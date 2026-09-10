Univar Solutions Expande Acesso a Aditivos de Alto Desempenho da LANXESS para Clientes de Lubrificantes e Metalurgia do México

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MEXICO CITY, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Univar Solutions México, subsidiária da Univar Solutions LLC ("Univar Solutions" ou "A Empresa") e fornecedora líder global de soluções de ingredientes e produtos químicos especializados, anunciou hoje um novo contrato de distribuição com a LANXESS, líder global em produtos químicos especializados, por meio da sua divisão Ingredients + Specialties da Univar Solutions. Sob o contrato, a Empresa passará a distribuir o portfólio de aditivos da LANXESS para aplicações de lubrificantes e fluidos de usinagem em todo o México, incluindo detergentes, inibidores de corrosão, aditivos antidesgaste, aditivos de extrema pressão à base de enxofre, antioxidantes, inibidores para metais amarelos e pacotes de aditivos.

“Nossa parceria com a LANXESS é um passo importante para a solidificação do nosso portfólio de produtos químicos especializados no México”, disse Jorge Buckup, presidente da Univar Solutions para a América Latina. “Ao combinar as distintas tecnologias aditivas da LANXESS com a robusta rede de distribuição global, a diversificada base de clientes e a forte presença local da Univar Solutions, estamos bem-posicionados para oferecer aos clientes soluções de alto desempenho que ajudam a aumentar a eficiência, a confiabilidade e a inovação em todos os mercados industriais. Desde o posicionamento dos produtos mais próximos dos clientes até a aceleração dos prazos de entrega, o nosso objetivo é ajudar a apoiar e elevar a cadeia de valor de lubrificantes e fluidos metalúrgicos em toda a região.”

A Ingredients + Specialties da Univar Solutions oferece um amplo portfólio de produtos químicos usados em fluidos metalúrgicos, fluidos de resfriamento, lubrificantes industriais e graxas, incluindo óleos básicos e aditivos de desempenho de fornecedores líderes. Essas soluções dão suporte a uma ampla gama de aplicações, desde operações de metalurgia e máquinas industriais até processos automotivos, de transporte e de fabricação em geral, onde a lubrificação, o resfriamento e a proteção contra desgaste são essenciais. Juntas, as duas empresas continuam focadas em tecnologias que ajudam a atender aos requisitos ambientais, regulamentares e de desempenho em evolução em todo o setor.

“Estamos confiantes de que esta colaboração estratégica com a Univar Solutions nos permitirá apoiar melhor nossos clientes especializados e elevar ainda mais nosso nível de serviço no México”, disse Rafael H. Nicolas, chefe de vendas, divisão de aditivos lubrificantes – LATAM da LANXESS. “Ao combinar nossos aditivos lubrificantes de alta qualidade com o profundo conhecimento do mercado e o forte relacionamento com os clientes da Univar Solutions, queremos ajudar os clientes a atender aos exigentes requisitos de desempenho. A parceria também irá promover as ofertas técnicas necessárias para otimizar formulações e atender a necessidades específicas de aplicativos.”

“Com os clientes em todo o México buscando aprimorar o desempenho do equipamento e a confiabilidade operacional, nossa maior colaboração com a LANXESS fortalece nossa capacidade de fornecer as soluções de lubrificantes e fluidos para usinagem de que precisam”, disse Matthew Oliver, vice-presidente sênior da divisão Performance Materials da Univar Solutions. “Este acordo reflete nosso compromisso de oferecer tecnologias avançadas, conhecimento técnico e suprimento confiável para o mercado.”

Os clientes e fornecedores em todo o México também se beneficiarão dos Centros de Soluções globais da Univar Solutions, incluindo sua principal instalação regional na Cidade do México, onde as equipes técnicas desenvolvem soluções de formulação personalizadas que ajudam a atender às expectativas de desempenho e aos requisitos regulamentares em evolução. A Empresa oferece recursos abrangentes de desenvolvimento de produtos, experiência em formulação e recursos da cadeia de suprimentos para ajudar os clientes a acelerar a inovação e permanecer competitivos nos mercados dinâmicos.

Saiba como a Ingredients + Specialties da Univar Solutions ajuda a apoiar aplicações de lubrificantes e fluidos metalúrgicos em todos os setores.



Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions é uma distribuidora líder global de produtos químicos especiais e ingredientes, com um portfólio de primeira linha dos principais produtores do mundo. Com uma das maiores frotas de transporte privado e força de vendas técnicas do setor, know-how de logística incomparável, profundo conhecimento do mercado e regulatório, desenvolvimento de formulação e receita e ferramentas digitais líderes, a Empresa está bem-posicionada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado para uma ampla gama de mercados, indústrias e aplicações. Cumprindo seu propósito de ajudar a manter as comunidades saudáveis, alimentadas, limpas e seguras, a Univar Solutions está comprometida em ajudar clientes e fornecedores a inovar e se concentrar em Crescer Juntos. Saiba mais em univarsolutions.com .

Sobre a Ingredients + Specialties da Univar Solutions

A Ingredients + Specialties da Univar Solutions oferece os melhores produtos, pessoal e resultados para clientes e fornecedores especializados que buscam potencializar a vida moderna. Ao combinar ciência, inovação e profunda expertise com um portfólio de especialidades líder, ajudamos a encontrar as soluções necessárias para melhorar com segurança as vidas e as comunidades em todo o mundo. Saiba mais em univarsolutions.com .

Sobre a LANXESS

A LANXESS é uma empresa líder em produtos químicos especializados, com vendas de EUR 5,7 bilhões em 2025. A empresa conta com cerca de 11.700 funcionários em 32 países. A LANXESS atua no desenvolvimento, fabricação e comercialização de intermediários químicos, aditivos e produtos de proteção ao consumidor. A LANXESS alcançou posições de destaque no índice Dow Jones Best-in-Class e nas classificações MSCI ESG e ISS ESG, entre outros, por seu compromisso com a sustentabilidade. Saiba mais em lanxess.com .

Declarações e Informações de Previsão

Este comunicado contém "declarações de previsão" de acordo com a lei aplicável em relação a itens financeiros e operacionais relacionados aos negócios da Empresa. As declarações de previsão geralmente podem ser identificadas por palavras como "acredita", "espera", "pode", "irá", "deve", "poderia", "busca", "pretende", "planeja", "estima", "antecipa" ou outros termos comparáveis. Todas as declarações de previsão deste comunicado estão sujeitas a esta advertência.

As declarações de previsão estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais podem estar além do controle da Empresa, podendo fazer com que as expectativas não se concretizem ou, de outra forma, afetar de maneira relevante e adversa os negócios, a situação financeira, os resultados operacionais ou os fluxos de caixa da Empresa. Embora as declarações de previsão sejam baseadas no que a administração acredita ser suposições razoáveis, alertamos que as informações de previsão neste comunicado não são uma garantia de eventos ou resultados futuros, e que os eventos ou resultados reais podem ser substancialmente diferentes daqueles feitos ou sugeridos pelas informações de previsão contidas neste comunicado. Para obter informações adicionais sobre fatores que podem afetar a Empresa, consulte o relatório anual mais recente da Empresa e outros relatórios financeiros, incluindo as informações estabelecidas sob "Fatores de Risco". Todas as declarações de previsão representam a opinião da Empresa apenas na data deste comunicado e não devem ser consideradas como a opinião da Empresa em qualquer data subsequente, e a Empresa não se compromete a atualizar qualquer declaração de previsão, exceto conforme exigido por lei.

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mediarelations@univarsolutions.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fb2a7411-19db-44de-8f87-4d51ca237c5a

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9823985)