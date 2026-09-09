The Estée Lauder Companies anuncia a expansão das funções de Brian Franz e Amber English

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje a expansão das funções de liderança de dois membros de sua equipe executiva. Brian Franz foi nomeado diretor de Tecnologia e Transformação, ampliando suas responsabilidades para incluir a liderança da transformação em toda a empresa. Amber English foi nomeada presidente Digital e Online para as Américas e líder Global da Amazon, assumindo a nova responsabilidade pela relação global da The Estée Lauder Companies com a Amazon. Ambos continuarão a se reportar diretamente a Stéphane de La Faverie, presidente e diretor executivo, e permanecerão como membros da Equipe Executiva de The Estée Lauder Companies. Ambas as nomeações entram em vigor imediatamente.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260908186119/pt/

Brian Franz, Chief Technology & Transformation Officer, and Amber English, President, Digital & Online, The Americas and Global Amazon Lead

“A transformação na The Estée Lauder Companies não é um momento passageiro ou um projeto com data de término. É parte da nossa estratégia e é assim que operamos”, disse de La Faverie. “As expectativas dos consumidores continuam a evoluir rapidamente e precisamos acompanhar essa evolução. Brian e Amber desempenharam papéis importantes no avanço da nossa transformação centrada no consumidor, utilizando tecnologia, comércio digital e parcerias estratégicas para ajudar nossas marcas a alcançar os consumidores de maneiras mais relevantes e diferenciadas. Suas responsabilidades ampliadas reconhecem a profunda transformação digital que sustenta a próxima fase de crescimento da empresa e nos ajudarão a avançar mais rapidamente, fortalecer nosso modelo operacional One ELC e continuar desenvolvendo as capacidades necessárias para o futuro.”

Brian Franz: A tecnologia como força motriz da transformação contínua

Em sua função ampliada, Franz liderará a transformação contínua da The Estée Lauder Companies em toda a empresa, reunindo iniciativas focadas em impulsionar a receita e melhorar a produtividade, incluindo a operacionalização contínua do programa de Serviços Empresariais da empresa. Ele impulsionará a agenda de transformação da empresa acelerando processos habilitados por IA, desenvolvendo habilidades tecnológicas essenciais em toda a organização e promovendo formas de trabalho de última geração. Além de suas novas responsabilidades, Franz continuará supervisionando a função de Tecnologia, Dados e Análise globalmente, aproveitando essas capacidades para impulsionar o crescimento, a eficiência e a transformação contínua em toda a empresa.

Desde que ingressou na empresa em abril de 2025, Franz impulsionou seu ecossistema tecnológico estratégico, incluindo uma parceria global com a Shopify para unificar a base de comércio omnichannel da The Estée Lauder Companies e oferecer experiências de compra perfeitas para o consumidor. Ele também foi fundamental no lançamento da parceria da empresa com a Accenture, que está simplificando os serviços compartilhados por meio de maior padronização e escala. Juntos, esses esforços demonstram como a tecnologia pode acelerar a transformação em toda a empresa.

“Nos últimos 18 meses, concentramos nossos esforços em construir as bases tecnológicas que impulsionarão o futuro da empresa e, com isso, incutimos em nossa equipe a expectativa de constante evolução e aprimoramento”, disse Franz. “A forma como trabalhamos, tomamos decisões e, em última instância, atendemos nossos consumidores jamais será estática. A tecnologia é uma das ferramentas mais poderosas que temos para tornar essa evolução realidade, e estou entusiasmado em assumir essa responsabilidade ampliada enquanto continuamos a construir uma empresa mais ágil, simples e conectada.”

Amber English: Avançando a presença digital nas Américas e o relacionamento global com a Amazon

Em sua função ampliada, English liderará e unificará os negócios globais da The Estée Lauder Companies na Amazon, que atualmente abrangem 13 marcas em 11 mercados, para acelerar o crescimento digital e criar maior conectividade entre os mercados. Mantendo-se como presidente Digital e Online para as Américas, ela supervisionará a experiência global do consumidor, o comércio com criadores de conteúdo, o compartilhamento de melhores práticas entre mercados e a parceria global da empresa com a Amazon.

English ingressou na empresa em dezembro de 2021 como vice-presidente sênior e gerente-geral de E-commerce para a América do Norte. Ela liderou a entrada da empresa no Amazon Premium Beauty e no TikTok Shop dos EUA. Desde então, ela desenvolveu as capacidades, a expertise e o modelo operacional para acelerar o comércio digital em sites de marcas, varejistas e comércio social nas Américas, construindo um modelo escalável que se tornou referência para mercados em todo o mundo. Sua liderança nas Américas ajudou a impulsionar a aceleração global do comércio digital da empresa. No ano fiscal de 2026, o online1 representou 34% das vendas líquidas reportadas da empresa, um aumento de três pontos percentuais em relação ao ano fiscal de 2025.

“Nosso trabalho nas Américas demonstrou o que é possível quando combinamos a construção de marcas fortes, experiências diferenciadas para o consumidor e a escala do comércio digital”, disse English. “A Amazon tem sido uma parceira excepcional, e essa expansão global nos dá a oportunidade de ampliar o que aprendemos em diferentes mercados, enquanto continuamos a criar experiências diferenciadas para consumidores em todo o mundo.”

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

A The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, comerciantes e vendedoras mundiais de produtos de alta qualidade para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cabelos, além de ser uma guardiã global de marcas de luxo e prestígio. Os produtos da empresa são vendidos em aproximadamente 150 países e territórios sob marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary, NIOD, Avestan e Loopha, e Balmain Beauty.

ELC-C

_________________________ 1 As vendas online incluem as vendas que fazemos diretamente aos nossos consumidores através dos sites da nossa marca (brand.com) e através de plataformas de terceiros. Também incluem as vendas estimadas dos nossos produtos através dos sites dos nossos revendedores.

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