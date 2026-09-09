Proxy Media patrocina DealMaker Brasil 2026

A Proxy Media será patrocinadora do DealMaker Brasil 2026 pelo segundo ano consecutivo, evento que reúne empresas e profissionais do mercado de marketing de afiliados. Marcado para o dia 10 de setembro, o evento promovido pela Rakuten Advertising reúne anunciantes, publishers e parceiros estratégicos para discutir tendências, oportunidades e novos modelos de geração de negócios no ambiente digital. Para a Proxy Media, a participação representa uma oportunidade de fortalecer uma parceria que já ultrapassa uma década e ampliar o relacionamento com varejistas interessados em alcançar consumidores por meio de canais de benefícios e fidelidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A relação entre Proxy Media e Rakuten Advertising já soma mais de dez anos e atualmente envolve 17 clientes atendidos em conjunto. Por meio dessa operação, são movimentados mais de R$ 5 milhões em vendas por ano para as marcas parceiras. Enquanto a Rakuten atua na conexão e gestão do relacionamento com grandes anunciantes, a Proxy Media opera como publisher, distribuindo ofertas, cupons e benefícios por meio de uma rede de clubes de vantagens e programas de fidelidade. Entre as marcas que fazem parte dessa operação estão AliExpress, O Boticário, Hering, Netshoes, Riachuelo e Sem Parar.

“Nossa parceria com a Rakuten Advertising já ultrapassa uma década e tem um papel muito importante no desenvolvimento da nossa atuação nesse mercado. Juntos, transformamos benefícios e ofertas em um canal efetivo de relacionamento, audiência e geração de vendas. O DealMaker é uma oportunidade de fortalecer essa relação e, ao mesmo tempo, mostrar a força do nosso ecossistema. Estar no evento pelo segundo ano consecutivo como patrocinadores reforça nossa confiança nessa parceria e o quanto ainda enxergamos espaço para crescer e gerar novas oportunidades de negócios”, afirma Patrícia Lima, diretora de Operações e Parcerias B2B da Proxy Media.

Durante o DealMaker, a Proxy Media vai apresentar a atuação como publisher especializado em clubes de vantagens e benefícios, além do Clube Ben, plataforma SaaS própria para criação e gestão de clubes de benefícios. Atualmente, o Clube Ben está presente em mais de 100 clubes, que alcançam mais de 1 milhão de usuários. Esse ecossistema permite que marcas distribuam ofertas e cupons para uma audiência que já possui uma relação estabelecida com os ambientes de benefícios, criando oportunidades de tráfego, conversão e relacionamento.

A proposta apresentada aos anunciantes parte justamente da possibilidade de utilizar os clubes de vantagens como mais um ponto de contato dentro da jornada de compra. Em vez de depender exclusivamente de canais tradicionais de mídia ou aquisição, as marcas podem inserir suas ofertas em ambientes nos quais o consumidor já está predisposto a buscar vantagens e condições diferenciadas. Para a Proxy Media, esse contexto aproxima a comunicação do momento de decisão e amplia o potencial do marketing de afiliados como ferramenta de geração de negócios.

“O marketing de afiliados vem amadurecendo e ocupando um espaço cada vez mais estratégico nos investimentos digitais das marcas. O mercado busca canais que combinem audiência qualificada, capacidade de mensuração e resultados concretos. Nesse cenário, clubes de vantagens, benefícios e programas de fidelidade podem funcionar como uma ponte entre marcas e consumidores, conectando ofertas a públicos que já demonstram interesse em economizar e encontrar melhores condições de compra”, explica Patrícia.

A participação no DealMaker também busca fortalecer o relacionamento com os 17 anunciantes já atendidos em parceria com a Rakuten e abrir novas frentes com varejistas, publishers e outros players do ecossistema. Além da geração de novos negócios, o evento será utilizado para identificar possibilidades de colaboração que possam ampliar a distribuição das ofertas e a rede de empresas conectadas aos clubes de vantagens.

“O relacionamento com publishers especializados é parte importante da evolução do marketing de afiliados, especialmente em um cenário em que os anunciantes buscam ampliar seus pontos de contato com públicos qualificados e transformar audiência em resultados. A parceria com a Proxy Media demonstra como diferentes modelos de distribuição podem complementar a estratégia das marcas e gerar novas oportunidades de negócios. Ter a empresa novamente como patrocinadora do DealMaker reforça a importância dessa colaboração e do ecossistema que estamos construindo juntos”, ressalta Bruna Nobre, diretora de Publisher Partnerships da Rakuten Advertising no Brasil.

Serviço:

Evento: DealMaker Brasil 2026

??Quando?: 10 de setembro de 2026

Horário: das 10h às 20h30

Local: Botânico Quintal - Av. Imperatriz Leopoldina, 681 - Vila Leopoldina, São Paulo (SP), 05305-001

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais informações no site?.??