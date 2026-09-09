Turismo de luxo impulsiona Lençóis Maranhenses

Segundo levantamento da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), realizado em parceria com o Ministério do Turismo e a Polícia Federal e divulgado pelo portal O Imparcial, o Maranhão está entre os estados nordestinos que mais ampliaram a chegada de turistas estrangeiros em 2026.

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Entre janeiro e abril deste ano, o estado registrou crescimento de 257,1% no número de visitantes internacionais em comparação com o mesmo período do ano anterior.

O avanço também se reflete nos principais destinos turísticos maranhenses, especialmente nos Lençóis Maranhenses, um dos cartões-postais mais procurados por turistas brasileiros e estrangeiros.

Somente em janeiro de 2026, os dois principais acessos ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, localizados em Barreirinhas e Santo Amaro, receberam 35,3 mil visitantes, frente aos 14,8 mil registrados no mesmo mês do ano anterior. O resultado representa um aumento superior a 138% no fluxo turístico. As informações são do portal Panrotas.

Lara Regadas, sócia e arquiteta da Casa Lençóis, hospedagem de alto padrão localizada na região, afirma que, nos últimos anos, houve uma mudança significativa no perfil dos visitantes da região. Segundo ela, os Lençóis Maranhenses deixaram de ser vistos apenas como um destino de aventura e de roteiros rápidos para atrair empresários, famílias e personalidades em busca de privacidade, exclusividade e autenticidade.

“Esse novo viajante não quer apenas ver os Lençóis, ele quer vivenciar o território com profundidade: a cultura local, a gastronomia regional, o silêncio e a paisagem sem aglomerações”, detalha.

Santo Amaro ganha espaço entre os destinos exclusivos

Na avaliação da especialista, uma série de fatores tem contribuído para consolidar Santo Amaro como um dos destinos mais desejados da região. O primeiro deles é a localização estratégica. Para quem desembarca em São Luís, o município representa o acesso mais rápido aos Lençóis Maranhenses, sendo a cidade mais próxima da capital com entrada para o parque.

Outro diferencial apontado pela arquiteta é a proximidade com os atrativos naturais. Santo Amaro é o único município que abriga o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses dentro de seus limites territoriais.

“As dunas e lagoas ficam a menos de dez minutos da Casa Lençóis, que oferece vista panorâmica para a paisagem. Esse nível de integração entre hospedagem e natureza é raro na região”, conta.

Ela ressalta ainda que, até poucos anos atrás, a oferta de hospedagens de alto padrão era limitada, o que gerou uma demanda reprimida por serviços capazes de combinar conforto, exclusividade e identidade local.

“A Casa Lençóis foi pensada justamente para atender essa demanda: a propriedade fica dentro de um condomínio com segurança 24 horas, possui heliponto próprio e quem vai de carro tem estacionamento dentro da propriedade”, explica.

Outro aspecto destacado é o crescente interesse por destinos ainda pouco explorados, capazes de proporcionar vivências autênticas. Somada à melhoria gradual da infraestrutura de acesso, tanto aérea quanto terrestre, essa tendência tem ampliado a procura pela região.

Turismo de alto padrão e impactos na economia local

De acordo com a sócia da Casa Lençóis, o turismo de alto padrão, quando desenvolvido de forma responsável, pode gerar impactos relevantes para a economia local. Entre os benefícios estão a criação de empregos qualificados para moradores da região em áreas como hospitalidade, gastronomia, artesanato e serviços especializados, além do estímulo à capacitação profissional.

A arquiteta observa que esse perfil de visitante valoriza experiências autênticas e conectadas à cultura local. Com esse propósito, a Casa Lençóis promove vivências culturais dentro da própria propriedade, reunindo grupos de música tradicional e brincantes de bumba-meu-boi para apresentar aos hóspedes diferentes manifestações da cultura maranhense.

As atividades incluem apresentações musicais, danças, trajes típicos, narrativas sobre as tradições locais e experiências gastronômicas que evidenciam a identidade do estado.

“Esse tipo de iniciativa gera um incentivo econômico real para que a cultura local seja preservada e celebrada, e não diluída. Em vez de um turismo focado em experiências genéricas, valorizamos guias e pescadores locais nos passeios, artesãos da região e grupos culturais autênticos”, observa.

Hospedagem boutique aposta em exclusividade e identidade local

Segundo Lara Regadas, o empreendimento surgiu a partir da identificação de uma lacuna na oferta de hospedagem da região: a ausência de espaços que combinassem arquitetura contemporânea, design e uma experiência autêntica ligada ao território maranhense, sem reproduzir o modelo dos grandes resorts.

A proposta foi desenvolver um conceito de hospedagem boutique, uma casa de aluguel com serviço de hotelaria premium, atendimento personalizado e uma experiência pautada na integração entre arquitetura, paisagem e cultura local. Com características que só uma casa privada pode oferecer, em que seu grupo, família ou amigos têm a privacidade de viver sem outros hóspedes por perto, a Casa Lençóis aposta em um modelo baseado na discrição e no atendimento individualizado.

Desenvolvimento sustentável é o principal desafio

Para a empresária, o atual cenário marca uma nova etapa para o desenvolvimento turístico de Santo Amaro. Na sua avaliação, a região reúne características que a credenciam a se consolidar como uma referência nacional em turismo de luxo sustentável, acompanhando uma tendência observada em destinos internacionais que conciliam conservação ambiental e hospitalidade de alto padrão.

Entre os desafios, ela aponta a necessidade de ampliar a infraestrutura sem comprometer os recursos naturais, investir na qualificação da mão de obra local e garantir que a comunidade participe ativamente dos benefícios gerados pela atividade turística.

“O futuro de Santo Amaro como destino de luxo depende justamente de preservar essa exclusividade com responsabilidade — é esse o caminho que a Casa Lençóis busca seguir”, conclui.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.casalencois.com?