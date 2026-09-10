Empresas brasileiras automatizam operações do ambiente de trabalho digital

As empresas no Brasil estão reformulando a tecnologia no ambiente de trabalho com foco em operações automatizadas, experiência do colaborador e infraestrutura adaptável, segundo um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia centrada em IA.

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O relatório ISG Provider Lens® Future of Work Services 2026 para o Brasil aponta que a tecnologia voltada ao ambiente de trabalho tornou-se central para a estratégia corporativa. As empresas enfrentam pressões econômicas, custos elevados de importação e requisitos operacionais complexos em meio à vasta extensão territorial do país. Projeta-se que a força de trabalho digital brasileira atingirá 32,5 milhões de profissionais em 2026, representando 31% da população ocupada. As empresas estão avaliando de forma pragmática os investimentos em tecnologia para o ambiente de trabalho, com base na necessidade de obter resultados de negócios mensuráveis.

“A dinâmica econômica do ambiente de trabalho está mudando no Brasil, à medida que as empresas vão além da redução de custos com mão de obra e passam a considerar o impacto da tecnologia nos negócios”, afirmou ISG partner, Digital Platforms and Solutions. “O novo padrão emergente é um ambiente que oferece funcionalidades aprimoradas, previne problemas, adapta-se à demanda e proporciona uma experiência ao colaborador que pode ser mensurada juntamente com os custos.”

As empresas brasileiras veem, cada vez mais, a experiência digital do colaborador como uma medida técnica e financeira ligada à produtividade e à retenção de talentos. Muitas estão adotando a hiperautomação, a IA agentiva e capacidades de autorrecuperação para tornar o suporte no ambiente de trabalho mais preditivo e eficiente. Sistemas autônomos podem antecipar e resolver problemas tecnológicos antes que afetem os usuários, reduzindo em mais de 50% a interação humana em incidentes complexos.

As empresas estão expandindo o uso de IA voltada à interface com o cliente (front-end), plataformas omnichannel e assistentes virtuais, especialmente em operações de atendimento ao cliente. Essas tecnologias ajudam a reduzir custos operacionais e a complexidade, ao mesmo tempo em que impulsionam a tendência nacional de automação. Ao avaliar investimentos em infraestrutura corporativa, as empresas têm privilegiado modelos baseados em consumo e no formato "as-a-service" (como serviço), que permitem escalar a infraestrutura digital rapidamente. Tais modelos também proporcionam maior previsibilidade financeira em meio a condições econômicas incertas.

No Brasil, assim como em outras regiões, requisitos de segurança e sustentabilidade desempenham papéis cada vez mais importantes nas decisões sobre tecnologia no ambiente de trabalho. Os tradicionais acordos de nível de serviço estão se tornando menos comuns, enquanto as empresas buscam, cada vez mais, acordos de nível de experiência e exigem que os fornecedores demonstrem o uso eficaz de IA e credenciais de segurança robustas. Segundo a ISG, as decisões relacionadas ao ambiente de trabalho agora envolvem os departamentos de RH e finanças, além da TI, pois impactam talentos, produtividade e custos imobiliários.

“A dimensão do Brasil faz com que a transformação do ambiente de trabalho seja tanto um desafio de execução quanto um desafio tecnológico”, afirmou Elia San Miguel, autora principal do relatório. “As empresas precisam de parceiros capazes de combinar um suporte cada vez mais autônomo com o alcance operacional necessário para proporcionar uma experiência consistente em ambientes altamente distribuídos.”

O relatório também explora outras tendências relacionadas ao futuro do trabalho no Brasil, incluindo a ampla adoção de arquiteturas de segurança zero-trust e a crescente demanda por conectividade robusta e suporte em operações de agronegócio distribuídas e intensivas em tecnologia.

Para mais insights sobre os desafios no ambiente de trabalho enfrentados pelas empresas no Brasil, bem como as recomendações da ISG para enfrentá-los, consulte o informativo ISG Provider Lens® Focal Points aqui.

O relatório avalia 32 fornecedores distintos em quatro quadrantes: Workplace Strategy and Enablement Services, Digital Workplace Operations and Support Services, AI-augmented Collaboration and Experience Services and Smart and Sustainable Workplace Services.

O relatório aponta DXC Technology, Stefanini e Unisys como Líderes em todos os quatro quadrantes. Indica Accenture, Atos, Kyndryl e TIVIT como Líderes em três quadrantes cada. Capgemini, Getronics, NTT DATA, TCS e Wipro são apontadas como Líderes em dois quadrantes cada. Deloitte e Infosys são apontadas como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, Capgemini, Getronics, Positivo S+ e TCS são reconhecidas como Rising Stars — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro”, segundo a definição da ISG — em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis na DXC Technology.

Na área de experiência do cliente, a Infosys foi nomeada ISG CX Star Performer global para 2026 entre os fornecedores de serviços de ambiente de trabalho. A empresa obteve as pontuações mais altas de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG — parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade do setor de serviços de tecnologia e negócios.

O relatório ISG Provider Lens Future of Work Services 2026 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra avulsa nesta página.

Sobre a ISG

A ISG (Nasdaq: III) é uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia focada em IA. Parceira de confiança de mais de 900 clientes, incluindo 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG é uma líder consolidada no setor de serviços de tecnologia e negócios e está agora na vanguarda do uso da IA para ajudar organizações a alcançar excelência operacional e um crescimento mais acelerado. Fundada em 2006, a empresa é reconhecida por seus dados de mercado e pesquisas proprietárias, pelo profundo conhecimento e governança de ecossistemas de fornecedores e pela expertise de seus 1.500 profissionais em todo o mundo, que trabalham em conjunto para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260910025837/pt/

Press Contacts:

Laura Hupprich, ISG

+1 203-517-3132

laura.hupprich@isg-one.com

Thábata Mondoni, Mondoni Press para ISG

Contato: +55 11 98671 5652

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