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Falcão vendido por AED 2,1 milhões (USD 571.000) em Abu Dhabi, estabelecendo o maior preço já pago por um falcão em leilão

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Repórter
09/09/2026 23:35

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Um falcão Gyr Pure Ultra White alcançou o valor recorde de AED 2,1 milhões (USD 571.000) no leilão final de falcões da Exposição Internacional de Caça e Hipismo de Abu Dhabi (ADIHEX) 2026, tornando-se o falcão mais caro já leiloado.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260906804618/pt/

The Gyr Pure Ultra White falcon sold for AED 2.1 million (USD 571,000) at the final falcon auction of ADIHEX 2026 in Abu Dhabi. (Photo: AETOSWire)

The Gyr Pure Ultra White falcon sold for AED 2.1 million (USD 571,000) at the final falcon auction of ADIHEX 2026 in Abu Dhabi. (Photo: AETOSWire)

Realizada sob o patrocínio de Sua Alteza Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra e presidente do Emirates Falconers’ Club, a ADIHEX 2026 é organizada pelo Grupo ADNEC em parceria estratégica com o Emirates Falconers’ Club.

Licitantes competiram pelo cobiçado falcão Gyr Pure Ultra White, originário dos Estados Unidos, com o lance vencedor estabelecendo o preço mais alto já alcançado por um falcão em leilão.

O Gyr Pure Ultra White é valorizado por sua plumagem branca excepcionalmente rara, linhagem pura e aparência impressionante, tornando-o o falcão mais procurado nos leilões de falcões da ADIHEX deste ano.

Os leilões de falcões da ADIHEX têm sido um dos eventos mais aguardados da exposição, demonstrando o prestígio da falcoaria no patrimônio emiradense e a forte demanda internacional por aves de rapina excepcionais.

Por meio de seus programas, competições e exposições, o evento continua a promover a importância cultural da falcoaria, ao mesmo tempo que apoia sua preservação para as futuras gerações.

A ADIHEX há muito tempo serve como ponto de encontro para falcoeiros, criadores, colecionadores e entusiastas, celebrando e preservando a antiga tradição da falcoaria como um pilar do patrimônio cultural dos Emirados Árabes Unidos e do Golfo.

Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Salam Shehady

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ADNEC@APCOWORLDWIDE.COM


Fonte: BUSINESS WIRE

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