Arcserve leva soluções de proteção de dados ao Mind The Sec

A Arcserve apresentará, de 15 a 17 de setembro, no Mind The Sec 2026, suas tecnologias voltadas à proteção de dados, recuperação de desastres, continuidade de negócios e defesa contínua contra ameaças digitais. Durante os três dias de evento, no estande E23, a equipe técnica da empresa fará apresentações focadas nas tecnologias desenvolvidas para ampliar a proteção das organizações frente aos ataques de ransomware, ameaças internas e outros incidentes capazes de comprometer dados e operações.

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Em conjunto com a M3Corp, distribuidora de valor agregado e parceira estratégica da empresa no Brasil, a Arcserve destacará três soluções de seu portfólio: Arcserve Unified Data Protection (UDP), Arcserve Cyber Resilient Storage (CRS) e Arcserve SaaS Backup.

Proteção, armazenamento imutável e backup de SaaS

O Arcserve Unified Data Protection (UDP) utiliza recursos de inteligência artificial nos processos de backup, recuperação e operação para identificar indícios de possíveis ataques de ransomware. A tecnologia de detecção de anomalias reconhece comportamentos incomuns nos pontos de recuperação, como exclusões ou renomeações em massa, enquanto o reconhecimento de criptografia busca identificar tentativas de criptografia em larga escala nos backups. A plataforma também conta com o ArcGenie, assistente que fornece orientações contextuais diretamente no console para apoiar as equipes de TI na identificação e resolução de problemas.

Outra tecnologia apresentada é o Arcserve Cyber Resilient Storage (CRS), solução de armazenamento imutável desenvolvida para preservar dados corporativos diante de ransomware e ameaças internas. Baseada em OpenZFS e Linux reforçado, a plataforma utiliza proteção contra gravação e snapshots para impedir alterações ou exclusões durante o período de retenção. Entre os recursos estão ainda criptografia, segmentação de rede, autenticação multifator e controle de acesso baseado em funções. O sistema adota controles alinhados ao NIST Cybersecurity Framework 2.0 e atende requisitos regulatórios relacionados à retenção e auditoria de dados.

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Completa o portfólio em demonstração o Arcserve SaaS Backup, voltado à proteção de informações armazenadas em plataformas de software como serviço (SaaS), como Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce e Zendesk. A solução opera em infraestrutura de nuvem privada, independente das grandes nuvens públicas, e utiliza regiões próprias de data center, com redundância. Os dados são criptografados na entrada da plataforma e contam com bloqueio de exclusão por 30 dias, medida destinada a reduzir riscos associados a exclusões acidentais ou maliciosas, ameaças internas e ataques aos repositórios de backup.