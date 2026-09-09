Pensar Cursos reformula portal e obtém selo internacional

O Pensar Cursos, plataforma brasileira de cursos livres online, anunciou a reformulação de seu portal e a ampliação do catálogo de cursos disponíveis aos estudantes em 2026. A atualização acompanha o crescimento da demanda por qualificação profissional a distância no país e busca alinhar a experiência do usuário aos padrões internacionais do setor de educação online. Como parte da nova fase, a plataforma passou a emitir certificados com selo de reconhecimento internacional para todos os cursos concluídos.

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Segundo dados da própria Pensar Cursos, a plataforma acumula mais de 4 milhões de alunos matriculados e disponibiliza catálogo com mais de 2.200 opções com matrícula gratuita, distribuídos em áreas como Administração, Informática, Idiomas, Marketing, Saúde e Educação. A instituição é associada à Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), principal entidade representativa do segmento no país, e mantém programas de indicação, gamificação e afiliação integrados ao ambiente virtual de aprendizagem.

Como funciona o modelo de estudo

A matrícula é gratuita e ocorre por meio de cadastro online. Após o registro, o estudante escolhe o curso de interesse entre as categorias disponíveis, inicia as videoaulas imediatamente e progride no próprio ritmo. Ao concluir o conteúdo, é possível emitir o certificado, cuja emissão é condicionada ao pagamento de taxa de emissão conforme a carga horária. O material é acessível em computadores, tablets e smartphones, permitindo continuidade dos estudos em diferentes dispositivos ao longo do dia.

Trilhas de aprendizagem organizam a jornada do estudante

Entre as novidades da plataforma reformulada estão as trilhas de aprendizagem organizadas por área de conhecimento, que consistem em sequências estruturadas de cursos que combinam formações complementares em um mesmo eixo temático. O modelo, inspirado em padrões pedagógicos consolidados em plataformas internacionais, organiza a jornada do estudante em etapas progressivas e permite construir uma qualificação mais completa em áreas como Excel, Administração e projeto assistido por computador.

PCash integra gamificação e sistema de recompensa

Outra frente da modernização é o PCash, sistema próprio de recompensa da plataforma. Os alunos acumulam moedas virtuais ao concluir cursos online com sistema de recompensa integrado, indicar novos alunos e participar de desafios internos. O saldo acumulado pode ser utilizado para obter descontos em emissões de certificados e em produtos exclusivos da plataforma, seguindo padrão de gamificação adotado por edtechs internacionais.

Programa de afiliação amplia canais de indicação

A plataforma também disponibiliza programa remunerado de afiliação aberto aos próprios alunos, criadores de conteúdo e parceiros, em que participantes indicam a plataforma e recebem comissão pelas inscrições geradas. O formato acompanha tendência internacional de descentralização da distribuição de conteúdo educacional, com influenciadores digitais e produtores independentes atuando como canais complementares às campanhas tradicionais de comunicação.

Certificação passa a incluir selo internacional

Todos os cursos concluídos na plataforma passam a contar com certificado com selo de reconhecimento internacional, validado por instituição especializada em avaliação institucional. Os certificados seguem também a base legal brasileira, conforme a Lei nº 9.394/96, o Decreto Presidencial nº 5.154/2004 e a Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 04/99, referentes à educação continuada do trabalhador. Estudantes universitários podem aproveitar os certificados como atividades complementares em suas graduações, conforme regulamento de cada instituição de ensino.

De acordo com Adriano Sena, fundador do Pensar Cursos, graduado em Ciência da Computação, com pós-graduações em Marketing Digital, Inteligência Artificial e Educação a Distância, as mudanças acompanham a evolução do comportamento dos estudantes. "A educação a distância deixou de ser complemento e passou a ser a principal porta de acesso à qualificação no Brasil. A reformulação do portal e a inclusão de reconhecimento internacional respondem a essa demanda", afirma o fundador.

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As mudanças anunciadas ocorrem em contexto de expansão do ensino a distância no país. Segundo o Censo da Educação Superior do Inep, divulgado em setembro de 2025, 50,7% dos universitários brasileiros já estudam na modalidade a distância, totalizando 5,1 milhões de estudantes. O crescimento pressiona edtechs a modernizar plataformas, ampliar catálogos e adotar padrões internacionais de certificação para atender à demanda crescente por qualificação profissional online.