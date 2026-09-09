Andersen Global estabelece nova empresa membro na França

A Andersen Global reforça sua presença na França com a incorporação da Andersen Société d'Avocats (Andersen na França), uma empresa membro com sede em Paris que oferece serviços jurídicos integrados a clientes na França e internacionalmente.

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O escritório Andersen na França oferece soluções jurídicas estratégicas em questões envolvendo impostos corporativos, impostos internacionais, preços de transferência, IVA e litígio tributário, dando suporte a clientes ao redor do mundo. Sob a liderança dos sócios-diretores Benoît Dambre e François Morazin, a equipe multidisciplinar também trata de questões especializadas envolvendo planejamento urbano, direito imobiliário, propriedade intelectual e privacidade, sustentabilidade e ESG, direito da UE e sanções, além de outras questões jurídicas complexas.

"Enxergamos a assessoria jurídica como algo que vai além da resolução de desafios imediatos; ela deve ajudar os clientes a tomar decisões informadas e a buscar oportunidades com confiança", disse Benoît. "Tornar-se membro da Andersen Global nos permite combinar este enfoque visando o cliente com uma capacidade mundial mais ampla, mantendo o compromisso com soluções responsáveis ??que agregam valor duradouro."

“Nossa presença na França representa um importante passo adiante com uma equipe que compreende tanto o mercado local como as necessidades cada vez mais internacionais das empresas atuais", afirmou Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen. "Benoît e François trazem a liderança e a visão de mercado necessárias para impulsionar ainda mais o desenvolvimento da empresa, enquanto a ampla capacidade jurídica de sua equipe irá complementar o trabalho de nossos escritórios em todo o mundo."

A Andersen Global é uma associação multinacional de empresas membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais de impostos, direito e avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela empresa membro dos EUA Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta hoje com mais de 50.000 profissionais a nível mundial e presença em mais de 1.000 locais através de suas empresas membro e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260908052444/pt/

Megan Tsuei

Andersen Global

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