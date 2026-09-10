Agir incorpora saúde mental à estratégia de gestão

A saúde mental no trabalho deixou de ser uma pauta restrita aos setores de recursos humanos e passou a integrar as estratégias de gestão e prevenção de riscos das organizações, conforme a nova redação do capítulo 1.5 da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), que inclui expressamente os fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. A mudança amplia a responsabilidade das empresas sobre aspectos como organização do trabalho, relações profissionais e condições que podem afetar a saúde mental dos trabalhadores.

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Para a Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (Agir), atender à legislação significa ir além do atendimento psicológico individual ao incorporar o cuidado à própria gestão. Por meio do Núcleo de Saúde Mental, a instituição desenvolve ações de escuta, prevenção, acolhimento, educação e capacitação dos colaboradores da instituição.

Com o intuito de fortalecer a estratégia de cuidar de quem cuida, a Agir realizou neste mês o “Summit Saúde Mental Agir: Cultura do Cuidado que Transforma o Trabalho”, em alusão ao Setembro Amarelo. O encontro reuniu profissionais da saúde, psicologia, gestão e recursos humanos para discutir como empresas e instituições podem construir ambientes mais saudáveis e fortalecer uma cultura de cuidado.

Conforme a diretora corporativa de Recursos Humanos, Ana Karolina Barros, cuidar da saúde mental não é uma responsabilidade exclusiva dos profissionais de psicologia, mas os líderes também precisam estar preparados para reconhecer sinais de sofrimento, acolher e saber encaminhar. “Para a Agir, é muito importante cuidar da saúde mental das pessoas no trabalho. O gestor tem que estar capacitado para perceber os mínimos sinais que às vezes surgem no dia a dia de trabalho. É muito importante ter essa percepção, essa sensibilidade”, afirma.

A abordagem está alinhada às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que defendem uma combinação de intervenções organizacionais, capacitação de gestores e trabalhadores, apoio individual e estratégias de retorno ao trabalho. Para a OIT, os riscos psicossociais também estão relacionados à forma como o trabalho é concebido, organizado e gerido.

Para o superintendente de Gestão e Planejamento da Agir, Dante Garcia, não é possível pensar em resultados sustentáveis sem compreender as pessoas que fazem parte das organizações. Além disso, o cuidado da saúde do colaborador precisa ser incorporado à estratégia. Nesse sentido, valores e relações humanas passam a ter papel central na construção de ambientes de trabalho mais saudáveis. “Se não entendemos de pessoas, não entendemos de estratégia”, destaca Dante.

Dialoga Mais

Para cuidar de quem cuida, a Agir possui como parte de sua estratégia de gestão o programa Dialoga Mais, que tem o intuito de promover um espaço de escuta qualificada e terapêutica acessível a todos os profissionais que fazem parte das unidades de saúde sob sua gestão no Brasil. Os atendimentos são realizados no formato online, por meio de chamadas de vídeo, ou no formato presencial, nos consultórios ou salas destinadas a este fim nas unidades.

De acordo com o Núcleo de Saúde Mental da instituição, de 2022 a 2026 foram realizados cerca de 17 mil atendimentos aos colaboradores, entre atendimentos individuais, em grupos terapêuticos, rodas de conversa e no retorno após afastamento pelo INSS. As ações alcançaram diferentes trabalhadores da instituição, com destaque para profissionais das áreas de apoio, cerca de 6 mil atendimentos, e da área assistencial, com pouco mais de 5,4 mil atendimentos. O número integra uma estratégia mais ampla de cuidado, que inclui, além de atendimento psicológico, ações educativas, campanhas internas, capacitação de lideranças e iniciativas de promoção do bem-estar nas unidades de saúde.

Conforme a coordenadora de Saúde Mental e Cultura Organizacional da Agir, Cristiane Soto, o cuidado com os profissionais também está relacionado à qualidade dos serviços prestados. “Quando as pessoas encontram ambientes mais saudáveis, relações de confiança e uma cultura que valoriza o cuidado, criamos condições mais favoráveis para o engajamento, para a qualidade do trabalho e, consequentemente, para uma melhor experiência de quem recebe nossos serviços”, ressalta.

Em 2025, o programa Dialoga Mais foi finalista na categoria “Melhores Projetos em Saúde Mental” do Vittude Awards, premiação voltada para profissionais e empresas que mais se destacaram no Brasil em projetos voltados à saúde mental corporativa.

Cuidar de quem cuida

A experiência da Agir também se estende a outros segmentos. Em parceria com o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a instituição gere o programa Ouvir e Acolher, criado para promover o bem-estar emocional e o cuidado integral dos profissionais da rede estadual de ensino.

Direcionado a professores, gestores e colaboradores da educação, o programa oferece atendimento psicossocial, escuta qualificada e ações preventivas em saúde mental. A iniciativa parte do princípio de que o equilíbrio emocional dos profissionais é um componente importante para uma educação de qualidade.

Sob gestão da Agir, desde o início de 2026, o programa Ouvir e Acolher já realizou mais de 5 mil atendimentos, com 983 escolas atendidas e 42 mil servidores da educação alcançados. Trata-se de uma metodologia intersetorial, com saúde mental, educação e assistência social atuando em conjunto.

Gestão Agir

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A Agir atua na gestão de soluções em saúde desde 2002, com foco em eficiência, segurança e humanização no gerenciamento de unidades de saúde públicas de média e alta complexidade, com presença nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Espírito Santo. A Agir também possui expertise no tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), sendo responsável pela gestão da Rede Teia, estrutura especializada no tratamento multidisciplinar de crianças e adolescentes com TEA, que está presente nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Senador Canedo (Goiás), Manaus e São Paulo.