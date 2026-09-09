Citi Foundation destina US$ 25 milhões a jovens na era da IA

A Citi Foundation lança hoje o seu quarto Desafio Global de Inovação (Global Innovation Challenge), com um edital de US$ 25 milhões, para ações que visam preparar jovens de todo o mundo com as habilidades, experiências e oportunidades necessárias para prosperar em uma economia cada vez mais moldada pela inteligência artificial (IA).

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“À medida que a tecnologia transforma rapidamente o futuro do trabalho, os jovens — particularmente aqueles de comunidades de baixa renda — enfrentam desafios significativos, mas também têm novas oportunidades”, afirma Brandee McHale, Responsável pela área de Desenvolvimento e Investimento na Comunidade do Citi e Head da Citi Foundation. “A fluência em IA é fundamental para desbloquear essas oportunidades. Por meio do Desafio Global de Inovação, queremos contribuir para que os jovens desenvolvam essa capacidade, adquiram as habilidades necessárias para prosperar nas profissões do futuro e se tornem os inovadores e lideranças da próxima geração.”

De acordo com o Fórum Econômico Mundial, aproximadamente 66% dos empregadores esperam contratar talentos com habilidades especializadas em IA, o que torna conhecimentos em inteligência artificial e a alfabetização digital mais relevantes do que nunca. Ao mesmo tempo em que cria oportunidades, a IA também pode ampliar a exclusão digital entre os jovens que não têm acesso às ferramentas e habilidades necessárias para ter sucesso no mercado de trabalho.

Essa pesquisa também identificou a necessidade contínua de competências humanas, com mais de 60% dos empregadores relatando um aumento na demanda por pensamento crítico, resiliência e flexibilidade. O desenvolvimento dessas habilidades, conhecidas como soft skills, aliado ao domínio de conhecimentos tecnológicos, pode fortalecer a empregabilidade geral e as oportunidades de mobilidade econômica.

Para responder a este momento e ajudar a reduzir as desigualdades de acesso à tecnologia e à IA entre os jovens, a nova edição do Desafio Global de Inovação destinará US$ 500 mil a 50 organizações comunitárias que estejam:

Ajudando jovens de baixa renda a desenvolver habilidades tanto em IA como interpessoais necessárias para o mercado de trabalho, tais como engenharia de prompt (prompt engineering) e criação de conteúdo digital, além de resolução de problemas e pensamento crítico.

a desenvolver habilidades tanto em IA como interpessoais necessárias para o mercado de trabalho, tais como engenharia de prompt (prompt engineering) e criação de conteúdo digital, além de resolução de problemas e pensamento crítico. Conectando jovens a oportunidades de emprego por meio de recursos como centros comunitários com dispositivos compartilhados e plataformas de software que funcionem mesmo com acesso limitado à internet.

por meio de recursos como centros comunitários com dispositivos compartilhados e plataformas de software que funcionem mesmo com acesso limitado à internet. Fortalecendo programas já existentes de empregabilidade para jovens por meio da integração de ferramentas de IA.

por meio da integração de ferramentas de IA. Construindo e promovendo parcerias multissetoriais para compartilhar melhores práticas, desenvolver capacidades e atender às necessidades em constante evolução do mercado de trabalho.

A nova edição do Desafio dá continuidade ao compromisso de longo prazo da Citi Foundation com a juventude, que inclui a iniciativa Caminhos para o Progresso, desenvolvida há uma década, e o Desafio Global de Inovação de 2025, focado em acelerar a empregabilidade entre os jovens. Os colaboradores do Citi também apoiam os jovens durante todo o ano por meio do voluntariado, oferecendo mentoria e coaching de carreira, além de realizar uma série de workshops para desenvolver habilidades de empregabilidade.

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O prazo para as organizações elegíveis manifestarem seu interesse em participar do Desafio é terça-feira, 6 de outubro, às 13 horas. As organizações selecionadas serão anunciadas em 2027. Para mais informações sobre esta oportunidade, incluindo requisitos de elegibilidade e regiões elegíveis, visite www.citifoundation.com/rfp.