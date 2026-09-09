Circle expande sua infraestrutura mundial de pagamentos com um contrato para adquirir Tazapay, plataforma de pagamentos internacionais com sede em Singapura

A Circle Internet Group, Inc. (NYSE: CRCL), empresa multinacional de tecnologia financeira e emissora de USDC, anunciou hoje a assinatura de um contrato definitivo para adquirir a Tazapay, empresa de infraestrutura de pagamentos B2B transfronteiriços com sede em Singapura, tendo foco em atender provedores de serviços de pagamento e instituições financeiras. A conclusão do negócio está prevista para 2027, sujeita às condições habituais de fechamento e à obtenção das aprovações regulatórias, incluindo a aprovação da Autoridade Monetária de Singapura.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260908712767/pt/

"A liquidação em stablecoins vem se tornando uma infraestrutura essencial na economia mundial, e a combinação do USDC com os relacionamentos bancários de classe internacional da Tazapay, as redes de pagamento locais e a base de clientes institucionais irá acelerar a adoção mundial do USDC", disse Jeremy Allaire, Cofundador, Diretor Executivo e Presidente do Conselho da Circle. "A Tazapay é parceira de design da Circle Payments Network desde 2025 e compartilhamos uma profunda sintonia. Estamos animados em integrar a equipe internamente e trabalhar em conjunto para acelerar a missão da Circle."

A aquisição irá acelerar a missão da Circle de construir a infraestrutura para as finanças digitais em todo o mundo. A Tazapay traz mais de US$ 25 bilhões em volume de pagamentos anualizado, mais de 60 parceiros bancários e fintechs, sistemas de pagamento locais que abrangem mais de 100 mercados, ao adicionar escala à infraestrutura de pagamentos da Circle.1. Cerca de 60% do volume de transações da Tazapay já inclui stablecoins2.

"A Tazapay traz uma infraestrutura de pagamentos robusta para a região da Ásia-Pacífico e mercados emergentes, onde percebemos uma demanda crescente por transações denominadas em USDC. Esta aquisição irá aumentar a capacidade da Circle de originar e finalizar pagamentos a nível mundial, de modo quase instantâneo e 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que representa um passo significativo para tornar o USDC o meio de pagamento padrão para o comércio internacional", disse Irfan Ganchi, Vice-Presidente Sênior de Pagamentos na Circle. "Combinado com a rede existente da Circle, a Tazapay amplia nossa cobertura para movimentar dinheiro em qualquer lugar onde os pagamentos com stablecoins estejam sendo adotados ao redor do mundo."

"Criamos a Tazapay para tornar os pagamentos mais rápidos, eliminar atritos e simplificar a dependência de sistemas bancários que não operam na velocidade do comércio mundial. A Circle possui a infraestrutura em USDC e a posição regulatória necessária para levar o que construímos ainda mais longe do que conseguiríamos sozinhos. É por isto que esta é a decisão certa e é nisto que estamos concentrados em entregar juntos", disse Rahul Shinghal, Cofundador e Diretor Executivo da Tazapay.

Os clientes da Tazapay podem esperar que não haja interrupções em seus serviços, APIs, preços ou suporte.

Declarações prospectivas

Este comunicado contém declarações prospectivas, conforme definido na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários e na Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterada (a "Lei de Bolsa de Valores"). Tais declarações prospectivas incluem declarações referentes à aquisição proposta, ao cumprimento das condições de fechamento, ao cronograma previsto para o fechamento, ao desempenho financeiro previsto e ao nosso setor, estratégia de negócios, planos, metas, posição de mercado, operações futuras, desenvolvimentos regulatórios e outras informações financeiras e operacionais. As declarações prospectivas não são promessas nem garantias, mas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados, desempenho ou conquistas reais sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou conquistas futuros expressos ou implícitos nas declarações prospectivas, incluindo, entre outros, incertezas quanto ao cronograma e à consumação da aquisição proposta e à capacidade das partes de consumar a aquisição proposta; o cumprimento das condições precedentes ao fechamento, incluindo o recebimento das aprovações regulatórias necessárias; qualquer litígio referente à aquisição proposta; interrupção de nossos planos e operações atuais ou planos e operações atuais da Tazapay devido à aquisição proposta; nossa capacidade ou a capacidade da Tazapay de reter e contratar pessoal chave; respostas da concorrência à aquisição proposta; custos, encargos ou despesas inesperados resultantes da aquisição proposta; nossa capacidade de integrar com sucesso as operações da Tazapay e implementar seus planos, previsões e outras expectativas quanto aos negócios da Tazapay; e a capacidade de manter relacionamentos com nossos respectivos funcionários, clientes, outros parceiros comerciais e autoridades governamentais, bem como com os da Tazapay. Estes e outros fatores importantes são discutidos na seção "Fatores de Risco" de nosso Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K, apresentado à SEC, e em nossas apresentações subsequentes à SEC.

Sobre a Circle Internet Group (Circle)

A Circle (NYSE: CRCL) é uma das principais empresas de plataforma financeira da internet do mundo, construindo a base para uma economia mundial mais aberta através de infraestrutura blockchain programável, ativos digitais e aplicativos de pagamento. A plataforma da Circle inclui a maior rede de stablecoins do mundo, ancorada no USDC, a Circle Payments Network para movimentação internacional de dinheiro e a Arc, uma blockchain de nível empresarial criada para se tornar o sistema operacional econômico da internet. Empresas, instituições financeiras e desenvolvedores usam a Circle para impulsionar a inovação financeira confiável e em escala de internet.

____________________________ 1Em 31 de julho de 2026. 2Os serviços de stablecoin são fornecidos pela Tazapay Canada Corp., uma Empresa de Serviços Monetários (MSB) registrada sob o FINTRAC-CANAFE (número de registro M21439799). Os serviços de stablecoin da Tazapay se limitam a facilitar pagamentos e conversões (entrada/saída). A Tazapay não oferece serviços financeiros, de investimento ou de consultoria relacionados a stablecoins.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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