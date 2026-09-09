O Optiq™ da NIQ entra em operação no Discover, ampliando o acesso a inteligência de consumo confiável

A NielsenIQ (NIQ), empresa líder em inteligência de consumo, anunciou hoje que o Optiq já está disponível no Discover, sua plataforma para acessar, analisar e aplicar inteligência de consumo e de mercado. Com isso, a empresa avança em sua estratégia de tornar a inteligência de consumo mais fácil de acessar e aplicar.

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Enquanto o Ask Arthur introduziu novas formas de explorar e analisar os dados da NIQ por meio de IA no Discover, o Optiq amplia essa experiência para a IA conversacional, o acesso móvel e as integrações de IA corporativa, oferecendo aos clientes maior flexibilidade para acessar e aplicar a inteligência da NIQ nos aplicativos e fluxos de trabalho onde tomam suas decisões.

“Os modelos de IA estão se tornando onipresentes. A inteligência confiável, não”, afirmou Irina Stoian, diretor Comercial de IA da NIQ. “É por isso que estamos construindo o sistema completo. Pense nele como um corpo: os dados harmonizados da NIQ atuam como o sistema nervoso, transmitindo sinais sobre o mercado aos agentes de tomada de decisão, que funcionam como o cérebro, ajudando os clientes a avaliar informações relevantes enquanto consideram os próximos passos. A partir daí, estamos construindo as mãos: as conexões que podem levar recomendações aprovadas aos sistemas em que as ações são realizadas. Isso não é IA adicionada a outro dashboard. É um novo sistema de inteligência projetado para acompanhar a velocidade do comércio.”

Uma experiência de IA projetada com base na forma como os clientes trabalham

O Optiq foi projetado levando em conta as diferentes maneiras como os clientes acessam e aplicam a inteligência, integrando os dados e a expertise da NIQ aos aplicativos, ambientes de IA e momentos em que as decisões são tomadas.

O Optiq Chat já está disponível no Discover para clientes qualificados nos EUA e será lançado globalmente nas próximas semanas. A ferramenta oferece uma forma conversacional de interagir com os dados da NIQ e permite que os usuários iniciem uma pesquisa com uma pergunta de negócios e explorem respostas explicativas por meio da linguagem natural.

O Optiq Mobile amplia a experiência para além do desktop, ajudando os usuários a acessarem a inteligência da NIQ onde quer que as decisões sejam tomadas.

O Optiq Bridge integra os dados e o contexto de negócios da NIQ a ambientes externos de IA, permitindo que os usuários trabalhem com a inteligência da NIQ nas ferramentas e nos fluxos de trabalho de IA que já utilizam.

À medida que modelos poderosos de IA se tornam mais acessíveis, a qualidade da inteligência por trás deles se torna um diferencial crítico.

O Optiq traz a IA conversacional para o The Full View™, combinando dados diferenciados, harmonização, definições comerciais e expertise analítica da NIQ para ajudar os clientes a explorarem questões de negócios em seu contexto e colocarem as respostas em prática.

Com mais de 160 petabytes de dados comerciais gerenciados e suporte a 28 mil modelos de IA em operação diária, a ampla base de IA da NIQ oferece a escala e a expertise no setor necessárias para impulsionar decisões comerciais confiáveis.

“O Optiq trata de mudar fundamentalmente a forma como as pessoas interagem com a inteligência da NIQ”, afirmou Troy Treangen, diretor de IA e Produto da NIQ. “Ao combinar acesso conversacional com os dados harmonizados e o contexto de negócios da NIQ, estamos transferindo mais da complexidade para os bastidores. Os clientes podem começar com uma questão de negócios, entender a base daquela resposta e avançar mais rapidamente para a ação.”

O Optiq Chat se expandirá globalmente ainda neste mês

Como parte da próxima fase de implementação, o Optiq Chat será disponibilizado globalmente aos clientes em uma versão beta limitada ainda em setembro, e espera-se que todos os clientes elegíveis do NIQ Discover tenham acesso até o final do mês.

Por meio da linguagem natural, os clientes poderão explorar diversas áreas de negócios, como o desempenho de categorias e marcas, a dinâmica competitiva, os preços e as promoções. Em seguida, poderão aprofundar os resultados com perguntas complementares à medida que surgirem novas áreas de investigação.

Essa experiência foi projetada para reduzir a complexidade entre uma questão de negócios e os dados necessários para respondê-la, ajudando os usuários a transitar mais rapidamente da pergunta à compreensão e, por fim, à ação.

Esse lançamento faz parte da estratégia mais ampla da NIQ em relação à IA em aplicativos, infraestrutura e fluxos de trabalho, incluindo o programa ConnectAI Charter, novas integrações de IA empresarial e o desenvolvimento de métricas de comércio agente. Juntas, essas iniciativas ampliam a forma como os dados e a expertise exclusivos da NIQ podem ser acessados, incorporados e aplicados nas organizações dos clientes.

Saiba mais no site da Optiq.

Perguntas frequentes

O que é o Optiq?

É a experiência de IA da NIQ, projetada para oferecer inteligência confiável diretamente aos fluxos de trabalho, aplicativos e ambientes de IA nos quais os clientes operam.

Ele ajuda os clientes a acessar e interagir com a inteligência da NIQ mais facilmente, auxiliando-os a avançar rapidamente da pergunta à percepção e, por fim, à ação.

E o Optiq Chat, o que é?

O Optiq Chat oferece uma forma conversacional de interagir com os dados da NIQ. Por meio dele, os clientes podem fazer perguntas de negócios em linguagem natural e receber respostas confiáveis e explicáveis, baseadas nos dados da NIQ.

Foi projetado para tornar os insights mais simples de acessar e aplicar, reduzindo a necessidade de navegar por relatórios complexos, seleções de dados ou fluxos de trabalho predefinidos.

O Optiq está substituindo o Ask Arthur?

O Optiq é a evolução do Ask Arthur.

Baseado nos recursos introduzidos pelo Ask Arthur, ele reúne a experiência de IA em constante evolução da NIQ sob a identidade do Optiq.

Desde 7 de setembro, o Optiq está disponível em todo o Discover, substituindo a marca Ask Arthur que ainda restava.

O Optiq é apenas um novo nome para o Ask Arthur?

Não, o Ask Arthur evoluiu para o Optiq à medida que a NIQ expandiu seus recursos e experiências baseados em IA.

Com base nos recursos introduzidos pelo Ask Arthur, o Optiq está se expandindo para IA conversacional, experiências móveis, integrações corporativas e outros recursos baseados em IA.

Onde os clientes podem acessar o Optiq?

O Optiq está disponível no NIQ Discover para clientes elegíveis, por meio do Optiq Chat, que oferece acesso conversacional à inteligência confiável da NIQ.

A NIQ também está expandindo a experiência do NIQ Optiq para além do Discover, por meio de experiências móveis na App Store da Apple e de integrações com ambientes externos de IA.

Quando o Optiq Chat estará disponível globalmente para os clientes?

O acesso ao Optiq Chat está sendo ampliado globalmente ao longo de setembro, com uma disponibilidade mais ampla para os clientes em todos os conjuntos de dados de RMS prevista para 21 de setembro.

Para que os clientes podem usar o Optiq Chat?

Os clientes podem usar o Optiq Chat para explorar questões de negócios em áreas como desempenho de categorias e marcas, dinâmica competitiva, preços, promoções e desempenho dos varejistas.

Os usuários podem continuar a conversa com perguntas de acompanhamento, permitindo explorar um problema de negócios de forma natural à medida que novas questões surgem.

Como o Optiq se diferencia das ferramentas de IA de uso geral?

O Optiq foi desenvolvido especificamente para as questões comerciais e os fluxos de trabalho que marcas e varejistas precisam enfrentar.

Seu diferencial está na inteligência confiável da NIQ por trás da experiência, que combina dados da NIQ, contexto de negócios e conhecimento analítico com uma interface intuitiva baseada em IA.

Por que a inteligência confiável é importante para a IA?

À medida que modelos de IA poderosos se tornam cada vez mais acessíveis, a qualidade da inteligência por trás deles se torna cada vez mais importante.

Dados confiáveis, contexto de negócios e conhecimento especializado do setor ajudam a IA a fornecer respostas relevantes para questões comerciais reais, que as empresas podem utilizar com maior confiança.

O que é o Optiq Mobile?

O Optiq Mobile amplia a experiência do Optiq para além do desktop, oferecendo aos usuários outra forma de acessar a inteligência confiável da NIQ onde quer que trabalhem.

O Optiq Mobile está atualmente disponível para iOS nos EUA, com planos de expansão para outros mercados.

O que é o NIQ Optiq Bridge?

O Optiq Bridge foi desenvolvido para levar a inteligência confiável da NIQ a ambientes externos de IA, incluindo conexões diretas com os principais LLMs do setor, permitindo que os usuários acessem a inteligência da NIQ nas ferramentas de IA e nos fluxos de trabalho em que já trabalham.

Essa é outra forma do Optiq ampliar o acesso à inteligência confiável para além das aplicações tradicionais da NIQ.

Como o Optiq se encaixa na estratégia mais ampla de IA da NIQ?

O Optiq é uma das maneiras pelas quais a NIQ transforma sua vantagem em inteligência em experiências baseadas em IA para os clientes.

Sua estratégia está focada em disponibilizar inteligência confiável onde quer que os clientes tomem decisões, seja por meio de aplicativos da empresa, de seus próprios ambientes de IA ou de integrações com plataformas e fluxos de trabalho externos.

Quais são os próximos passos para o Optiq?

Ele continuará evoluindo em experiências conversacionais, acesso móvel, integrações corporativas e recursos adicionais baseados em IA.

A ambição é tornar a inteligência confiável da NIQ cada vez mais acessível, independentemente de onde e como os clientes trabalhem.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém “declarações prospectivas”, que incluem informações sobre o cronograma planejado, o escopo e a disponibilidade da versão beta global do Optiq Chat, além do desenvolvimento, da expansão, da integração, das funcionalidades e da disponibilidade previstos para o Optiq, o Optiq Mobile e o Optiq Bridge. Também são abordados os benefícios e os usos esperados desses produtos, as integrações de IA corporativa planejadas pela NIQ e a estratégia mais ampla de IA da empresa, incluindo o desenvolvimento da mensuração do comércio baseado em agentes (agentic commerce). As declarações prospectivas geralmente são identificadas por meio de palavras como “antecipar”, “acreditar”, “continuar”, “poderia”, “projetado”, “esperar”, “pretender”, “pode”, “planejar”, ??“potencial”, “deveria”, “irá” e expressões semelhantes.

Tais declarações baseiam-se nas expectativas e premissas atuais da NIQ, não constituindo garantia de desempenho ou resultados futuros. O cronograma, a disponibilidade, as funcionalidades, a adoção e os benefícios reais podem diferir materialmente em razão de riscos e incertezas, como atrasos no desenvolvimento ou na implementação do produto, defeitos, erros ou limitações de projeto, desempenho e confiabilidade de resultados gerados por inteligência artificial (IA), adoção pelos clientes e disponibilidade de conjuntos de dados aplicáveis, dependência de fornecedores terceirizados de tecnologia e serviços, riscos relacionados à qualidade dos dados, à privacidade, à segurança cibernética e à propriedade intelectual, evolução de leis e regulamentações sobre IA e uso de dados, movimentos da concorrência e outros riscos descritos na seção "Fatores de Risco" do Relatório Anual mais recente da NIQ (Formulário 10-K) e em outros documentos arquivados pela NIQ junto à Comissão de Títulos e Câmbio (Securities and Exchange Commission — SEC). Os leitores não devem depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas, que refletem a situação apenas na data deste comunicado à imprensa. A NIQ não se responsabiliza por atualizar ou revisar essas declarações, exceto quando exigido por lei.

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NIQ-GENERAL

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Julia Mayer, julia.mayer@nielseniq.com