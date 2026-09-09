Verdantis se reinventa como superagente de IA para MRO, com foco na gestão de ativos empresariais nativa de IA

A Verdantis, empresa de IA para otimização de peças de reposição e estoque de MRO em indústrias com uso intensivo de ativos, revelou hoje sua nova identidade de marca como o Superagente de IA para MRO e anunciou que está desenvolvendo uma plataforma de Gestão de Ativos Empresariais (EAM) totalmente nativa de IA.

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O superagente da Verdantis orquestra nove agentes de IA especializados nas decisões que determinam o tempo de atividade da planta: peças de reposição, criticidade, demanda, reabastecimento e planejamento de ordens de serviço. Estas decisões definem o capital de giro, os gastos com manutenção e se um ativo crítico está em operação e, na maioria das plantas, ainda são tomadas em planilhas e sistemas desconectados.

O posicionamento é voltado às equipes responsáveis ??pelo tempo de atividade, líderes da cadeia de fornecimento de manutenção, confiabilidade e MRO nos setores de petróleo e gás, mineração, serviços públicos, produtos químicos e fabricação. E reflete uma arquitetura com foco em IA: agentes decidem e agem por padrão; pessoas supervisionam, substituem e ensinam o sistema. Cada intervenção humana gera feedback que ajuda o sistema a aprender. Este princípio está sintetizado no novo slogan da Verdantis: “Antecipar. Resolver. Aprender."

"Antecipação sem resolução é análise. Resolução sem aprendizado é automação. Os três juntos são um agente e é disso que as equipes industriais precisam", disse Kumar Gaurav Gupta, Diretor Executivo da Verdantis. "Os sistemas EAM tradicionais simplesmente adicionavam IA a sistemas criados para entrada de dados. Construímos assim o EAM de modo oposto, nativo em IA desde sua concepção."

A plataforma principal MRO360 é a plataforma de lançamento para este roteiro, estendendo a tomada de decisão agêntica, desde o inventário até o planejamento de ordens de serviço e execução de manutenção. O Verdantis MDM Suite (Harmonia e Integridade) continua sendo a base de dados governada sobre a qual os agentes são executados, oferecida de forma independente.

A nova identidade visual com o logotipo "V" e as cores azul marinho e laranja será implementada em plataformas digitais, interfaces de produtos e eventos a partir de agosto de 2026.

Sobre a Verdantis

A Verdantis desenvolve software nativo de IA para Gestão de Peças de Reposição e Gestão de Ativos Empresariais. Fundada em 2004 e com sede em Princeton, Nova Jersey, a Verdantis já realizou mais de 200 implementações para empresas da Fortune 500 e Global 2000 nos setores de petróleo e gás, mineração, serviços públicos, produtos químicos, alimentos e bebidas, celulose e papel, e metais, com operações na América do Norte, Oriente Médio, Europa e Ásia-Pacífico.

www.verdantis.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260907511219/pt/

Contato para mídia

Priyanka Agarwal

Especialista Sênior em Marketing Global

Priyanka.agarwal@verdantis.com

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