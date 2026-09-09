Operadores de aeronaves Hawker obtêm acesso à conectividade de alta velocidade da Starlink por meio da rede de suporte ao cliente da Textron Aviation

Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje que a internet de alta velocidade da Starlink já está disponível para as aeronaves Hawker das séries 700, 800 e 900, após a emissão do Certificado de Tipo Suplementar (STC) da AeroMech pela Administração Federal de Aviação (FAA). O STC inclui o Kit de Desempenho para Aviação Starlink, que utiliza a avançada constelação de satélites em órbita terrestre baixa (LEO) da Starlink para ajudar os clientes a permanecerem conectados durante toda a viagem com maior confiabilidade em terra, água e áreas remotas, onde o Wi-Fi tradicional a bordo pode não ter cobertura.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260908708311/pt/

Hawker operators gain access to high-speed Starlink connectivity through Textron Aviation Customer Support network

“Os operadores de aeronaves Hawker continuam a recorrer à Textron Aviation para soluções de manutenção e atualização a longo prazo que garantam que suas aeronaves permaneçam prontas para a missão no ambiente operacional atual”, disse Brad White, vice-presidente sênior de Suporte ao Cliente. “Ao ouvir atentamente nossos clientes para expandir a disponibilidade do Starlink, estamos reforçando nosso compromisso em apoiar a frota Hawker.”

Os operadores das séries Hawker 700, 800 e 900 agora podem agendar a instalação do Kit de Desempenho Starlink Aviation nos Centros de Serviço da Textron Aviation na América do Norte e em centros de serviço internacionais selecionados. O sistema Starlink de última geração suporta streaming, videochamadas, jogos e outros aplicativos online, com velocidades de download de até 1 Gbps, velocidades de upload de até 100 Mbps e latência de apenas 20 ms. Os clientes podem saber mais sobre a atualização e entrar em contato com a equipe de Suporte ao Cliente da Textron Aviation para agendar uma instalação aqui.

Sobre o suporte ao cliente da Textron Aviation

A Textron Aviation, por meio de suas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker, é reconhecida por sua incomparável rede global de serviços dedicada ao suporte completo ao longo do ciclo de vida de suas aeronaves. Além de sua ampla presença física, os clientes de jatos, turboélices e aeronaves a pistão da Textron Aviation têm acesso a uma rede global com mais de 300 centros de serviço autorizados. A Textron Aviation também oferece um programa de suporte móvel com mais de 40 unidades móveis de serviço e técnicos e suporte no local. Encontre mais informações sobre os programas de serviço da Textron Aviation em http://txtav.com/en/service.

Sobre a Textron Aviation

Há quase 100 anos, inspiramos a jornada da aviação. A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou o talento coletivo das marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma gama que inclui desde jatos executivos, turboélices, aeronaves a pistão leves e de alto desempenho, até aeronaves para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral do mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho, confiabilidade e versatilidade lendários, juntamente com nossa rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para informações adicionais, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicado à imprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas.

Sobre a Starlink

A Starlink oferece internet de alta velocidade e baixa latência para usuários em todo o mundo. Como a primeira e maior constelação de satélites do mundo em órbita baixa da Terra, a Starlink fornece internet banda larga capaz de suportar streaming, jogos online, videochamadas e muito mais. A Starlink é projetada e operada pela SpaceX. Como líder mundial em serviços de lançamento, a SpaceX está utilizando sua vasta experiência com espaçonaves e operações em órbita para implantar o sistema de internet banda larga mais avançado do mundo. Saiba mais em www.starlink.com. Siga a Starlink no X https://x.com/Starlink.

Sobre a AeroMech Inc.

A AeroMech oferece um processo totalmente integrado na vertical para levar novos produtos ao mercado de aviação, desde o design conceitual até engenharia, certificação, produção e instalação. Ao utilizar suas delegações como FAA STC ODA, Part 21 PMA e oficinas de reparo Part 145 no Aeroporto Orlando/Sanford (KSFB) e em Smyrna, Tennessee (KMQY), a AeroMech pode oferecer uma abordagem dinâmica e eficiente para integrar as tecnologias mais recentes e desejadas à sua aeronave.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260908708311/pt/

Contato para a Imprensa:

Lauren Howell

+1 (316) 927-9536

Lhowell@txtav.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

txtav.com