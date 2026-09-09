Novo relatório da ABB e da BCG destaca o papel crescente das tecnologias de corrente contínua nos futuros sistemas de energia

A ABB publicou hoje um novo relatório, O caso estratégico para energia híbrida de CA/CC: moldando a transição para a próxima arquitetura elétrica, desenvolvido em colaboração com a Boston Consulting Group (BCG). O relatório argumenta que a tecnologia de corrente contínua (CC) está indo da periferia para o centro da infraestrutura industrial, comercial e digital, e que as decisões tomadas pelos líderes empresariais e elaboradores de políticas nos próximos dois a três anos determinarão quem moldará essa transição e quem a herdará.

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O futuro da distribuição de energia não é uma escolha excludente entre a corrente alternada (CA) e a corrente contínua, mas um sistema híbrido que combina os pontos fortes de ambas as tecnologias. Embora a CA permanecerá sendo a espinha dorsal da maioria das redes regionais de distribuição e transmissão, espera-se que a CC desempenhe um papel cada vez mais importante dentro das instalações, nas quais muitas das principais fontes e cargas de energia já operam de forma nativa com corrente contínua. As tecnologias de mais rápido crescimento, incluindo os sistemas solares fotovoltaicos, as baterias, os veículos elétricos, os data centers de IA e muitos sistemas de automação industrial, são inerentemente baseadas em CC. Com a expansão dessas tecnologias, reduzir o número de passos de conversão de energia entre geração, armazenamento e consumo pode melhorar a eficiência, aumentar a capacidade utilizável de uma conexão de rede existente e simplificar a integração.

O relatório identifica os data centers de IA como um dos impulsionadores mais imediatos da adoção da CC. À medida que as cargas de trabalho de IA seguem aumentando os requerimentos de densidade de energia, as arquiteturas elétricas convencionais estão chegando a limites práticos. O relatório aponta que a distribuição de 800 VCC está surgindo como a arquitetura definidora da infraestrutura de IA da próxima geração, permitindo que os operadores maximizem a capacidade de computação dentro de conexões de rede restritas, ao passo que melhoram a eficiência energética.

Ao mesmo tempo, a mudança também é relevante para uma série de outros setores importantes; a pesquisa destaca várias oportunidades para além dos data centers. Instalações manufatureiras com automação intensa, prédios comerciais e, em um prazo maior, também os edifícios podem se beneficiar dos sistemas ou subsistemas de CC através de menores perdas de conversão, integração mais eficaz de energia renovável e armazenamento no local, e melhor flexibilidade operacional.

"Em um mundo que precisará de mais energia enquanto opera dentro dos limites da infraestrutura existente, possibilitar uma maior adoção de sistemas de CC necessitará de uma colaboração mais forte entre os líderes empresariais, elaboradores de políticas e partes interessadas em tecnologia, bem como uma maior atenção ao papel que a CC pode desempenhar", afirmou Morten Wierod, CEO da ABB. "Há mais de 25 anos, as soluções de CC da ABB ajudam os clientes a reduzir as perdas de conversão, melhorar a eficiência na transferência de energia e diminuir a demanda por eletricidade. Para possibilitar uma adoção mais ampla onde a justificativa de negócio seja mais forte, precisamos de tecnologias comuns, padrões harmonizados e capacidades de mão de obra que apoiem a implementação em grande escala. Tanto a CA quanto a CC têm papéis importantes a desempenhar e, juntas, podem ajudar a construir um sistema elétrico mais eficiente, resiliente e pronto para o futuro".

Como parte do relatório, a ABB e BCG tratam de várias concepções há muito tempo equivocadas que desaceleraram a adoção da CC, concluindo que preocupações sobre escala, segurança e economia refletem cada vez mais suposições ultrapassadas, e não as capacidades das tecnologias atuais. Ao invés disso, padrões fragmentados e uma escassez de habilidades específicas com CC são vistos como os desafios primários que precisam ser abordados com urgência para acelerar a implementação.

A ABB foi a primeira empresa a demonstrar o potencial de economia de energia, com o uso da CC em embarcações que utilizaram sistema de energia de bordo baseado em CC, obtendo economias de até 27% em combustível e lançando o primeiro disjuntor de estado sólido do setor em 2022. Com mais de 700 patentes relacionadas com CC, a ABB está agora levando a distribuição de CC a uma variedade mais ampla de aplicações, incluindo transporte elétrico, microrredes e data centers. A empresa também está trabalhando com parceiros do setor para explorar como a distribuição da CC pode apoiar a produção de alumínio de baixo carbono e a produção de hidrogênio verde.

O relatório completo está disponível em:

https://www.abb.com/global/en/company/innovation/hybrid-ac-dc-power

A ABB é uma líder global em tecnologia de eletrificação e automação, possibilitando um futuro mais sustentável e com uso eficiente de recursos. Ao combinar sua expertise em engenharia e digitalização, a ABB ajuda as indústrias a operar com alto desempenho, ao passo que se tornam mais eficientes, produtivas e sustentáveis, de forma a superar a concorrência. Na ABB, chamamos isso de "Engineered to Outrun". A empresa tem mais de 140 anos de história e cerca de 110.000 funcionários em todo o mundo. As ações da ABB estão listadas na SIX Swiss Exchange (ABBN) e na Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com

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