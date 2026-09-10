Patrimônio em reais aumenta exposição ao risco doméstico

Manter renda, imóveis, empresas, investimentos e aposentadoria vinculados a uma única economia aumenta a exposição do patrimônio aos riscos daquele país. No Brasil, essa concentração ocorre frequentemente de maneira gradual, à medida que famílias constroem suas fontes de receita e acumulam ativos denominados em reais.

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Empresários recebem os resultados de seus negócios na moeda brasileira, enquanto médicos, executivos e outros profissionais também dependem da atividade econômica nacional para gerar renda. Os imóveis e parte significativa dos investimentos costumam seguir a mesma lógica. Como consequência, diferentes componentes do patrimônio podem ser afetados simultaneamente por inflação, oscilações cambiais, mudanças fiscais, crises econômicas e períodos de baixo crescimento.

Variação cambial afeta despesas dentro e fora do país

A exposição ao câmbio não se limita às pessoas que vivem ou investem no exterior. A cotação do dólar influencia preços de produtos importados, passagens aéreas, combustíveis, medicamentos, componentes eletrônicos e diversos insumos utilizados pela indústria brasileira.

A variação também afeta diretamente famílias que mantêm despesas internacionais, como mensalidades escolares, intercâmbios, viagens e tratamentos realizados fora do país. Uma reportagem publicada pelo Terra sobre os efeitos do dólar no orçamento familiar mostra como a oscilação da moeda norte-americana pode chegar ao consumo cotidiano, mesmo quando a compra final é realizada em reais.

Mercados brasileiro e norte-americano apresentam dimensões diferentes

A comparação entre o mercado brasileiro e o norte-americano também evidencia diferenças de escala e diversificação. O S&P 500, por exemplo, reúne 500 grandes companhias e representa aproximadamente 80% da capitalização disponível no mercado acionário dos Estados Unidos.

O Ibovespa, por sua vez, é o principal indicador de desempenho das ações mais negociadas na B3. Embora reúna empresas relevantes para a economia nacional, o índice está inserido em um mercado menor e apresenta concentração distinta de países com maior participação no sistema financeiro mundial.

Dados divulgados pela Securities Industry and Financial Markets Association mostram que o mercado acionário global alcançou US$ 157,8 trilhões de capitalização em 2025. Informações da própria entidade indicam que os Estados Unidos respondem por uma parcela superior a 40% desse mercado, enquanto a participação brasileira representa uma fração significativamente menor.

Essas diferenças não significam que investimentos internacionais sejam necessariamente superiores em todos os períodos. Os resultados variam conforme o intervalo analisado, o índice utilizado, o reinvestimento de dividendos, a cotação cambial e os custos envolvidos. A exposição a diferentes mercados, entretanto, amplia o conjunto de empresas, setores, moedas e instrumentos disponíveis para a composição de uma carteira.

Histórico do câmbio ajuda a dimensionar a exposição

Quando o Plano Real entrou em vigor, em julho de 1994, a nova moeda começou com paridade próxima de um real por dólar. Desde então, a cotação passou por diferentes ciclos de valorização e desvalorização.

A série histórica disponibilizada pelo Banco Central do Brasil permite acompanhar a evolução diária da taxa de câmbio. Quando o dólar é negociado acima de R$ 5, por exemplo, um real passa a comprar menos de US$ 0,20. Em comparação com a paridade inicial, essa relação representa uma perda superior a 80% do poder de compra do real diante da moeda norte-americana.

Essa trajetória não ocorreu de forma contínua, pois houve períodos em que o real se valorizou. Ainda assim, o histórico mostra como a concentração patrimonial em uma única moeda pode afetar o poder de compra internacional ao longo do tempo.

Investimentos internacionais exigem análise de riscos e regras

O acesso a mercados estrangeiros foi ampliado por bancos, corretoras e plataformas com atendimento e interfaces em português. Esse avanço reduziu obstáculos tecnológicos, mas não eliminou a necessidade de avaliar riscos, tributação, custos, liquidez e adequação dos investimentos ao perfil de cada pessoa ou família.

A composição de uma carteira internacional também pode envolver decisões sobre jurisdição, sucessão patrimonial, declaração de ativos, tributação de rendimentos e exposição cambial. As estruturas disponíveis variam de acordo com o volume patrimonial, a residência fiscal e os objetivos definidos para os recursos.

Por esse motivo, a internacionalização não corresponde apenas à conversão de reais em dólares ou à compra isolada de ativos no exterior. O planejamento pode considerar quanto do patrimônio ficará exposto a outras moedas, quais mercados serão utilizados, como os ativos serão mantidos e quais regras fiscais e sucessórias incidirão sobre a estrutura escolhida.

Corano Capital atua com planejamento patrimonial internacional

Segundo informações institucionais, a Corano Capital foi fundada em 2004 e desenvolve estratégias de gestão patrimonial para brasileiros com interesses financeiros internacionais. A empresa mantém presença em Nova York, São Paulo e Portugal.

A atuação inclui a análise da composição patrimonial, dos objetivos familiares, além das implicações tributárias e sucessórias relacionadas à diversificação internacional. A proporção destinada a ativos estrangeiros depende das necessidades, dos riscos e do horizonte de cada patrimônio.

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Interessados em conhecer as possibilidades e os cuidados envolvidos em uma estratégia internacional podem entrar em contato com a Corano Capital.