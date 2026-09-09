A EIG anuncia o fechamento final do Senior Infrastructure Debt Fund VI, com US$ 4,0 bilhões captados por meio de sua plataforma de crédito direto

A EIG, importante investidora institucional nos setores globais de energia e infraestrutura, anunciou hoje o fechamento final do EIG Senior Infrastructure Debt Fund VI (“SIDF VI”) em US$ 1,9 bilhão, quase o dobro do tamanho do fundo anterior. Somando-se aos US$ 2,1 bilhões comprometidos com veículos de investimento individuais, esse valor supera a meta original da estratégia de US$ 3 bilhões e reflete a forte demanda de investidores que buscam exposição personalizada e permanente à dívida sênior de infraestrutura.

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Desde o seu lançamento, em julho de 2024, o SIDF VI já comprometeu aproximadamente US$ 1 bilhão em 16 investimentos, demonstrando uma forte capacidade de originação própria.

O SIDF VI busca realizar investimentos em dívida sênior garantida, originada diretamente, em uma ampla gama de setores, incluindo geração de energia, energia renovável, infraestrutura de transição energética, midstream e outras infraestruturas críticas, com foco principal em oportunidades nos Estados Unidos e na Europa. A estratégia baseia-se nos relacionamentos de longa data da EIG com patrocinadores, desenvolvedores, operadores de infraestrutura e contrapartes corporativas para identificar e estruturar oportunidades de investimento em escala global.

“Acreditamos que estamos entrando em um dos ciclos de investimento em infraestrutura relacionada à energia mais significativos das últimas décadas. O forte apoio ao SIDF VI demonstra que os investidores reconhecem, cada vez mais, o papel fundamental que o capital privado desempenhará no financiamento dos sistemas de energia e infraestrutura que sustentam as economias modernas. Somos gratos pela confiança que nossos investidores depositaram na EIG e continuamos comprometidos em gerir seu capital com disciplina”, afirmou R. Blair Thomas, CEO da EIG.

“Estamos satisfeitos em concluir o SIDF VI com forte apoio de uma base global de investidores e motivados pelos resultados que a plataforma já alcançou”, disse Andrew Ellenbogen, presidente da EIG e CEO da EIG Credit Management. “O volume expressivo de compromissos de capital, tanto para o fundo quanto para nossos veículos de investimento exclusivos — incluindo estruturas do tipo evergreen — evidencia o desejo dos investidores por formas flexíveis de acessar a estratégia. O ritmo de alocação de recursos desde o lançamento reflete tanto a amplitude das oportunidades de investimento que observamos nos setores de energia e infraestrutura quanto a solidez da plataforma de originação, do relacionamento e da disciplina de subscrição da EIG.”

“O crescimento da demanda por energia, a eletrificação e a modernização das redes elétricas convergem para gerar uma necessidade significativa de capital. Em nossa visão, isso cria uma oportunidade geracional no segmento de crédito para infraestrutura. À medida que as necessidades de financiamento aumentam e as fontes tradicionais de capital enfrentam mais restrições, o crédito privado pode desempenhar um papel cada vez mais relevante no financiamento de ativos críticos de energia e infraestrutura em todo o mundo”, afirmou Rob Johnson, presidente e diretor de Investimentos da EIG Credit Management.

A plataforma de empréstimos diretos (Direct Lending) recebeu forte apoio de investidores novos e já existentes na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio, refletindo a ampla demanda institucional por estratégias de crédito para energia e infraestrutura. Os investidores incluem planos de pensão públicos e privados, fundos soberanos, companhias de seguros, instituições financeiras, gestores de ativos, fundos patrimoniais, fundações e outros investidores institucionais.

O escritório de advocacia Kirkland & Ellis LLP prestou assessoria jurídica à EIG, a Campbell Lutyens atuou como agente de colocação e o Scotiabank atuou como agente estruturador para a emissora de notas classificadas no âmbito da formação e captação de recursos do SIDF VI.

Para mais informações sobre o fundo, entre em contato pelo e-mail investorrelations@eigpartners.com.

Sobre a EIG

A EIG é uma importante investidora institucional nos setores globais de energia e infraestrutura, com US$ 27,1 bilhões em ativos sob gestão em 30 de junho de 2026. A EIG é especializada em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionada ao setor de energia em escala global. Ao longo de seus 44 anos de história, a EIG comprometeu mais de US$ 55 bilhões no setor de energia por meio de 429 projetos ou empresas em 44 países, abrangendo seis continentes. A carteira de clientes da EIG inclui muitos dos principais planos de pensão, seguradoras, fundos patrimoniais, fundações e fundos soberanos dos EUA, Ásia e Europa. A EIG está sediada em Washington, D.C., e mantém escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para mais informações, acesse o site da EIG em www.eigpartners.com.

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