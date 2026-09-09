AI/R é nomeada OpenAI Select Partner

SÃO PAULO, Sept. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI/R, empresa de tecnologia especializada em Agentic AI, anuncia que foi nomeada OpenAI Select Partner na OpenAI Partner Network.

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A OpenAI Partner Network é um programa global para parceiros construírem, venderem e entregarem soluções de inteligência artificial com a OpenAI. O programa reúne empresas com profundo conhecimento setorial, capacidade de entrega e relacionamento com clientes, oferecendo a elas recursos, treinamento e suporte para ajudar organizações a adotar os frontier models e os produtos da OpenAI e a convertê-los em impacto mensurável.

Como OpenAI Technology Consulting Partner, a AI/R segue trabalhando com a OpenAI para ajudar organizações a construir, implementar e escalar soluções de IA de forma responsável e efetiva. Esse trabalho permite que as empresas extraiam mais valor de cada token e obtenham melhor desempenho por dólar investido com o GPT-5.6, enquanto usam o ChatGPT Work para transformar metas em trabalho concluído. A AI/R traz um modelo de execução orientado a resultado, focado em entregar soluções de IA agêntica prontas para produção, que geram resultados de negócio mensuráveis para clientes corporativos.

“Ser nomeada OpenAI Select Partner reflete a direção que o mercado está tomando: as empresas não precisam de mais experimentação com inteligência artificial, mas sim de IA que funcione em produção, em escala e com resultados mensuráveis. É exatamente para isso que a AI/R foi construída, e essa parceria com a OpenAI dá aos nossos clientes acesso aos frontier models mais avançados, combinados a um modelo de execução que transforma capacidade em resultado”, afirma Gil Torquato, CEO e Chairman da AI/R.

A AI/R trabalha com empresas de serviços financeiros, varejo, saúde e outros setores em todo o mundo, com estratégia, desenvolvimento e implementação em larga escala de IA agêntica. A atuação da companhia inclui modernizações de plataformas legadas, implementações de agentes de IA B2B e iniciativas de automação corporativa que já entregaram reduções mensuráveis de custo, de time-to-market e de complexidade operacional.

Para os próximos passos, a AI/R planeja ampliar as ofertas relacionadas à OpenAI, investir em talentos e capacitação, desenvolver novas soluções e escalar projetos de clientes, ajudando-os a transformar a ambição em IA em resultados de negócio.

Saiba mais sobre a OpenAI Partner Network: https://openai.com/business/partners/

Sobre a AI/R

A AI/R é uma empresa de tecnologia especializada em Agentic AI Engineering. Sua abordagem em IA agêntica impulsiona tanto o desenvolvimento de software quanto a transformação estratégica dos negócios, conectando capacidade técnica a resultados concretos e mensuráveis. Essa implementação é conduzida por seus AI Forward Deployed Engineers — especialistas com profundo conhecimento técnico e visão de negócio, capazes de converter complexidade em impacto sustentável. Com plataformas proprietárias de IA e uma rede de parceiros estratégicos, a AI/R amplia o potencial da inteligência humana, impulsiona organizações de todos os setores e estabelece novos padrões de inovação, eficiência e produtividade empresarial.

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Caroline Randow

caroline.randow@aircompany.ai

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9824062)