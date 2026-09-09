Bom Dia RH em Londrina aborda o ‘S’ do ESG

A ABRH-PR realiza, no dia 24.09 (quinta-feira), a partir das 8h, na Associação Comercial e Industrial de Londrina – ACIL, mais uma edição do Bom Dia RH, com o tema “ESG além da sigla: o valor do S”. O encontro é voltado a líderes, gestores e profissionais que atuam com pessoas, cultura organizacional e performance. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no link.

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A discussão parte da ideia central de que o pilar Social não deve ser tratado como uma agenda paralela, mas como parte da estratégia das organizações. Pessoas, competências, liderança, cultura e capacidade de execução estão diretamente ligadas aos resultados e à sustentabilidade dos negócios. É essa mudança de perspectiva que o palestrante convidado João Carlos Redondo, sócio-diretor da MR Consultoria, pretende provocar em sua apresentação.

Perspectiva da gestão

Redondo vai mostrar que “quando falamos de pessoas, estamos falando de capacidade de execução, produtividade, inovação, cultura, liderança, competências e continuidade do negócio”. E defende uma abordagem mais prática para o ESG. “Minha intenção é provocar os participantes a olharem para o tema menos pela perspectiva do discurso e mais pela da gestão”, afirma.

A aposta é que a discussão envolva diferentes áreas da empresa. “RH não consegue resolver sozinho questões que envolvem cultura, liderança, produtividade, tecnologia, diversidade, saúde organizacional, cadeia de valor e relacionamento com a sociedade. O avanço do “S” exige responsabilidade compartilhada”, ressalta.

Tudo passa pela maneira como as empresas enxergam o desenvolvimento profissional. “Estamos tratando o desenvolvimento das pessoas como custo ou como investimento na capacidade futura da organização?”, provoca. Para o palestrante, formação, empregabilidade, inclusão, liderança e retenção já fazem parte da agenda de competitividade.

Segurança psicológica

A organizadora do encontro, Silvia Rocha, consultora em desenvolvimento humano, diversidade e segurança psicológica e conselheira do Conselho Deliberativo da ABRH-PR, reforça que o “S” está presente nas decisões que fazem parte da rotina corporativa. “O ‘S’ acontece todos os dias dentro das organizações: em quem contratamos, quem promovemos, quem tem voz, quem recebe oportunidades, como as pessoas são tratadas e quais diferenças são efetivamente acolhidas”, observa.

Segundo ela, o debate também envolve outros fatores como os vieses inconscientes e a forma como talentos são avaliados. “Muitas decisões que consideramos absolutamente racionais são atravessadas por crenças e referências das quais nem sempre temos consciência”, destaca. Acentua que a agenda Social precisa dialogar com desafios concretos, como atração e retenção de talentos, novas formas de trabalho e sustentabilidade humana. “O legado que buscamos é ainda maior: queremos contribuir para fortalecer o ecossistema de pessoas da região”. Mais do que promover reflexões, a expectativa é que o encontro estimule mudanças práticas. “A intenção é que as pessoas não saiam apenas com boas reflexões, mas com provocações e ações tangíveis que possam levar para suas organizações”, assegura Silvia.

Serviço: Bom Dia RH – ESG além da sigla: o valor do S

Data: 24.09 (quinta-feira), das 08h às 11h30

Local: Associação Comercial e Industrial de Londrina – ACIL

Endereço: Rua Minas Gerais, 297 – Londrina – PR

Realização: Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná – ABRH-PR

Correalização: ACIL

Apoio: PUC-PR e Grupo RIC

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/esg-alem-da-sigla-o-valor-do-s/3537356.

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Mais informações: https://abrh-pr.org.br/