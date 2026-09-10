Arte na Escada chega à segunda edição no Diplomat

A exposição “Arte na Escada” chega à sua segunda edição em Indaiatuba, desta vez no edifício comercial The Diplomat. O projeto utiliza escadarias de prédios empresariais como espaços para a exposição de obras de artistas regionais, aproximando a produção artística local de visitantes e profissionais que circulam diariamente pelo edifício.

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Assim como na primeira edição, o projeto é realizado pela Beatz Marketing, agência de marketing digital, e transforma as escadarias de 19 andares, além do hall de entrada, em espaços destinados à exibição das obras. Nesta edição, 20 artistas participam da exposição, apresentando seus trabalhos a visitantes, colaboradores e demais interessados.

“Acho que essa conexão com outros artistas é muito boa. E eu achei muito legal essa iniciativa de conectar a arte com o público. Tem gente que não tem o hábito de visitar galerias e de se expor à arte. E vocês trazerem isso ao cotidiano, onde as pessoas estão trabalhando, é enriquecedor”, afirma Elaís Carvalho, uma das artistas participantes.

A proposta também está associada à utilização das escadas como alternativa para a circulação entre os andares do edifício. Segundo os organizadores e a experiência observada durante a primeira edição do projeto, a iniciativa incentiva o deslocamento interno pelas escadas ao integrar arte e circulação em um mesmo percurso.

A curadoria e a seleção das obras são realizadas por Raissa Schroeder, com a proposta de organizar diferentes trabalhos ao longo dos andares e proporcionar ao público contato com diferentes artistas, técnicas e expressões artísticas durante o trajeto.

O incentivo ao uso das escadas também oferece uma alternativa ao uso dos elevadores para deslocamentos entre os pavimentos. Dessa forma, o projeto associa a exposição artística a uma opção de circulação que não depende do consumo de energia elétrica dos elevadores.

“Eu achei esse projeto fascinante! Quando eu tomei conhecimento do Arte na Escada, eu pensei: olha que oportunidade legal de agregar valor o meu trabalho”, declara Renilson, também participante da exposição, durante o coquetel de lançamento.

O coquetel aconteceu no dia 16 de julho, no The Diplomat, e reuniu cerca de 70 convidados, entre artistas, amigos e familiares, para conhecer algumas das obras selecionadas para a exposição. O evento contou com buffet do Miletto, especializado em gratinados, e música de Rick Assis, ambos profissionais de Indaiatuba.

Além da exibição das obras, o projeto disponibiliza informações sobre os artistas, como biografias, portfólios e canais de contato, que podem ser acessadas pelo público durante o percurso. Dessa maneira, interessados nas peças podem entrar em contato diretamente com os respectivos artistas.

Ao todo, 20 artistas integram a segunda edição: Raissa Schroeder, Laís Mello, Marcella Piologo, Vitor Moreira, Fabio Monfrin, Gabriel Rocha, Sueli Carloni, Suzanito, Camila Novazzi, Rafael Casper, Doug, Thelma Regina Fulanetti, Cristian Psedks, Nathani Baia, Paulo Camargo, Arthur, Elaís Carvalho, Christyan Mazzaro, Marisa Navarro e Renilson.

A primeira edição do Arte na Escada aconteceu entre fevereiro e abril de 2026, no edifício Vértice, também em Indaiatuba. A partir do projeto, a Beatz Marketing também produziu uma série de entrevistas em que artistas participantes apresentam suas trajetórias, trabalhos e processos criativos.

Entre os conteúdos publicados estão entrevistas com Raíssa Schroeder, Marcella Piologo, Vitor Moreira e Gabriel Rocha.

Raíssa Schroeder

Marcella Piologo

Vitor Moreira

Gabriel Rocha

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Serviço:



Evento: Arte na Escada

Início: 20 de julho de 2026

Encerramento: 19 de setembro de 2026

Local: The Diplomat Office & Mall - Av. dos Trabalhadores, 116 - Vila Castelo Branco, Indaiatuba (SP), 13338-050

Horário: segunda a sexta-feira, das 7h às 19h; sábado, das 7h às 18h

Aberto a funcionários, prestadores de serviços, visitantes e comunidade local.