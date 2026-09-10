Festa de Flores e Morangos de Atibaia abre até 27/09

A Associação Hortolândia de Atibaia mantém aberta, até 27 de setembro, a 44ª edição da Festa de Flores e Morangos, realizada no Parque Ecológico de Atibaia. O evento funciona de sexta a domingo e no feriado, das 9h às 18h, e tem como tema “Kib? – a esperança!”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A programação reúne produtores rurais, expositores, grupos culturais e visitantes de diversas cidades, com o objetivo de valorizar a produção agrícola local, a cultura japonesa e promover ações de solidariedade.

Desde sua primeira edição, em 1984, a festa atrai milhares de pessoas anualmente. Em 2025, a iniciativa de Entrada Solidária arrecadou mais de seis toneladas de alimentos, destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia. Na edição atual, a entrada é gratuita para quem levar ao evento, no dia 11 de setembro, um quilo de alimento não perecível lacrado e dentro do prazo de validade.

O Pavilhão de Exposição de Flores apresenta mais de um milhão de pétalas organizadas em arranjos e cenários. O Jardim Japonês, com torii e áreas destinadas a registros fotográficos, e o Jardim Sensorial, localizado no segundo platô, estimulam os sentidos por meio de aromas, texturas e cores. Para garantir a acessibilidade, um carrinho elétrico está disponível para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, facilitando o deslocamento até o pavilhão de flores.

No primeiro pavimento, o Pavilhão de Venda de Flores reúne produtores da região que comercializam flores, plantas ornamentais e morangos. As toneladas de morangos disponíveis permitem a compra direta do produtor rural, fortalecendo a cadeia produtiva local. O espaço também conta com artesanato, mini?shopping e praça de alimentação.

A oferta gastronômica inclui restaurantes e barracas que servem pratos da culinária brasileira e japonesa, como yakissoba, guioza, tempurá, sashimi, hot roll, temaki, lámen, udon, mochi e sobremesas à base de morango, inclusive o tradicional morango cravejado.

A agenda cultural conta com apresentações ao vivo aos sábados e domingos, das 12h às 17h. No sábado, 12 de setembro, se apresentam o Grupo Ishin Yosakoi Soran, Grupo Zorbás, Cintia e Humberto, Grupo Kagura do Brasil, Taiko e Pamela Yuri. No domingo, 13 de setembro, o palco recebe Awa Odori, Ryukyu Koku Matsuri Daiko Brasil, Taiko, Santa Marta dos Navegantes e Grupo Tirol, reforçando a integração entre cultura japonesa, tradições de diferentes comunidades e cultura brasileira.

A plataforma REDESA, acessível via navegador de celular, reúne informações sobre atrações, restaurantes, hospedagens e roteiros de 12 municípios da região, incentivando o turismo local sem necessidade de cadastro ou download de aplicativo.

Quanto à política de ingressos, o valor integral é de R$ 70, com meia?entrada de R$ 35 para estudantes, idosos, pessoas com deficiência (PcD), professores da rede pública e jovens de baixa renda com Identidade Jovem. O Ingresso Parceiro, no valor de R$ 50, é concedido mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, válido aos sábados e domingos, representando economia de R$ 20 em relação ao ingresso integral. Todas as sextas?feiras, o ingresso tem preço único de R$ 35 para todos.

O Espaço de Acolhimento, mantido pela OSC Mãos Dadas – A Saúde Mental Transformando Vidas, oferece orientação psicológica pontual e ambiente de regulação emocional para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ampliando as experiências de inclusão e contato com a natureza.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao longo de mais de quatro décadas, a Festa de Flores e Morangos de Atibaia consolidou-se como um evento de turismo, cultura e valorização da produção rural, articulando tradição japonesa, agricultura regional e vocação turística da cidade.