional de exposição de colchões e aproxima o público da experiência proporcionada pela marca.

Mais do que apresentar produtos, a Simmons aposta em um atendimento baseado em consultoria, conhecimento técnico e experiência. A estratégia acompanha uma mudança no comportamento do consumidor, que passou a enxergar o sono não apenas como uma necessidade, mas como parte fundamental da qualidade de vida.

176 anos de história

Fundada no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, a Simmons construiu uma trajetória de 176 anos marcada por inovação e desenvolvimento de tecnologias para o sono. Ao longo de sua história, a marca se tornou referência internacional no segmento premium e passou a equipar hotéis de alto luxo em diferentes países.

A empresa mantém investimentos em pesquisa, ergonomia, tecnologia e design para desenvolver soluções voltadas ao conforto e à qualidade do sono.

No Brasil, a marca tem como embaixador o arquiteto Arthur Casas, reconhecido internacionalmente por seus projetos de arquitetura e design. A parceria também contribui para a criação de novos conceitos de ambientação e experiência para as lojas da Simmons.

Sobre a Simmons Brasília



Com mais de 150 anos de história, a Simmons é uma das marcas mais respeitadas do mercado global de colchões premium, reconhecida por ser pioneira na tecnologia de molas ensacadas individuais. Presente em mais de 100 países, a marca combina tradição e inovação para oferecer produtos de alto desempenho. Em 2025, a marca inaugurou em Brasília, no Park Sul, a primeira loja conceito da Simmons no Brasil, em parceria com o especialista Antônio Júnior, proporcionando uma experiência de compra personalizada e focada em conforto, saúde e bem-estar.

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Para mais informações, basta acessar ?https://simmonsbrasilia.com.br/