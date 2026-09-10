Seis destinos brasileiros para trocar rotina por natureza

A natureza vem ganhando espaço nos planos de viagem dos brasileiros. Em 2025, os Parques Nacionais registraram recorde de público, com mais de 11,8 milhões de visitantes, segundo o Ministério do Turismo. O movimento reforça o interesse por experiências de contato com o meio ambiente, aventura e bem-estar sem sair do país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Setembro é especialmente favorável para explorar regiões brasileiras ricas em natureza. No Cerrado, a estação seca reduz as chuvas e favorece atividades ao ar livre. Já na Amazônia, a baixa dos rios começa a revelar as praias fluviais.

"Escolher destinos de natureza vai além de oferecer belas paisagens: proporciona aos viajantes a oportunidade de relaxar e criar uma conexão mais autêntica com o meio ambiente. Além disso, entender qual é a melhor época para visitar cada destino ajuda o viajante a aproveitar ainda mais a experiência", diz Carolina Montenegro, vice-presidente sênior de Marca Global & Marketing B2B do KAYAK.

Para inspirar quem já planeja a próxima experiência em meio à natureza, o KAYAK, um dos principais buscadores de viagem, traz uma seleção de seis destinos com preços médios de voos para o aeroporto mais próximo e recomendações de hotéis na região:

Chapada Diamantina - Bahia

Com cerca de 152 mil hectares, o Parque Nacional da Chapada Diamantina reúne três biomas – Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga – e quase 300 quilômetros de trilhas que proporcionam paisagens inesquecíveis.

O que visitar?

Entre os destaques estão a Cachoeira da Fumaça, o Morro do Pai Inácio, o Vale do Pati e o Marimbus, conhecido como o “Pantanal da Chapada”. O local também é ideal para atividades como canoagem e stand up paddle.

Voos: Passagens de ida e volta para Salvador custam, em média, R$ 904 para setembro no KAYAK.

Hotéis: O viajante consegue encontrar hospedagem na região do Parque Nacional da Chapada Diamantina na seleção de hotéis do KAYAK.

Parque Nacional do Iguaçu - Paraná

As buscas por voos para Foz do Iguaçu cresceram 50% no KAYAK m comparação com agosto e setembro do ano passado. As Cataratas do Iguaçu são o grande cartão-postal do parque, mas a experiência pode ir além.

O que visitar?

A Trilha das Cataratas, o Macuco Safari e caminhos pela Mata Atlântica, como o Poço Preto, com 18,5 quilômetros, e a Trilha das Bananeiras, com três quilômetros, são outras atrações imperdíveis na região.

Voos: Passagens de ida e volta para Foz do Iguaçu custam, em média, R$ 1.037 para setembro no KAYAK.

Hotéis: O viajante consegue encontrar hospedagem em Foz do Iguaçu na seleção de hotéis do KAYAK.

Chapada dos Guimarães - Mato Grosso

O Parque Nacional da Chapada dos Guimarães atrai turistas apaixonados por natureza pelas suas grandes cachoeiras, paredões de pedra vermelha, cânions e mirantes com vistas de tirar o fôlego.

O que visitar?

Um dos principais cartões-postais é a Cachoeira Véu de Noiva, com mirante acessível por uma trilha leve de aproximadamente 620 metros. Outra opção é o Circuito das Cachoeiras, percurso de cerca de 4,6 quilômetros que passa por quatro quedas e uma piscina natural.

Voos: Passagens de ida e volta para Cuiabá custam, em média, R$ 1.044 para setembro no KAYAK.

Hotéis: O viajante consegue encontrar hospedagem na região do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães na seleção de hotéis do KAYAK.

Chapada das Mesas - Maranhão

O Parque Nacional da Chapada das Mesas, localizado bem próximo à divisa com o Tocantins, oferece cachoeiras e lagos de águas cristalinas, além de formações rochosas, cânions e rios.

O que visitar?

Entre os principais atrativos estão a Cachoeira de São Romão, a Cachoeira da Prata e o Portal da Chapada. Na região também está o Santuário de Pedra Caída, com uma cachoeira de aproximadamente 50 metros.

Voos: Passagens de ida e volta para Imperatriz custam, em média, R$ 1.375 para setembro no KAYAK.

Hotéis: O viajante consegue encontrar hospedagem na região do Parque Nacional da Chapada das Mesas na seleção de hotéis do KAYAK.

Chapada dos Veadeiros - Goiás

Reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Mundial Natural, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros exibe cânions, formações rochosas, nascentes e cachoeiras de águas cristalinas.

O que visitar?

Entre os principais atrativos estão os Saltos do Rio Preto e a trilha dos Cânions. O período de seca favorece algumas atividades específicas, como a Travessia das Sete Quedas, que tradicionalmente ocorre entre abril e setembro.

Voos: Passagens de ida e volta para Brasília custam, em média, R$ 818 para setembro no KAYAK.

Hotéis: O viajante consegue encontrar hospedagem na região do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros na seleção de hotéis.

Anavilhanas - Amazonas

O Parque Nacional de Anavilhanas fica às margens do Rio Negro, é Patrimônio da UNESCO e possui mais de 350 mil hectares de floresta preservada, distribuídos por cerca de 400 ilhas fluviais.



O que visitar?



Na temporada de seca, o nível do rio baixa, revelando extensas faixas de areia branca entre as ilhas, e as trilhas ficam mais acessíveis para caminhadas na selva. Além disso, o período pode ser ideal para observação de animais. Passeios de barco e pesca esportiva estão entre as atividades oferecidas na região.

Voos: Passagens de ida e volta para Manaus custam, em média, R$ 1.637 para setembro no KAYAK.



Hotéis: O viajante consegue encontrar hospedagem na região do Parque Nacional de Anavilhanas na seleção de hotéis do KAYAK.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Metodologia



Voos: os dados são baseados em buscas de voos feitas no KAYAK.com.br e marcas associadas no período entre 01/03/2026 e 15/07/2026, para voos entre 01/08/2026 e 30/09/2026 com saídas de qualquer aeroporto brasileiro. A comparação foi feita com buscas realizadas no período entre 01/03/2025 e 15/07/2025, para voos entre 01/08/2025 e 30/09/2025. Todos os preços correspondem a médias de passagens de ida e volta na classe econômica, podem variar e não podem ser garantidos.