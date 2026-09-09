Paracatu recebe 3ª etapa do Seminário de Economia da Cultura

Depois de reunir participantes em uma jornada de formação iniciada em agosto com o Laboratório de Alfabetização em Futuros e que prossegue, de 2 a 4 de setembro, com o Bootcamp Laboratório Futuros de Paracatu, o 3º Seminário de Economia da Cultura de Paracatu - “Olhares para o Futuro” se prepara para a terceira etapa da programação. De 10 a 12 de setembro, a Câmara Municipal de Paracatu recebe o Encontro de Diálogos, evento que amplia para a comunidade as discussões sobre as transformações no mundo do trabalho, as mudanças climáticas e o papel da cultura na construção de futuros para o território. São 200 vagas presenciais, disponíveis gratuitamente. A programação também terá transmissão pelo YouTube.

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Realizado em agosto, o Laboratório de Alfabetização em Futuros marcou o início da jornada do Seminário e reuniu participantes para uma experiência baseada na metodologia desenvolvida no âmbito da Cátedra UNESCO em Bem-Estar Planetário e Antecipação Regenerativa, parceria entre o Museu do Amanhã e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), dedicada, entre outros temas, à alfabetização em futuros. A proposta foi estimular a imaginação de diferentes possibilidades para Paracatu diante das transformações que já impactam o presente.

Na sequência, o Bootcamp Laboratório Futuros de Paracatu, que será realizado de 2 a 4 de setembro, com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), buscará transformar as ideias construídas na primeira etapa em projetos, negócios e possibilidades de geração de renda. O Encontro de Diálogos, por sua vez, ampliará essa discussão e reunirá especialistas e diferentes setores da sociedade para refletir sobre os caminhos que podem ser construídos para a cidade.

Entre os convidados confirmados está Fábio Scarano, engenheiro florestal, professor titular de Ecologia da UFRJ, curador do Museu do Amanhã e titular da Cátedra UNESCO em Bem-Estar Planetário e Antecipação Regenerativa. Scarano participa de discussões que aproximam ciência ambiental, sustentabilidade e antecipação de futuros.

Também participa Lala Deheinzelin, futurista e pioneira nos campos da Economia Criativa e Colaborativa. Criadora da Fluxonomia 4D, metodologia que combina Estudos de Futuro e Novas Economias, atua como consultora e palestrante para governos, empresas e organismos multilaterais em quatro continentes. Outros convidados serão anunciados nos próximos dias.

Uma jornada construída em quatro etapas

A terceira edição do Seminário de Economia da Cultura de Paracatu amplia o formato e deixa de se concentrar em um único encontro para se transformar em uma jornada de conhecimento em quatro etapas. O percurso começou com o Laboratório de Alfabetização em Futuros, segue com o Bootcamp e o Encontro de Diálogos e será encerrado com a Missão Rio de Janeiro – Museu do Amanhã.

Ao final das três primeiras etapas, dez participantes que tiverem cumprido integralmente o percurso serão selecionados para uma experiência de imersão no Rio de Janeiro, com atividades no Museu do Amanhã e despesas custeadas pelo evento.

Cultura, território e futuro

Realizado pela GUIASTUR – Associação de Guias de Turismo do Noroeste de Minas, o seminário chega à terceira edição, dando continuidade a uma discussão iniciada em 2024 sobre o papel da cultura como caminho de desenvolvimento, trabalho e renda a partir das vocações das pessoas e do território.

Em 2025, o debate avançou para as transformações no mundo do trabalho e as urgências climáticas do século XXI. Agora, sob o tema “Olhares para o Futuro”, a proposta é avançar da reflexão para a construção de possibilidades: que futuros Paracatu pode imaginar para si? Como enfrentar as transformações climáticas e do trabalho? E de que forma cultura, arte e economia criativa podem contribuir para novas oportunidades de ocupação, renda e desenvolvimento?

Em 2026, o Seminário passa a integrar oficialmente o Projeto CUTUCAR – Cultura e Turismo no Caminho Real: Educação Patrimonial e Inclusão Social, realizado pela GUIASTUR e pelo Ministério da Cultura, com patrocínio da Kinross, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). A integração aproxima cultura, turismo, patrimônio, educação, meio ambiente e desenvolvimento em uma mesma agenda territorial.

“Apoiamos o seminário porque acreditamos em iniciativas que reúnem diferentes perspectivas e promovem a reflexão sobre oportunidades viáveis e duradouras para o futuro do território. Este é um momento para construir, junto à comunidade, uma visão compartilhada de desenvolvimento sustentável para Paracatu”, afirma Fádwa Andrade, diretoria de Comunicação e Assuntos Corporativos da Kinross.



Serviço:

O quê: 3º Seminário de Economia da Cultura de Paracatu – “Olhares para o Futuro”

Etapa 3 – Encontro de Diálogos

Quando: 10 a 12 de setembro de 2026

Horários: quinta (10) e sexta (11), das 19h às 22h; sábado (12), das 9h às 12h

Onde: Câmara Municipal de Paracatu – Praça JK, 449, Centro

Vagas: 200 vagas presenciais

Inscrições: Sympla

Informações: @guiasturparacatu

Apresentação: Ministério da Cultura e Kinross

Patrocínio: Kinross Paracatu

Apoio: Sebrae

Realização: Ministério da Cultura e GUIASTUR

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Projeto: CUTUCAR – Cultura e Turismo no Caminho Real: Educação Patrimonial e Inclusão Social – PRONAC 2510034