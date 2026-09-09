Agência gaúcha amplia vendas no turismo online

A agência de viagens online Márcio Jr. Trips, registrada no Cadastur e com sede em Novo Hamburgo, completou três anos de operação em 2026, atendendo mais de 12 mil viajantes em todo o Brasil. A empresa oferece emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais, montagem de pacotes que incluem hospedagem, transfers e passeios, além de assessoria jurídica para situações de imprevistos.

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Para gerir o volume de cotações, a agência utiliza sistemas de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) e ferramentas de inteligência artificial que automatizam a coleta de tarifas e facilitam o acompanhamento de alterações de voo. O modelo de negócio prioriza o acompanhamento pós?venda, com monitoramento de check?ins e suporte a alterações operacionais.

"Viajar precisa ser um momento de tranquilidade. Nosso diferencial não é apenas emitir um bilhete com o melhor preço, mas oferecer um acompanhamento próximo", afirmou Márcio Júnior, fundador da empresa. "Nosso propósito é garantir tranquilidade ao cliente antes, durante e após o embarque", acrescentou.

Desde a sua fundação, a agência acumulou 182 avaliações de cinco estrelas no Google Meu Negócio, indicador que reflete a percepção dos usuários sobre o serviço prestado. O registro oficial no Cadastur assegura que a operação atende aos requisitos regulatórios do setor de turismo no Brasil.

Além da emissão de passagens, a Márcio Jr. Trips realiza consultoria para a montagem de roteiros completos, orientando os clientes sobre medidas de segurança digital e estratégias de economia em viagens. A empresa também oferece suporte jurídico imediato quando surgem problemas com companhias aéreas ou fornecedores.

Em termos de expansão, a agência registra aumento consistente na demanda diária por cotações e planeja dobrar sua capacidade operacional nos próximos meses, adotando estratégias multicanais para ampliar a presença digital no Sul do país. O objetivo é consolidar a posição como referência regional no segmento de turismo online.

Para informações adicionais e acompanhamento de oportunidades de viagem, a agência mantém perfil oficial no Instagram sob o usuário @marciojrtrips.

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Sobre a Márcio Jr. Trips: a empresa atua exclusivamente no ambiente digital, combinando tecnologia, inteligência de milhas aéreas e atendimento humanizado para oferecer soluções de viagem seguras e acessíveis a consumidores de todo o território nacional.