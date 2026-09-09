Ultra Academia promove treino com leveza e acolhimento

Historicamente, o mercado fitness construiu boa parte de sua comunicação em torno da ideia de que resultado exige sofrimento, resumida na expressão "no pain, no gain". A rede de academias Ultra decidiu seguir o caminho oposto e adotou o conceito “No Smile, No Gain”, propondo que o exercício físico também pode ser associado a prazer, acolhimento e convivência.

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O posicionamento deixou de ser apenas um mote publicitário e passou a ocupar espaços públicos. Em ações organizadas pela marca em diferentes cidades brasileiras, milhares de pessoas vestidas de rosa participam de aulas coletivas, corridas e encontros ao ar livre, formando o que a rede chama de “multidão de rosa”.

“Treinar envolve esforço e disciplina, mas isso não significa que a experiência precise ser hostil ou baseada em culpa. O 'No Smile, No Gain' nasceu para mostrar que movimento também pode ser alegria, encontro e pertencimento. Quando a pessoa gosta da experiência, ela tem mais motivos para continuar”, afirma Ivete Gama, CMO da rede Ultra Academia.

Prazer e convivência social como fatores de continuidade

A ideia de associar prazer e vínculo social à prática esportiva tem respaldo em pesquisas sobre comportamento. Um estudo publicado no periódico científico International Journal of Behavioral Medicine analisou pesquisas qualitativas de 14 países sobre manutenção da atividade física e identificou que prazer, apoio social e integração do exercício à rotina diária estão entre os fatores mais associados à continuidade da prática.

O tema também aparece como desafio à saúde pública. Segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 31% dos adultos no mundo não atingem os níveis de atividade física recomendados, o equivalente a 1,8 bilhão de pessoas. No Brasil, levantamentos do setor também indicam que o ambiente das academias influencia diretamente a permanência dos alunos, de acordo com o Panorama Setorial Fitness Brasil, estudo de referência sobre o comportamento do consumidor fitness no país.

“As pessoas não abandonam apenas um treino. Muitas vezes, elas abandonam um ambiente no qual não se sentiram confortáveis, representadas ou acolhidas. Queremos que o aluno entre na Ultra e perceba que aquele espaço também é para ele, independentemente da idade, do corpo ou do nível de condicionamento”, explica Ivete.

Eventos públicos ampliam alcance do movimento

O posicionamento da marca ganhou visibilidade em ações realizadas fora das unidades da rede. Em julho de 2026, mais de duas mil pessoas participaram do Ultra em Movimento, evento gratuito realizado no Emissário de Santos, no litoral paulista. A programação reuniu aula funcional e apresentação de axé, além de ação social de arrecadação de absorventes destinados à Casa da Mulher de Santos.

Outras iniciativas semelhantes já ocorreram em diferentes cidades, unindo atividade física a ritmos como axé e forró em locais como a Avenida Paulista e o Largo da Batata, em São Paulo. Também houve mobilização no Rio de Janeiro, com centenas de participantes em ação de corrida vestidas de rosa.

“A multidão de rosa é a materialização do que acreditamos como marca. São milhares de pessoas diferentes, treinando juntas, sorrindo e ocupando a cidade de uma forma positiva. Mais do que promover uma aula, queremos criar memórias e mostrar que a atividade física pode aproximar as pessoas”, destaca a CMO da rede.

Mascote representa dias de desânimo

Outro elemento da comunicação da marca é o Preguicildo, mascote que representa a vontade de não treinar e a procrastinação que muitas pessoas sentem no dia a dia. Em vez de recorrer à imagem de corpos idealizados, a rede optou por um personagem que reconhecesse o desânimo como parte da rotina.

“O Preguicildo representa algo que todos nós sentimos. Há dias em que a vontade de ficar parado aparece, e não adianta tratar isso com culpa ou julgamento. Usamos o humor para gerar identificação e lembrar que ativar o Modo Ultra começa com uma pequena decisão: levantar e dar o primeiro passo”, acentua Ivete Gama.

Segundo a executiva, a proposta da rede não é vender uma imagem de perfeição, mas incentivar a permanência na prática. “Nosso objetivo não é vender uma imagem de perfeição. É fazer com que mais pessoas se sintam capazes de começar e tenham vontade de permanecer. Se o exercício fizer parte de uma experiência positiva, ele deixa de ser uma obrigação temporária e pode se transformar em um hábito para a vida”, conclui.

Sobre a Ultra Academia



Fundada em 2021, a Ultra Academia soma atualmente mais de cem unidades em operação em 16 estados brasileiros e reúne cerca de 300 mil alunos. O ecossistema da marca inclui as academias Ultra e os estúdios especializados Spider Kick, The Flame e Cycle, e a rede foi reconhecida pelo terceiro ano consecutivo com o Selo de Excelência em Franchising da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

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Para mais informações, basta acessar: http://www.ultraacademia.com.br/?